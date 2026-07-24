नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली ही नहीं बल्कि पटना सहित बिहार के अलग-अलग जिलों में छात्र संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है. पटना के बाद कटिहार, बेगूसराय, जहानाबाद, मधुबनी, दरभंगा समेत अन्य जिलों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं.

बिहार में पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है. बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द करने का आदेश जारी हो गया है. बीते गुरुवार को सहरसा में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए एवं दंगाइयों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल हुआ. सहरसा पुलिस लाइन केंद्र में भारी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों ने दंगा नियंत्रण उपकरण से लैस होकर रिहर्सल किया. इस दौरान कोसी रेंज के डीआईजी कुमार आशीष, एसपी विक्रम सिहाग सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.

इसी तरह बिहार के अन्य जिलों में भी पुलिस-प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी तरह की स्थिति न बिगड़े. बीते गुरुवार को बिहार के जहानाबाद में जबरदस्त बवाल हुआ. पुलिस को स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए करीब 30 राउंड गोली चलानी पड़ी.

आज (शुक्रवार) भी पटना सहित अन्य जिलों में प्रदर्शन की संभावना है. इसको देखते हुए पुलिस एक्शन मोड में है. उग्र प्रदर्शन के बीच 25 जुलाई को बिहार बंद का भी ऐलान किया गया है.