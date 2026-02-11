50 करोड़ यूजर्स की हो गई मौज! Jio के इस प्लान में मिल रहा 20GB फ्री डेटा, जानिए क्या-क्या मिल रहे बेनिफिट्स

सिर्फ डेटा ही नहीं, इस प्लान के साथ कई डिजिटल सुविधाएं भी जुड़ी हैं. यूजर्स को JioAICloud पर 50GB क्लाउड स्टोरेज मिलती है, जिससे जरूरी फाइलें और फोटो सुरक्षित रखी जा सकती हैं. इसके अलावा 18 महीनों के लिए Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है जिसकी बाजार कीमत काफी ज्यादा बताई जाती है. इस तरह यह प्लान केवल इंटरनेट ही नहीं बल्कि प्रीमियम डिजिटल सर्विसेज का पैकेज बन जाता है.