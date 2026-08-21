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Fridge Buying Tips: 4 लोगों की फैमिली के लिए लेना है फ्रिज, जानें बजट और सही कैपेसिटी
Fridge Buying Tips : कई बार जरूरत से छोटा फ्रिज लेने पर सामान रखने में परेशानी होती है, जबकि बहुत बड़ा फ्रिज खरीदने पर ज्यादा जगह और बिजली की जरूरत पड़ सकती है.
गर्मी और मानसून के मौसम में दूध, सब्जियां, फल, बचा हुआ खाना और दूसरी खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए सही रेफ्रिजरेटर बेहद जरूरी हो जाता है. लेकिन नया फ्रिज खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि कितने लीटर का फ्रिज लिया जाए और परिवार की जरूरत के हिसाब से कौन-सा मॉडल सही रहेगा. जरूरत से छोटा फ्रिज लेने पर सामान रखने में परेशानी होती है, जबकि बहुत बड़ा फ्रिज खरीदने पर ज्यादा जगह और बिजली की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए खरीदारी से पहले परिवार के सदस्यों की संख्या और स्टोरेज की जरूरत को समझना जरूरी है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि 4 लोगों की फैमिली के लिए फ्रिज लेना के लिए बजट और सही कैपेसिटी क्या है.
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Published at : 21 Aug 2026 10:07 AM (IST)
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