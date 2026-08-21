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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीFridge Buying Tips: 4 लोगों की फैमिली के लिए लेना है फ्रिज, जानें बजट और सही कैपेसिटी

Fridge Buying Tips: 4 लोगों की फैमिली के लिए लेना है फ्रिज, जानें बजट और सही कैपेसिटी

Fridge Buying Tips : कई बार जरूरत से छोटा फ्रिज लेने पर सामान रखने में परेशानी होती है, जबकि बहुत बड़ा फ्रिज खरीदने पर ज्यादा जगह और बिजली की जरूरत पड़ सकती है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 21 Aug 2026 10:07 AM (IST)
Fridge Buying Tips : कई बार जरूरत से छोटा फ्रिज लेने पर सामान रखने में परेशानी होती है, जबकि बहुत बड़ा फ्रिज खरीदने पर ज्यादा जगह और बिजली की जरूरत पड़ सकती है.

गर्मी और मानसून के मौसम में दूध, सब्जियां, फल, बचा हुआ खाना और दूसरी खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए सही रेफ्रिजरेटर बेहद जरूरी हो जाता है. लेकिन नया फ्रिज खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि कितने लीटर का फ्रिज लिया जाए और परिवार की जरूरत के हिसाब से कौन-सा मॉडल सही रहेगा. जरूरत से छोटा फ्रिज लेने पर सामान रखने में परेशानी होती है, जबकि बहुत बड़ा फ्रिज खरीदने पर ज्यादा जगह और बिजली की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए खरीदारी से पहले परिवार के सदस्यों की संख्या और स्टोरेज की जरूरत को समझना जरूरी है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि 4 लोगों की फैमिली के लिए फ्रिज लेना के लिए बजट और सही कैपेसिटी क्या है.

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4 लोगों वाले परिवार के लिए 250 से 350 लीटर क्षमता वाला फ्रिज अच्छा ऑप्शन माना जाता है. इस क्षमता में रोजमर्रा का खाना, फल, सब्जियां, दूध, डेयरी प्रोडक्ट और दूसरे जरूरी सामान आसानी से रखा जा सकता है. अगर परिवार में खाने-पीने की चीजें ज्यादा स्टोर की जाती हैं, तो 300 से 350 लीटर का फ्रिज ज्यादा सही रहेगा.
4 लोगों वाले परिवार के लिए 250 से 350 लीटर क्षमता वाला फ्रिज अच्छा ऑप्शन माना जाता है. इस क्षमता में रोजमर्रा का खाना, फल, सब्जियां, दूध, डेयरी प्रोडक्ट और दूसरे जरूरी सामान आसानी से रखा जा सकता है. अगर परिवार में खाने-पीने की चीजें ज्यादा स्टोर की जाती हैं, तो 300 से 350 लीटर का फ्रिज ज्यादा सही रहेगा.
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4 लोगों की फैमिली के लिए फ्रॉस्ट-फ्री डबल-डोर फ्रिज एक यूजफुल और बेस्ट ऑप्शन है, इसमें सामान रखने के लिए ज्यादा व्यवस्थित जगह मिलती है और फ्रीजर के लिए भी अलग सेक्शन होता है. 250 से 350 लीटर वाले डबल-डोर मॉडल रोजाना की जरूरतों और परिवार के सामान्य स्टोरेज के लिए पर्याप्त जगह दे सकते हैं.
4 लोगों की फैमिली के लिए फ्रॉस्ट-फ्री डबल-डोर फ्रिज एक यूजफुल और बेस्ट ऑप्शन है, इसमें सामान रखने के लिए ज्यादा व्यवस्थित जगह मिलती है और फ्रीजर के लिए भी अलग सेक्शन होता है. 250 से 350 लीटर वाले डबल-डोर मॉडल रोजाना की जरूरतों और परिवार के सामान्य स्टोरेज के लिए पर्याप्त जगह दे सकते हैं.
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अगर आपकी जरूरत समय के साथ बदलती रहती है, तो कन्वर्टिबल फ्रिज यूजफुल हो सकता है. इसमें जरूरत के अनुसार फ्रीजर की जगह को फ्रिज स्पेस में बदला जा सकता है. इससे जब ज्यादा ताजा सामान रखना हो तो अतिरिक्त स्टोरेज मिल जाती है और जरूरत पड़ने पर फ्रीजर की जगह भी इस्तेमाल की जा सकती है.
अगर आपकी जरूरत समय के साथ बदलती रहती है, तो कन्वर्टिबल फ्रिज यूजफुल हो सकता है. इसमें जरूरत के अनुसार फ्रीजर की जगह को फ्रिज स्पेस में बदला जा सकता है. इससे जब ज्यादा ताजा सामान रखना हो तो अतिरिक्त स्टोरेज मिल जाती है और जरूरत पड़ने पर फ्रीजर की जगह भी इस्तेमाल की जा सकती है.
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4 लोगों के परिवार के लिए फ्रिज लेते समय सिर्फ क्षमता देखना पर्याप्त नहीं है. कूलिंग सिस्टम, इन्वर्टर कंप्रेसर, मल्टी-एयर फ्लो और पर्याप्त क्रिस्पर स्पेस जैसे फीचर्स भी काम आते हैं. गर्मी और मानसून के दौरान एक समान कूलिंग खाने और सब्जियों को ताजा रखने में मदद करती है.
4 लोगों के परिवार के लिए फ्रिज लेते समय सिर्फ क्षमता देखना पर्याप्त नहीं है. कूलिंग सिस्टम, इन्वर्टर कंप्रेसर, मल्टी-एयर फ्लो और पर्याप्त क्रिस्पर स्पेस जैसे फीचर्स भी काम आते हैं. गर्मी और मानसून के दौरान एक समान कूलिंग खाने और सब्जियों को ताजा रखने में मदद करती है.
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फ्रिज खरीदने से पहले बजट तय करना जरूरी है. बाजार में अलग-अलग ब्रांड और क्षमता के मॉडल उपलब्ध हैं. अगर बजट कम है तो जरूरी फीचर्स वाला सामान्य डबल-डोर मॉडल चुना जा सकता है.वहीं ज्यादा बजट होने पर इन्वर्टर, कन्वर्टिबल और स्मार्ट फीचर्स वाला फ्रिज लिया जा सकता है. ओपन-बॉक्स डिवाइसों में भी कम कीमत पर प्रीमियम ब्रांड के मॉडल मिलने का ऑप्शन मौजूद है.
फ्रिज खरीदने से पहले बजट तय करना जरूरी है. बाजार में अलग-अलग ब्रांड और क्षमता के मॉडल उपलब्ध हैं. अगर बजट कम है तो जरूरी फीचर्स वाला सामान्य डबल-डोर मॉडल चुना जा सकता है.वहीं ज्यादा बजट होने पर इन्वर्टर, कन्वर्टिबल और स्मार्ट फीचर्स वाला फ्रिज लिया जा सकता है. ओपन-बॉक्स डिवाइसों में भी कम कीमत पर प्रीमियम ब्रांड के मॉडल मिलने का ऑप्शन मौजूद है.
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अगर परिवार में 5 या उससे ज्यादा सदस्य हैं, तो 350 से 500 लीटर या उससे ज्यादा क्षमता वाला फ्रिज ज्यादा सही रहेगा. वहीं 6 या उससे ज्यादा सदस्यों वाले परिवारों के लिए 400 लीटर से ऊपर के साइड-बाय-साइड या फ्रेंच-डोर मॉडल बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं.
अगर परिवार में 5 या उससे ज्यादा सदस्य हैं, तो 350 से 500 लीटर या उससे ज्यादा क्षमता वाला फ्रिज ज्यादा सही रहेगा. वहीं 6 या उससे ज्यादा सदस्यों वाले परिवारों के लिए 400 लीटर से ऊपर के साइड-बाय-साइड या फ्रेंच-डोर मॉडल बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं.
Published at : 21 Aug 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Technology Tech Fridge Refrigerator Capacity

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