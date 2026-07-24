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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहाथ से नहीं, जीभ से चलेगा यह माउस, अब बिक्री के लिए है तैयार

हाथ से नहीं, जीभ से चलेगा यह माउस, अब बिक्री के लिए है तैयार

Augmental MouthPad: अमेरिका में जीभ से चलने वाला माउस बिक्री के लिए अवेलेबल हो गया है. इसे दांतों के ऊपर फिट किया जाता है और फिर जीभ की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 24 Jul 2026 12:58 PM (IST)
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  • Augmental MouthPad अब जीभ से कंप्यूटर चलाने हेतु उपलब्ध।
  • दांतों में फिट होकर यह हाथों के बिना कर्सर चलाता।
  • यह ब्रेन चिप से सस्ता, समान सटीकता प्रदान करता।
  • Vox पेंडेंट कीबोर्ड जैसा काम करता, भाषण पढ़ता है।

Augmental MouthPad: कंप्यूटर चलाने के लिए माउस को अब हाथ से कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा. एक कंपनी ने जीभ से चलने वाले माउस को मार्केट में उतार दिया है. यह जीभ से कंट्रोल होने वाला माउथपैड है, जिसे सबसे पहले 2024 में पेश किया गया था और अब यह बिक्री के लिए अवेलेबल हो गया है. इसकी मदद से हाथों की मदद लिए बिना कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकता है. हिलने-डुलने में असमर्थ करीब 100 लोग इसे पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं. आइए जानते हैं कि जीभ की मदद से चलने वाला यह माउस कैसे काम करता है.

कैसे काम करता है यह माउथपैड

इस माउथपैड को Augmental नाम की कंपनी ने तैयार किया है. इसे हर यूजर के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है और यह एक रिटेनर की तरह ऊपर वाले दांतों में फिट हो जाता है. इसमें प्रेशर-सेंसेटिव ट्रैक पैड लगा है, जो पेलेट पर रखा जाता है. यह हेड मूवमेंट की मदद से कर्सर को मूव, क्लिक और स्वाइप कर सकता है. इसके फंक्शन को कस्टमाइज करने के लिए एक कंपैनियन ऐप भी आती है. कंपनी ने बताया कि 100 से अधिक यूजर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और इनमें से कुछ ऐसे हैं, जो दिन के 16 घंटे इसे यूज करते हैं. Augmental ने इसका सेकंड जनरेशन वेरिएंट भी रिलीज किया था, जिसमें जीभ से चलने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट का सपोर्ट दिया गया है. नए वर्जन की बैटरी को भी बड़ा किया गया है और अब यह पहले से 7 घंटे ज्यादा चल सकती है. इसकी एक और खास बात यह है कि इसे एक साथ कई गैजेट से पेयर किया जा सकता है.

ब्रेन चिप से बहुत सस्ता, लेकिन कारगर

Augmental का दावा है कि एक कर्सर एक्युरेसी टेस्ट में माउथपैड ने 10.47 bits per second का स्कोर किया था, जो इस डिवाइस के प्रीसिजन को दिखाता है. यह आंकड़ा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी दिमाग में लगाई जाने वाली चिप के बराबर है. हालांकि, दोनों की कीमत में दिन-रात का अंतर है. चिप लगाने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जबकि माउथपैड को लगभग 1500 डॉलर की कीमत में एक डेंटल स्कैन के बाद लगाया जा सकता है.

पेंडेंट करेगा कीबोर्ड की तरह काम

माउथपैड को अगर माउस की तरह मान लिया जाए तो कंपनी ने Vox नाम से एक पेंडेंड लॉन्च किया है, जिसे कीबोर्ड समझा जा सकता है. यह स्किन के पास रहकर बॉडी वाइब्रेशन की मदद से स्पीच को रीड कर सकता है. इसे स्टेथेस्कोप की तर्ज पर तैयार किया गया है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 24 Jul 2026 12:58 PM (IST)
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TECH NEWS Augmental MouthPad
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