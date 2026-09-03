बजट में 5G फोन! 2026 के सबसे सस्ते ऑप्शन, जानें कौन सा है बेस्ट?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom OPPO A5x 5G में बड़ी बैटरी, तेज चार्जिंग मिलेगी.

5G स्मार्टफोन खरीदने के लिए अब 15 से 20 हजार का बजट होना जरूरी नहीं है. अगर आपका बजट 10,000 तक है, तो इस रेंज में भी कई ऐसे फोन मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और अच्छे कैमरा जैसे फीचर्स देते हैं. इस कीमत में कुछ फोन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतर हैं, तो कुछ बैटरी या डिस्प्ले के मामले में खास हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इस बजट में 2026 के सबसे सस्ते ऑप्शन कौन-से हैं और आपके लिए कौन सा बेस्ट है.

2026 के सबसे सस्ते ऑप्शन कौन-से हैं?

1. Tecno Pop 9 5G - Tecno Pop 9 5G इस लिस्ट के सबसे सस्ते ऑप्शन में से एक है. इसकी कीमत 7 हजार से 10 हजार के बीच है. हालांकि इसके कुछ वेरिएंट फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है. फोन में 120Hz डिस्प्ले, 48MP रियर कैमरा और 5,000mAh बैटरी मिलती है. इसका 128GB और 8GB RAM वाला वेरिएंट भी 10 हजार के आसपास आता है.

2. Lava Yuva 5G - Lava Yuva 5G की शुरुआती कीमत 8,299 है. इसमें 6.52 इंच HD+ डिस्प्ले के साथ 90Hz रिफ्रेश रेट, 50MP + 2MP डुअल रियर कैमरा और 8MP सेल्फी कैमरा मिलता है. फोन में 5,000mAh बैटरी और 18W चार्जिंग दी गई है. 128GB वेरिएंट की कीमत 8,699 तक है.

3. Lava Bold N1 5G - Lava Bold N1 5G का 4GB RAM + 128GB वेरिएंट करीब 9,499 में मिल रहा है. इसमें Unisoc T765 प्रोसेसर, 6.75 इंच HD+ डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, 13MP रियर कैमरा, 5MP फ्रंट कैमरा और 5,000mAh बैटरी है. स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है.

4. OPPO A5x 5G - OPPO A5x 5G का 4GB RAM + 64GB वेरिएंट 10,999 में लिस्टेड है. इसमें Dimensity 6300 चिपसेट, 6.67 इंच 120Hz डिस्प्ले, 32MP रियर कैमरा और 6,000mAh बैटरी मिलती है. इसकी 45W SuperVOOC चार्जिंग भी खास है. हालांकि 128GB वेरिएंट की कीमत अब 19,999 है.

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आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है?

अगर आप कम कीमत में 5G के साथ बेहतर डिस्प्ले चाहते हैं, तो Tecno Pop 9 5G अच्छा ऑप्शन हो सकता है. बड़ी बैटरी और तेज चार्जिंग आपकी प्रिफरेंस है, तो OPPO A5x 5G पर नजर डाल सकते हैं. वहीं कैमरा और कम कीमत के बीच बैलेंस चाहिए, तो Lava Yuva 5G एक ऑप्शन है, इसके अलावा Lava Bold N1 5G में 128GB स्टोरेज और 90Hz डिस्प्ले मिलता है, जो रोजाना के इस्तेमाल के लिए बेस्ट है. हालांकि कीमत और स्टॉक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हिसाब से बदल सकते हैं.

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