Bihar Protest Live: प्रदर्शन के बीच जहानाबाद में हिरासत में लिए गए 40 लोग, कांग्रेस ने कहा- 'हमारा मकसद...'
Bihar Protest Live Updates: राजधानी पटना के अलावा कटिहार, बेगूसराय, जहानाबाद, मधुबनी, दरभंगा समेत अन्य जिलों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं. इसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है.
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नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली ही नहीं बल्कि पटना सहित बिहार के अलग-अलग जिलों में छात्र संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है. पटना के बाद कटिहार, बेगूसराय, जहानाबाद, मधुबनी, दरभंगा समेत अन्य जिलों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं.
बिहार में पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है. बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द करने का आदेश जारी हो गया है. बीते गुरुवार को सहरसा में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए एवं दंगाइयों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल हुआ. सहरसा पुलिस लाइन केंद्र में भारी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों ने दंगा नियंत्रण उपकरण से लैस होकर रिहर्सल किया. इस दौरान कोसी रेंज के डीआईजी कुमार आशीष, एसपी विक्रम सिहाग सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.
इसी तरह बिहार के अन्य जिलों में भी पुलिस-प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी तरह की स्थिति न बिगड़े. बीते गुरुवार को बिहार के जहानाबाद में जबरदस्त बवाल हुआ. पुलिस को स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए करीब 30 राउंड गोली चलानी पड़ी.
आज (शुक्रवार) भी पटना सहित अन्य जिलों में प्रदर्शन की संभावना है. इसको देखते हुए पुलिस एक्शन मोड में है. उग्र प्रदर्शन के बीच 25 जुलाई को बिहार बंद का भी ऐलान किया गया है.
Bihar Protest Live Updates: कांग्रेस ने क्या कहा?
छात्रों के प्रदर्शन के बीच बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, बस ये कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए. बिहार में रिशु श्री प्रकरण में आरोपित आईएएस पद पर बने रहें और जांच में क्लीनचिट मिल गई. केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद पर बने हैं और जांच की बात चल रही है.
Bihar Protest Live Updates: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी प्रतिक्रिया
सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है. इस पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार देश के प्रत्येक विद्यार्थी के साथ दृढ़ता से खड़ी है. पेपर लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय बनाने, दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा आवश्यक सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है. युवाओं के सपनों की रक्षा, उनके उज्ज्वल भविष्य का निर्माण और उनके विश्वास को सशक्त करना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @JPNadda जी एवं डॉ. @DrJitendraSingh जी ने गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में श्री सोनम वांगचुक जी से भेंट कर विद्यार्थियों से जुड़े विषयों पर सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण और समाधान के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके उपरांत श्री वांगचुक जी ने… pic.twitter.com/nyBibDslkg— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 24, 2026