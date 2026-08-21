फ्रिज खरीदने से पहले बजट तय करना जरूरी है. बाजार में अलग-अलग ब्रांड और क्षमता के मॉडल उपलब्ध हैं. अगर बजट कम है तो जरूरी फीचर्स वाला सामान्य डबल-डोर मॉडल चुना जा सकता है.वहीं ज्यादा बजट होने पर इन्वर्टर, कन्वर्टिबल और स्मार्ट फीचर्स वाला फ्रिज लिया जा सकता है. ओपन-बॉक्स डिवाइसों में भी कम कीमत पर प्रीमियम ब्रांड के मॉडल मिलने का ऑप्शन मौजूद है.