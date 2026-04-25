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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीसिर्फ चार्जिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होता है लैपटॉप का Type-C पोर्ट! इसके 5 छुपे फीचर जान लिए तो सारे काम हो जाएंगे आसान

सिर्फ चार्जिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होता है लैपटॉप का Type-C पोर्ट! इसके 5 छुपे फीचर जान लिए तो सारे काम हो जाएंगे आसान

Type-C पोर्ट के जरिए आप फाइल्स को बेहद तेज स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं. खासकर अगर आपका लैपटॉप USB 3.1 या Thunderbolt सपोर्ट करता है तो बड़ी-बड़ी फाइल्स भी कुछ ही सेकंड में कॉपी हो जाती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 25 Apr 2026 04:30 PM (IST)
Type-C पोर्ट के जरिए आप फाइल्स को बेहद तेज स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं. खासकर अगर आपका लैपटॉप USB 3.1 या Thunderbolt सपोर्ट करता है तो बड़ी-बड़ी फाइल्स भी कुछ ही सेकंड में कॉपी हो जाती हैं.

आजकल ज्यादातर नए लैपटॉप में Type-C पोर्ट देखने को मिलता है. बहुत से लोग इसे सिर्फ चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन सच यह है कि यह छोटा सा पोर्ट कई बड़े काम कर सकता है. अगर आप इसके फीचर्स समझ लें तो आपका काम काफी आसान और तेज हो सकता है.

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Type-C पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा इसकी वर्सेटिलिटी है. यानी एक ही पोर्ट से कई तरह के काम किए जा सकते हैं. यह न सिर्फ लैपटॉप को चार्ज करता है बल्कि डेटा ट्रांसफर, डिस्प्ले आउटपुट और दूसरे डिवाइस कनेक्ट करने में भी मदद करता है.
Type-C पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा इसकी वर्सेटिलिटी है. यानी एक ही पोर्ट से कई तरह के काम किए जा सकते हैं. यह न सिर्फ लैपटॉप को चार्ज करता है बल्कि डेटा ट्रांसफर, डिस्प्ले आउटपुट और दूसरे डिवाइस कनेक्ट करने में भी मदद करता है.
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Type-C पोर्ट के जरिए आप फाइल्स को बेहद तेज स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं. खासकर अगर आपका लैपटॉप USB 3.1 या Thunderbolt सपोर्ट करता है तो बड़ी-बड़ी फाइल्स भी कुछ ही सेकंड में कॉपी हो जाती हैं. यह फीचर उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो वीडियो एडिटिंग या बड़े डेटा के साथ काम करते हैं.
Type-C पोर्ट के जरिए आप फाइल्स को बेहद तेज स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं. खासकर अगर आपका लैपटॉप USB 3.1 या Thunderbolt सपोर्ट करता है तो बड़ी-बड़ी फाइल्स भी कुछ ही सेकंड में कॉपी हो जाती हैं. यह फीचर उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो वीडियो एडिटिंग या बड़े डेटा के साथ काम करते हैं.
Published at : 25 Apr 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
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