INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब Samsung भी देने लगी Silicon-Carbon बैटरी, जानिए क्यों मची है इस नई टेक्नोलॉजी की धूम

अब Samsung भी देने लगी Silicon-Carbon बैटरी, जानिए क्यों मची है इस नई टेक्नोलॉजी की धूम

Samsung Silicon-Carbon Battery: सैमसंग ने भी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip 8 में सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 24 Jul 2026 09:53 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सैमसंग ने अपने नए फोल्डेबल फोन में सिलिकॉन-कार्बन बैटरी पेश की।
  • ये नई बैटरियां कम जगह में अधिक ऊर्जा स्टोर कर सकती हैं।
  • सैमसंग ने क्षमता बढ़ाई, मोटाई घटाई और वजन समान रखा।
  • भविष्य में कंपनी और बड़ी क्षमता वाली बैटरी वाले मॉडल लाएगी।

Samsung Silicon-Carbon Battery: सैमसंग ने हाल ही में अपने Galaxy फोल्डेबल फोन लॉन्च किए थे. इनमें कंपनी ने पहली बार सिलिकॉन-कार्बन बैटरी का इस्तेमाल किया है. इसका मतलब है कि Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip 8 में लिथियम-आयन की जगह सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है. बता दें कि कई कंपनियां पहले से ही इस बैटरी टेक्नोलॉजी को यूज कर रही थी और अब सैमसंग ने भी इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा दिया है. सिलिकॉन-कार्बन बैटरी कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है. इसलिए कंपनियां स्मार्टफोन का साइज बड़ा किए बिना उनमें ज्यादा कैपेसिटी वाले बैटरी पैक देने लगी हैं.

क्या होती है सिलिकॉन-कार्बन बैटरी?

सिलिकॉन-कार्बन बैटरी नई तरह की बैटरी सेल है, जो सिलिकॉन एनोड्स के साथ आती है, जबकि लिथियम-आयन बैटरी में ग्रेफाइट एनोड लगे होते हैं. सिलिकॉन बैटरी की एनर्जी डेन्सिटी ज्यादा होती है, जिसका मतलब है कि यह कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है. लिथियम बैटरी की एनर्जी डेन्सिटी 250-300 Wh/kg ग्राम होती है, जबकि सिलिकॉन-कार्बन बैटरी 400-500 Wh/kg रेंज के साथ आती है.

सैमसंग ने ऐसे उठाया फायदा

सैमसंग ने अपने सबसे प्रीमियम फोन Z Fold 8 Ultra में इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया है. इसमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो इसके पुराने मॉडल Galaxy Z Fold 7 में मिलने वाली 4,400mAh की बैटरी से 600mAh बड़ी है. यानी बैटरी कैपेसिटी में 14 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जबकि कंपनी ने इस मॉडल की थिकनेस 4.2mm से घटाकर 4.1mm कर दी है और दोनों मॉडल में एक समान 215 ग्राम वजन है. यानी सैमसंग ने फोन का वजन और थिकनेस बढ़ाए बिना सिलिकॉन-कार्बन बैटरी की मदद से कैपेसिटी को बढ़ा दिया है. कंपनी ने यह भी कहा है कि उसने बैटरी की परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है.

बाकी मॉडल्स की बैटरी कैपेसिटी कितनी है?

Fold 8 Ultra में जहां 5,000mAh की बैटरी है, वहीं Fold 8 में 4,800mAh और Flip 8 में 4,300mAh का बैटरी पैक लगा हुआ है. ये अपने पुराने मॉडल से बड़ी बैटरी के साथ आए हैं, लेकिन कैपेसिटी के मामले में ऑनर और मोटोरोला जैसी कंपनियां 6,000mAh का आंकड़ा पार कर चुकी है. माना जा रहा है कि गैलेक्सी फोल्डेबल फोन में सिलिकॉन-बैटरी देना सैमसंग की शुरुआत भर है. आगे चलकर कंपनी इस बैटरी में सिलिकॉन पर्सेंटेज को बढ़ा सकती है और दूसरी कंपनियों की तरह बड़ी बैटरियों वाले मॉडल बाजार में उतारेगी.

ये भी पढ़ें-

फास्ट चार्जर से भी स्लो चार्ज हो रहा है पावर बैंक? ये हो सकते हैं कारण

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 24 Jul 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Samsung Foldable Phone TECH NEWS Silicon-Carbon Battery
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
अब Samsung भी देने लगी Silicon-Carbon बैटरी, जानिए क्यों मची है इस नई टेक्नोलॉजी की धूम
अब Samsung भी देने लगी Silicon-Carbon बैटरी, जानिए क्यों मची है इस नई टेक्नोलॉजी की धूम
टेक्नोलॉजी
मधुमक्खी के छत्ते से आया आइडिया लाएगा क्रांति! सोलर पैनल की परफॉर्मेंस हुई जबरदस्त
मधुमक्खी के छत्ते से आया आइडिया लाएगा क्रांति! सोलर पैनल की परफॉर्मेंस हुई जबरदस्त
टेक्नोलॉजी
फास्ट चार्जर से भी स्लो चार्ज हो रहा है पावर बैंक? ये हो सकते हैं कारण
फास्ट चार्जर से भी स्लो चार्ज हो रहा है पावर बैंक? ये हो सकते हैं कारण
टेक्नोलॉजी
पासवर्ड भूल गए तो सेल्फी वीडियो से लॉग-इन होगा अकाउंट, गूगल ले आई नया फीचर, ऐसे करें यूज
पासवर्ड भूल गए तो सेल्फी वीडियो से लॉग-इन होगा अकाउंट, गूगल ले आई नया फीचर, ऐसे करें यूज
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 का नया लोगो जारी, Salman Khan की वापसी को लेकर बढ़ा उत्साह
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay के स्वैग और एक्शन ने जीता फैंस का दिल
NEET Paper Leak पर Salman Khan ने तोड़ी चुप्पी, स्टूडेंट्स के लिए कही बड़ी बात
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की वापसी? Reports ने बढ़ाई फैंस की उम्मीद
Shah Rukh Khan की King का आखिरी शूट विदेश में? नई Reports आईं सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक ने किन शर्तों पर तोड़ा अनशन? वीडियो जारी कर बताया, बोले- '26 दिन बाद खाने का स्वाद अच्छा लगता है'
सोनम वांगचुक ने किन शर्तों पर तोड़ा अनशन? वीडियो जारी कर बताया, बोले- '26 दिन बाद खाने का स्वाद अच्छा लगता है'
दिल्ली NCR
सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर CM रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया, कही दी ये बड़ी बात!
सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर CM रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया, कही दी ये बड़ी बात!
इंडिया
PM मोदी के आधी रात वाले वीडियो पर CJP बोली - 'सबसे सख़्त कार्रवाई है, जो आप...'
PM मोदी के आधी रात वाले वीडियो पर CJP बोली - 'सबसे सख़्त कार्रवाई है, जो आप...'
क्रिकेट
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
ओटीटी
Jana Nayagan OTT Release: थलपति विजय की 'जना नायकन' ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम होगी? यहां हैं सारी डिटेल्स
थलपति विजय की 'जना नायकन' ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम होगी? यहां हैं सारी डिटेल्स
इंडिया
आधी रात को प्रधानमंत्री ने जारी किया वीडियो मैसेज तो राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला- 'मिस्टर मोदी, हमारे...'
आधी रात को प्रधानमंत्री ने जारी किया वीडियो मैसेज तो राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला- 'मिस्टर मोदी, हमारे...'
इंडिया
Explained: आज 'तिलचट्टों' के देशव्यापी प्रदर्शन के नतीजे क्या? CJP को हल्के में लेकर तीन जगह चूकी मोदी सरकार!
'तिलचट्टों' के देशव्यापी प्रदर्शन से क्या होगा? मोदी सरकार का CJP को हल्के में लेना 3 बड़ी भूल
ट्रेंडिंग
जिंदगी और मौत से जूझ रहा था ट्रेन के गेट पर लटका शख्स, लोग बनाते रहे वीडियो; भड़के यूजर्स
जिंदगी और मौत से जूझ रहा था ट्रेन के गेट पर लटका शख्स, लोग बनाते रहे वीडियो; भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
ENT LIVE
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
ENT LIVE
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
ENT LIVE
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
Embed widget