सिर्फ चार्जिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होता है लैपटॉप का Type-C पोर्ट! इसके 5 छुपे फीचर जान लिए तो सारे काम हो जाएंगे आसान

Type-C पोर्ट के जरिए आप फाइल्स को बेहद तेज स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं. खासकर अगर आपका लैपटॉप USB 3.1 या Thunderbolt सपोर्ट करता है तो बड़ी-बड़ी फाइल्स भी कुछ ही सेकंड में कॉपी हो जाती हैं. यह फीचर उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो वीडियो एडिटिंग या बड़े डेटा के साथ काम करते हैं.