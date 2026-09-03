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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab SIR में राघव चड्ढा के दावे पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, पूछा- कहना क्या चाहते हो?

Punjab SIR में राघव चड्ढा के दावे पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, पूछा- कहना क्या चाहते हो?

BJP सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया है कि पंजाब में SIR से उनका नाम शिफ्टेड की श्रेणी में रखा गया है. अब इस पर बीजेपी और AAP के बीच सियासी बहस शुरू हो गई है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 03 Sep 2026 10:04 AM (IST)
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आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के उस दावे पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब में SIR के दौरान उनका नाम हटा दिया है.

आप प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में राघव चड्ढा के बयान को रिपोस्ट करते हुए कहा कि- कभी बोलते हो SIR चुनाव आयोग करवाता है सरकार नहीं, कभी रोते हो कि SIR में पंजाब सरकार ने वोट कटवा दिया? कहना क्या चाहते हो?

ढांडा ने लिखा कि पंजाब में तुम रहते नहीं, दिल्ली में तुमने वोट बनवाया नहीं? अब अपनी गलती दूसरों पर थोपना चाहते हो? अब क़ानूनी सवाल तो ये है कि जो मतदाता ही नहीं है, क्या वो सांसद हो सकता है?

राघव चड्ढा ने क्या दावा किया?

बता दें राघव चड्ढा ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, मैं पंजाब से राज्यसभा का मौजूदा सदस्य हूं. मेरा वोटर आईडी मोहाली में रजिस्टर्ड है. फिर भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मेरे नाम को 'शिफ्टेड' के तौर पर दिखाया गया है. अच्छी बात है कि ये सिर्फ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, फाइनल वोटर लिस्ट नहीं. 'दावे और आपत्तियां' की प्रक्रिया के दौरान नामों में सुधार किया जाता है, जो अभी चल रही है. फाइनल वोटर लिस्ट अक्टूबर 2026 में प्रकाशित होगी. मैं पहले से ही एसआईआर गाइडलाइंस के तहत मिले उपायों का इस्तेमाल कर रहा हूं.

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BJP नेता राघव चड्ढा ने कहा कि ये सिर्फ लिपिकीय गलती जैसा नहीं लगता, बल्कि राजनीतिक बदले का साफ मामला है.उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, मुझे 'शिफ्टेड' के तौर पर किसने चिह्नित किया? 'आप' की पंजाब सरकार का एक अधिकारी. इस वर्गीकरण को किसने वेरिफाई किया? फिर से 'आप' की पंजाब सरकार का ही एक अधिकारी. इसे उच्च स्तर पर किसने प्रोसेस किया? एक बार फिर वही 'आप' की पंजाब सरकार का अधिकारी.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 03 Sep 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Raghav Chadha Punjab Politics PUNJAB NEWS
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