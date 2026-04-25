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सिर्फ चार्जिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होता है लैपटॉप का Type-C पोर्ट! इसके 5 छुपे फीचर जान लिए तो सारे काम हो जाएंगे आसान
Type-C पोर्ट के जरिए आप फाइल्स को बेहद तेज स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं. खासकर अगर आपका लैपटॉप USB 3.1 या Thunderbolt सपोर्ट करता है तो बड़ी-बड़ी फाइल्स भी कुछ ही सेकंड में कॉपी हो जाती हैं.
आजकल ज्यादातर नए लैपटॉप में Type-C पोर्ट देखने को मिलता है. बहुत से लोग इसे सिर्फ चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन सच यह है कि यह छोटा सा पोर्ट कई बड़े काम कर सकता है. अगर आप इसके फीचर्स समझ लें तो आपका काम काफी आसान और तेज हो सकता है.
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Published at : 25 Apr 2026 04:30 PM (IST)
Tags :Laptop Tech Tips TECH NEWS HINDI
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भावेष पाण्डेय
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