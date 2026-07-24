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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 का न करें इंतजार, इन कारणों से अभी iPhone 17 खरीदना है फायदे का सौदा

iPhone 18 का न करें इंतजार, इन कारणों से अभी iPhone 17 खरीदना है फायदे का सौदा

iPhone 17: अगर आप iPhone 18 खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी सलाह है कि इसका इंतजार छोड़कर अभी iPhone 17 खरीदना एक बेहतर ऑप्शन है. इसके पीछे कई कारण हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 24 Jul 2026 10:45 AM (IST)
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  • iPhone 18 महंगा होगा, लॉन्च में लंबा इंतज़ार।
  • मानक iPhone 18 संभवतः iPhone 17 से कमतर होगा।
  • पुराने iPhone की अभी बेहतर ट्रेड-इन वैल्यू मिलेगी।

iPhone 17: ऐप्पल के iPhone 18 Pro मॉडल्स और पहले फोल्डेबल आईफोन की लॉन्चिंग में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. इस कारण अगर आप पुराने आईफोन को अपग्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा इंतजार और करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप प्रो मॉडल या फोल्डेबल आईफोन छोड़कर नई सीरीज का स्टैंडर्ड वेरिएंट यानी iPhone 18 लेना चाहते हैं तो इंतजार न करने में भलाई है. इसका इंतजार करने की बजाय इस समय iPhone 17 खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है. आइए इसके कारण भी जानते हैं.

iPhone 18 का इंतजार करने की बजाय क्यों खरीदें iPhone 17?

कीमत बढ़ना तय- ऐप्पल मैकबुक और आईपैड समेत अपने कई प्रोडक्ट्स महंगे कर चुकी है और आईफोन के दाम भी बढ़ने वाले हैं. जापान में तो दाम बढ़ भी चुके हैं. अपकमिंग प्रो मॉडल्स की कीमतों में 200 डॉलर तक का इजाफा होने के कयास लगाए जा रहे हैं. इसी तरह iPhone 18 भी बढ़ी हुई कीमतों पर लॉन्च होने की उम्मीद है. दूसरी तरफ iPhone 17 अभी भी पिछले साल सितंबर के लॉन्च प्राइस पर बिक रहा है. हालांकि, अगले महीने से iPhone 17 को भी महंगा किया जा सकता है.

इंतजार भी लंबा- ऐप्पल इस साल सितंबर में आईफोन 18 सीरीज के सारे मॉडल लॉन्च नहीं करेंगे. सितंबर में केवल प्रो मॉडल्स और फोल्डेबल आईफोन लॉन्च होंगे. आईफोन 18, आईफोन 18ई और आईफोन एयर 2 को अगले साल फरवरी-मार्च में लॉन्च किया जाएगा. ऐसे में इसका इंतजार काफी लंबा होने वाला है. इसकी जगह आईफोन 17 को आप अभी इसी वक्त ऑर्डर कर सकते हैं.

आईफोन 18 होगा डाउनग्रेड- रिपोर्ट्स के मुताबिक, कीमत को कम रखने के लिए ऐप्पल आईफोन 18 को डाउनग्रेड कर सकती है. यानी इसमें आईफोन 17 के मुकाबले की अपडेट नहीं मिलेगी. भले ही ऐप्पल इसमें 9GB रैम दे सकती है, लेकिन इसके कई पार्ट्स सस्ते आईफोन 18ई के साथ लॉन्च किए जाएंगे. इसलिए यह एक अपग्रेड न होकर डाउनग्रेडेड मॉडल होने वाला है. इस तरह देखा जाए तो आज के समय में आईफोन 17 या आईफोन 17ई भी खरीदना नए मॉडल के लिए इंतजार करने से बेहतर है. 

अभी मिलेगी बेहतर ट्रेड-इन वैल्यू- नई जनरेशन के आईफोन लॉन्च होते ही पुराने आईफोन की रिसेल और ट्रेड-इन वैल्यू घट जाती है. इसका मतलब है कि अगर आपके पास पुराना आईफोन है तो यह अभी अपनी पीक वैल्यू पर है. जैसे ही नए मॉडल लॉन्च होंगे, ट्रेड-इन में इसकी वैल्यू एकदम घट जाएगी. इस तरह देखा जाए तो आपको दो नुकसान हो सकते हैं. नए आईफो के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, जबकि आपका मौजूदा आईफोन अभी की तुलना में सस्ता बिकेगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 24 Jul 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
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