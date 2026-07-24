अब Samsung भी देने लगी Silicon-Carbon बैटरी, जानिए क्यों मची है इस नई टेक्नोलॉजी की धूम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सैमसंग ने अपने नए फोल्डेबल फोन में सिलिकॉन-कार्बन बैटरी पेश की।

ये नई बैटरियां कम जगह में अधिक ऊर्जा स्टोर कर सकती हैं।

सैमसंग ने क्षमता बढ़ाई, मोटाई घटाई और वजन समान रखा।

भविष्य में कंपनी और बड़ी क्षमता वाली बैटरी वाले मॉडल लाएगी।

Samsung Silicon-Carbon Battery: सैमसंग ने हाल ही में अपने Galaxy फोल्डेबल फोन लॉन्च किए थे. इनमें कंपनी ने पहली बार सिलिकॉन-कार्बन बैटरी का इस्तेमाल किया है. इसका मतलब है कि Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip 8 में लिथियम-आयन की जगह सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है. बता दें कि कई कंपनियां पहले से ही इस बैटरी टेक्नोलॉजी को यूज कर रही थी और अब सैमसंग ने भी इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा दिया है. सिलिकॉन-कार्बन बैटरी कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है. इसलिए कंपनियां स्मार्टफोन का साइज बड़ा किए बिना उनमें ज्यादा कैपेसिटी वाले बैटरी पैक देने लगी हैं.

क्या होती है सिलिकॉन-कार्बन बैटरी?

सिलिकॉन-कार्बन बैटरी नई तरह की बैटरी सेल है, जो सिलिकॉन एनोड्स के साथ आती है, जबकि लिथियम-आयन बैटरी में ग्रेफाइट एनोड लगे होते हैं. सिलिकॉन बैटरी की एनर्जी डेन्सिटी ज्यादा होती है, जिसका मतलब है कि यह कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है. लिथियम बैटरी की एनर्जी डेन्सिटी 250-300 Wh/kg ग्राम होती है, जबकि सिलिकॉन-कार्बन बैटरी 400-500 Wh/kg रेंज के साथ आती है.

सैमसंग ने ऐसे उठाया फायदा

सैमसंग ने अपने सबसे प्रीमियम फोन Z Fold 8 Ultra में इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया है. इसमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो इसके पुराने मॉडल Galaxy Z Fold 7 में मिलने वाली 4,400mAh की बैटरी से 600mAh बड़ी है. यानी बैटरी कैपेसिटी में 14 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जबकि कंपनी ने इस मॉडल की थिकनेस 4.2mm से घटाकर 4.1mm कर दी है और दोनों मॉडल में एक समान 215 ग्राम वजन है. यानी सैमसंग ने फोन का वजन और थिकनेस बढ़ाए बिना सिलिकॉन-कार्बन बैटरी की मदद से कैपेसिटी को बढ़ा दिया है. कंपनी ने यह भी कहा है कि उसने बैटरी की परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है.

बाकी मॉडल्स की बैटरी कैपेसिटी कितनी है?

Fold 8 Ultra में जहां 5,000mAh की बैटरी है, वहीं Fold 8 में 4,800mAh और Flip 8 में 4,300mAh का बैटरी पैक लगा हुआ है. ये अपने पुराने मॉडल से बड़ी बैटरी के साथ आए हैं, लेकिन कैपेसिटी के मामले में ऑनर और मोटोरोला जैसी कंपनियां 6,000mAh का आंकड़ा पार कर चुकी है. माना जा रहा है कि गैलेक्सी फोल्डेबल फोन में सिलिकॉन-बैटरी देना सैमसंग की शुरुआत भर है. आगे चलकर कंपनी इस बैटरी में सिलिकॉन पर्सेंटेज को बढ़ा सकती है और दूसरी कंपनियों की तरह बड़ी बैटरियों वाले मॉडल बाजार में उतारेगी.

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