OnePlus Nord CE6 उन गेमर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जो परफॉर्मेंस के साथ-साथ बैटरी लाइफ में भी बैलेंस चाहते हैं. इसमें स्नैपड्रैगन 7s सीरीज चिपसेट के साथ 8GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है. इसके अलावा इसमें 8000mAh की बड़ी बैटरी 80W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, जिससे बार-बार चार्ज करने की टेंशन नहीं रहती, और 6.78 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले गेमिंग के दौरान विजुअल एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाती है. स्टोरेज के मामले में भी यह फोन काफी अच्छा माना जा रहा है.