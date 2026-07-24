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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'...अब फ्रेंड्स पर आ गए', पीएम मोदी के वीडियो पर बोले AAP के मनीष सिसोदिया

'...अब फ्रेंड्स पर आ गए', पीएम मोदी के वीडियो पर बोले AAP के मनीष सिसोदिया

Manish Sisodia on PM Modi Video: मनीष सिसोदिया ने कहा कि पीएम मोदी लाठी की अकड़ से ‘फ्रेंड्स’ पर आ गए हैं. ये GenZ का जलवा है कि पीएम ने रात के 12 बजे वीडियो जारी किया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 24 Jul 2026 01:52 PM (IST)
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भारत भर में NEET UG 2026 पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई की देर रात एक वीडियो शेयर किया. पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली बात नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है. पीएम मोदी ने बच्चों को आश्वासन दिया है कि इस मामले में कैबिनेट में बिल पेश होगा और कार्रवाई की जाएगी. 

पीएम मोदी के इस वीडियो पर आम आदमी पार्टी (AAP) मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया आई. मनीष सिसोदिया ने कहा कि पीएम मोदी लाठी की अकड़ से ‘फ्रेंड्स’ पर आ गए हैं. ये GenZ का जलवा है कि पीएम ने रात के 12 बजे वीडियो जारी किया. रात को 12 बजे इंस्टाग्राम पर पहली बार वीडियो जारी करना पड़ा है… ये GenZ का जलवा है. 

यह भी पढ़ें: जंतर-मंतर CJP प्रोटेस्ट पर DU के बाद JNU की एडवाइजरी, कहा- सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करें नहीं तो...

मनीष सिसोदिया ने चेतावनी देने के लहजे में यह भी लिखा, "धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो नहीं तो ये बच्चे न जाने और क्या क्या करने पर मजबूर करेंगे अभी."

'यह जेन-ज़ी केवल एक ही बात पर मानेगा'

एक और पोस्ट में मनीष सिसोदिया ने लिखा, "ये GenZ का आंदोलन है. पीएम मोदी ने लाठी चलाई. लाठी का मीम बना दिया. पीएम मोदी ने फास्ट कोर्ट का जुमला चलाया, उसका मीम बना दिया. पीएम मोदी ने इंस्टा वीडियो बनाया, उसका मीम बना दिया. GenZ एक ही बात पर मानेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. इससे कम तो जो भी दोगे, मीम बनाकर उड़ा देंगे."

यह भी पढ़ें: सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर उनकी पत्नी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- आज लिक्विड पर रहेंगे लेकिन...

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 24 Jul 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk CJP MANISH SISODIA NARENDRA MODI Viral Video
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