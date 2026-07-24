हाथ से नहीं, जीभ से चलेगा यह माउस, अब बिक्री के लिए है तैयार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Augmental MouthPad अब जीभ से कंप्यूटर चलाने हेतु उपलब्ध।

दांतों में फिट होकर यह हाथों के बिना कर्सर चलाता।

यह ब्रेन चिप से सस्ता, समान सटीकता प्रदान करता।

Vox पेंडेंट कीबोर्ड जैसा काम करता, भाषण पढ़ता है।

Augmental MouthPad: कंप्यूटर चलाने के लिए माउस को अब हाथ से कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा. एक कंपनी ने जीभ से चलने वाले माउस को मार्केट में उतार दिया है. यह जीभ से कंट्रोल होने वाला माउथपैड है, जिसे सबसे पहले 2024 में पेश किया गया था और अब यह बिक्री के लिए अवेलेबल हो गया है. इसकी मदद से हाथों की मदद लिए बिना कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकता है. हिलने-डुलने में असमर्थ करीब 100 लोग इसे पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं. आइए जानते हैं कि जीभ की मदद से चलने वाला यह माउस कैसे काम करता है.

कैसे काम करता है यह माउथपैड

इस माउथपैड को Augmental नाम की कंपनी ने तैयार किया है. इसे हर यूजर के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है और यह एक रिटेनर की तरह ऊपर वाले दांतों में फिट हो जाता है. इसमें प्रेशर-सेंसेटिव ट्रैक पैड लगा है, जो पेलेट पर रखा जाता है. यह हेड मूवमेंट की मदद से कर्सर को मूव, क्लिक और स्वाइप कर सकता है. इसके फंक्शन को कस्टमाइज करने के लिए एक कंपैनियन ऐप भी आती है. कंपनी ने बताया कि 100 से अधिक यूजर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और इनमें से कुछ ऐसे हैं, जो दिन के 16 घंटे इसे यूज करते हैं. Augmental ने इसका सेकंड जनरेशन वेरिएंट भी रिलीज किया था, जिसमें जीभ से चलने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट का सपोर्ट दिया गया है. नए वर्जन की बैटरी को भी बड़ा किया गया है और अब यह पहले से 7 घंटे ज्यादा चल सकती है. इसकी एक और खास बात यह है कि इसे एक साथ कई गैजेट से पेयर किया जा सकता है.

ब्रेन चिप से बहुत सस्ता, लेकिन कारगर

Augmental का दावा है कि एक कर्सर एक्युरेसी टेस्ट में माउथपैड ने 10.47 bits per second का स्कोर किया था, जो इस डिवाइस के प्रीसिजन को दिखाता है. यह आंकड़ा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी दिमाग में लगाई जाने वाली चिप के बराबर है. हालांकि, दोनों की कीमत में दिन-रात का अंतर है. चिप लगाने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जबकि माउथपैड को लगभग 1500 डॉलर की कीमत में एक डेंटल स्कैन के बाद लगाया जा सकता है.

पेंडेंट करेगा कीबोर्ड की तरह काम

माउथपैड को अगर माउस की तरह मान लिया जाए तो कंपनी ने Vox नाम से एक पेंडेंड लॉन्च किया है, जिसे कीबोर्ड समझा जा सकता है. यह स्किन के पास रहकर बॉडी वाइब्रेशन की मदद से स्पीच को रीड कर सकता है. इसे स्टेथेस्कोप की तर्ज पर तैयार किया गया है.

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