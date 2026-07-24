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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइमोशनल सपोर्ट देने के मामले में AI चैटबॉट ने इंसानों को छोड़ा पीछे, स्टडी ने चौंकाया

इमोशनल सपोर्ट देने के मामले में AI चैटबॉट ने इंसानों को छोड़ा पीछे, स्टडी ने चौंकाया

AI Chatbot Emotion Handling: इमोशनल मामलों को हैंडल करने में एआई चैटबॉट इंसानों से बेहतर हो गए हैं. एक रिसर्च में यह बात निकलकर सामने आई है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 24 Jul 2026 11:52 AM (IST)
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  • एआई चैटबॉट भावनात्मक समर्थन में इंसानों से बेहतर पाए गए।
  • गुस्से और डर में एआई का भावनात्मक समर्थन अधिक प्रभावी।
  • एआई ने क्रियात्मक सहायता और सकारात्मक भावनाएं भी बेहतर दीं।
  • परंतु मानवीय जुड़ाव एआई से श्रेष्ठ, अत्यधिक निर्भरता हानिकारक।

AI Chatbot Emotion Handling: एआई चैटबॉट सिर्फ कैलकुलेशन और डेटा एनलासिस में ही इंसानों से आगे नहीं है बल्कि ये इमोशनल मामलों को भी हमसे बेहतर हैंडल कर सकते हैं. डरहम यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में सामने आया है कि इमोशनल सपोर्ट देने के मामले में एआई चैटबॉट इंसानों से बेहतर हैं. इस स्टडी में 1200 से अधिक लोगों को शामिल किया गया और ChatGPT-4o, Claude 3.5 Sonnet और Gemini 1.5 Pro जैसे मॉडल से मिले रिस्पॉन्स को टेस्ट किया गया था. आइए जान लेते हैं कि स्टडी के नतीजे क्या बता रहे हैं. 

गुस्से और डर को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है एआई

रिसर्च के दौरान पता चला कि एआई चैटबॉट्स गुस्से और डर की स्थिति में इंसानों से बेहतर इमोशनल सपोर्ट देते हैं. इन चैटबॉट्स ने यूजर्स को पॉजीटिव इमोशन जैसे शांति और खुशी आदि कन्वे करने में भी मदद की. हालांकि, उदासी की स्थिति में एआई और इंसानों का रिस्पॉन्स एक समान ही रहा. जब एक्शनेबल सपोर्ट की बात आई तो भी एआई आगे रही. यानी एआई चैटबॉट लोगों ब्रीदिंग एक्सरसाइज समेत पूरी डिटेल गाइडलाइन दे रहे थे.

एआई और इंसानों में फिर भी रहेगा फर्क

इस स्टडी में पूरी तरह से संक्षिप्त और लिखित रिस्पॉन्स पर फोकस किया गया था. रिसर्चर ने इस बात पर फोकस नहीं किया है कि एआई चैटबॉट पर निर्भर होने से किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं. साथ ही उन्होंने इंसानी सपोर्ट को एआई से रिप्लेस करने को लेकर भी वॉर्निंग दी है. डरहम यूनिवर्सिटी की रिसर्चर डॉक्टर सारा वॉकर ने इस अंतर को बखूबी समझाया है. उन्होंने कहा कि एआई चैटबॉट आपको वॉक करने की सलाह दे सकता है, लेकिन आपका कोई दोस्त या दूसरा इंसान उस वॉक पर आपके साथ जा सकता है. यह वहां मौजूद रहेगा और बातचीत पूरी होने के बाद भी आपकी मदद करता रहेगा, जबकि चैटबॉट के साथ ऐसा नहीं है.

एआई पर निर्भरता हो सकती है खतरनाक

एआई भले ही हमारे काम आसान कर रही है और यह कई मामलों में इंसानों को पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन इस पर निर्भरता खतरनाक हो सकती है. कुछ समय पहले एक और रिसर्च में सामने आया था कि एआई चैटबॉट पर निर्भर लोग नई चीजें नहीं सीख पा रहे हैं और उन्हें अपनी जानकारी पर पूरा भरोसा नहीं है. यानी आप एआई पर जितना ज्यादा डिपेंड होते जाएंगे, आपके दिमाग को इसकी उतनी ही ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 24 Jul 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence AI Chatbot TECH NEWS
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