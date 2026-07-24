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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों को जंतर मंतर जाने से रोका तो गुस्से में आए राहुल गांधी, जमकर सुनाया

तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों को जंतर मंतर जाने से रोका तो गुस्से में आए राहुल गांधी, जमकर सुनाया

जंतर-मंतर से छात्रों के दूर रहने के दिल्ली यूनिवर्सिटी के आदेश पर राहुल गांधी का बयान आया है. उन्होंने कहा कि छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने की आपकी हिम्मत कैसे हुई?

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 24 Jul 2026 01:04 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर से छात्रों के दूर रहने के दिल्ली यूनिवर्सिटी के आदेश पर राहुल गांधी बिफर पड़े. उन्होंने यूनिवर्सिटी के नए आदेश की कड़ी आलोचना की. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए छात्रों के लिए नियम जारी किए हैं, जिसे लेकर अब नए सिरे से बवाल मच गया है. 

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोशल मीडिया पोस्ट की री-पोस्ट करते हुए सवाल उठाए. राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, "छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? ध्यान रहे, समय आने पर आपको ही जवाबदेह ठहराया जाएगा."

दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से गुरुवार (23 जुलाई) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर छात्रों को नए नियमों की जानकारी दी गई. पोस्ट में लिखा गया कि प्रिय छात्रों और फैकल्टी सदस्यों आपकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है. कृपया ध्यान दें कि जंतर-मंतर नई दिल्ली में किसी भी तरह की गैर-कानूनी सभा या प्रदर्शन, जिन पर भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कड़े नियम लागू हैं उनके कारण आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

पढ़ाई-लिखाई और करियर का जिक्र कर क्या कहा
पोस्ट में आगे कहा गया कि ऐसी गतिविधियां छात्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं और उनकी पढ़ाई-लिखाई की प्रगति और करियर के अवसरों पर भी बुरा असर डाल सकती हैं. इसलिए सभी छात्रों से अपील है कि वे जंतर-मंतर से दूर रहें और अपनी सुरक्षा तथा कानून का पालन करने को प्राथमिकता दें.

छात्रों को सावधानी बरतने की सलाह
छात्रों को समझाते हुए आगे कहा गया कि आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है क्योंकि स्थिति को भड़काने के लिए काफी मात्रा में नकली और गुमराह करने वाली जानकारी बनाई और फैलाई जा रही है. इसलिए आप सभी लोग सावधानी बरतें.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 24 Jul 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
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