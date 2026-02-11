एक्सप्लोरर
50 करोड़ यूजर्स की हो गई मौज! Jio के इस प्लान में मिल रहा 20GB फ्री डेटा, जानिए क्या-क्या मिल रहे बेनिफिट्स
Reliance Jio: देश की टेलीकॉम दुनिया में जियो हमेशा अपने आक्रामक प्लान और ऑफर्स के लिए चर्चा में रहता है.
देश की टेलीकॉम दुनिया में जियो हमेशा अपने आक्रामक प्लान और ऑफर्स के लिए चर्चा में रहता है. भले ही एयरटेल और वीआई के पास भी कई रिचार्ज विकल्प मौजूद हों लेकिन कीमत और बेनिफिट्स के मामले में जियो अक्सर आगे दिखाई देता है. पहले कंपनी समय-समय पर ग्राहकों को अतिरिक्त डेटा गिफ्ट के तौर पर देती रहती थी. अब ऐसे ऑफर कम जरूर हो गए हैं लेकिन एक ऐसा प्लान अभी भी मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है.
Published at : 11 Feb 2026 12:36 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठी
