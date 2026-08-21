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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीBest Phones Under 30000: 30000 है बजट? गेमिंग से लेकर डेटा स्टोरेज तक... ये मोबाइल रहेंगे बेस्ट

Best Phones Under 30000: 30000 है बजट? गेमिंग से लेकर डेटा स्टोरेज तक... ये मोबाइल रहेंगे बेस्ट

Best Phones Under 30000: 30 हजार रुपये के बजट में कई दमदार गेमिंग फोन मिलते हैं. इनमें तेज प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, AMOLED डिस्प्ले और शानदार परफॉर्मेंस मिलती है.

Written By : संजना सिंह  | Updated at : 21 Aug 2026 08:53 AM (IST)
Best Phones Under 30000: 30 हजार रुपये के बजट में कई दमदार गेमिंग फोन मिलते हैं. इनमें तेज प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, AMOLED डिस्प्ले और शानदार परफॉर्मेंस मिलती है.

अगर आप भी नया फोन खरीदने का सोच रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि कोई फोन आपके बजट के अनुसार मिल जाए तो आपके लिए ये खबर काफी काम की साबित हो सकती है. बता दें कि मार्केट में ऐसे कई सारे फोन उपलब्ध हैं जो बस आपको 30 हजार रुपये के बजट में मिल जाएगा. वो जो गेमिंग में भी दमदार हो और स्टोरेज के मामले में भी पीछे न रहे. बता दें कि इस प्राइस रेंज में अब कंपनियां फ्लैगशिप जैसे फीचर्स देने लगी हैं, जैसे तेज प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, स्मूथ डिस्प्ले और अच्छा स्टोरेज. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

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अगर आप स्मूथ और फास्ट मोबाइल गेमिंग चाहते हैं तो Vivo T4 Pro एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है और इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो गेमिंग के दौरान स्मूथ और स्टेबल परफॉर्मेंस देती है. यह फोन उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो लंबे समय तक गेम खेलते हैं और बिना किसी लैग के अनुभव चाहते हैं. 
अगर आप स्मूथ और फास्ट मोबाइल गेमिंग चाहते हैं तो Vivo T4 Pro एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है और इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो गेमिंग के दौरान स्मूथ और स्टेबल परफॉर्मेंस देती है. यह फोन उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो लंबे समय तक गेम खेलते हैं और बिना किसी लैग के अनुभव चाहते हैं. 
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गेमिंग के शौकीनों के लिए Realme 16T 5G भी एक टॉप पिक माना जा रहा है, जिसे 8.9/10 की गेमिंग रेटिंग मिली है. इसमें डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट के साथ 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट और 8000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो स्टेबल एफपीएस और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देती है.  इतनी बड़ी बैटरी की वजह से यह फोन लंबे गेमिंग सेशन के लिए भी बढ़िया साबित होता है. 
गेमिंग के शौकीनों के लिए Realme 16T 5G भी एक टॉप पिक माना जा रहा है, जिसे 8.9/10 की गेमिंग रेटिंग मिली है. इसमें डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट के साथ 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट और 8000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो स्टेबल एफपीएस और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देती है.  इतनी बड़ी बैटरी की वजह से यह फोन लंबे गेमिंग सेशन के लिए भी बढ़िया साबित होता है. 
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OnePlus Nord CE6 उन गेमर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जो परफॉर्मेंस के साथ-साथ बैटरी लाइफ में भी बैलेंस चाहते हैं. इसमें स्नैपड्रैगन 7s सीरीज चिपसेट के साथ 8GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है. इसके अलावा इसमें 8000mAh की बड़ी बैटरी 80W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, जिससे बार-बार चार्ज करने की टेंशन नहीं रहती, और 6.78 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले गेमिंग के दौरान विजुअल एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाती है. स्टोरेज के मामले में भी यह फोन काफी अच्छा माना जा रहा है. 
OnePlus Nord CE6 उन गेमर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जो परफॉर्मेंस के साथ-साथ बैटरी लाइफ में भी बैलेंस चाहते हैं. इसमें स्नैपड्रैगन 7s सीरीज चिपसेट के साथ 8GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है. इसके अलावा इसमें 8000mAh की बड़ी बैटरी 80W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, जिससे बार-बार चार्ज करने की टेंशन नहीं रहती, और 6.78 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले गेमिंग के दौरान विजुअल एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाती है. स्टोरेज के मामले में भी यह फोन काफी अच्छा माना जा रहा है. 
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अगर आप ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जो लंबे गेमिंग सेशन में भी गर्म न हो, तो Oppo K13 Turbo एक बेहतरीन चॉइस है, जो मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8450 चिपसेट पर काम करता है और टेस्टिंग के दौरान बीजीएमआई गेमिंग में औसतन 115 एफपीएस दिया गया.  इसके अलावा डेढ़ घंटे तक BGMI और CODM खेलने के बाद भी फोन के टेम्परेचर में सिर्फ 2.5 डिग्री सेल्सियस का ही इजाफा हुआ, क्योंकि इसमें बिल्ट-इन एक्टिव कूलिंग फैन दिया गया है, जो तापमान को कंट्रोल में रखता है. 
अगर आप ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जो लंबे गेमिंग सेशन में भी गर्म न हो, तो Oppo K13 Turbo एक बेहतरीन चॉइस है, जो मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8450 चिपसेट पर काम करता है और टेस्टिंग के दौरान बीजीएमआई गेमिंग में औसतन 115 एफपीएस दिया गया.  इसके अलावा डेढ़ घंटे तक BGMI और CODM खेलने के बाद भी फोन के टेम्परेचर में सिर्फ 2.5 डिग्री सेल्सियस का ही इजाफा हुआ, क्योंकि इसमें बिल्ट-इन एक्टिव कूलिंग फैन दिया गया है, जो तापमान को कंट्रोल में रखता है. 
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अगर आप ब्रांड भरोसे और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट को प्राथमिकता देते हैं तो Samsung Galaxy A35 5G एक अच्छा विकल्प है, जो 4 से 5 साल तक ओएस अपडेट के साथ आता है और इसका IP67 रेटिंग वाला मजबूत बिल्ड है. इसमें Exynos 1380 जैसा प्रोसेसर 8GB रैम के साथ दिया गया है, जिससे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के साथ-साथ मीडियम गेमिंग भी स्मूथ रहती है.  हालांकि इसकी चार्जिंग स्पीड थोड़ी धीमी है, लेकिन बाकी फीचर्स के मामले में यह भरोसेमंद फोन है.
अगर आप ब्रांड भरोसे और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट को प्राथमिकता देते हैं तो Samsung Galaxy A35 5G एक अच्छा विकल्प है, जो 4 से 5 साल तक ओएस अपडेट के साथ आता है और इसका IP67 रेटिंग वाला मजबूत बिल्ड है. इसमें Exynos 1380 जैसा प्रोसेसर 8GB रैम के साथ दिया गया है, जिससे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के साथ-साथ मीडियम गेमिंग भी स्मूथ रहती है.  हालांकि इसकी चार्जिंग स्पीड थोड़ी धीमी है, लेकिन बाकी फीचर्स के मामले में यह भरोसेमंद फोन है.
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अगर आपकी प्राथमिकता सिर्फ गेमिंग है तो Oppo K13 Turbo और Realme 16T 5G जैसे फोन आपके लिए बेहतर रहेंगे, क्योंकि इनमें दमदार प्रोसेसर और कूलिंग सिस्टम दिया गया है. वहीं अगर आप बड़ी स्टोरेज और बैलेंस्ड परफॉर्मेंस चाहते हैं तो OnePlus Nord CE6 और Vivo T4 Pro अच्छे विकल्प हो सकते हैं. जिन यूजर्स को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट और ब्रांड भरोसा चाहिए, उनके लिए Samsung Galaxy A35 5G सही रहेगा. 
अगर आपकी प्राथमिकता सिर्फ गेमिंग है तो Oppo K13 Turbo और Realme 16T 5G जैसे फोन आपके लिए बेहतर रहेंगे, क्योंकि इनमें दमदार प्रोसेसर और कूलिंग सिस्टम दिया गया है. वहीं अगर आप बड़ी स्टोरेज और बैलेंस्ड परफॉर्मेंस चाहते हैं तो OnePlus Nord CE6 और Vivo T4 Pro अच्छे विकल्प हो सकते हैं. जिन यूजर्स को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट और ब्रांड भरोसा चाहिए, उनके लिए Samsung Galaxy A35 5G सही रहेगा. 
Published at : 21 Aug 2026 08:53 AM (IST)
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