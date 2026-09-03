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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकांग्रेस की 'टुकड़े-टुकड़े' वाली सोच, राम मंदिर CEO पर मचे बवाल के बीच BJP का पलटवार

कांग्रेस की 'टुकड़े-टुकड़े' वाली सोच, राम मंदिर CEO पर मचे बवाल के बीच BJP का पलटवार

एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के सीईओ बनने पर कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने सवाल उठाए हैं. इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 03 Sep 2026 09:28 AM (IST)
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भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ बनाया गया है. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के सीईओ बनने पर कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा कोई सच छुपा रह गया है जो उन्हें ट्रस्ट का सीईओ बनाया है. इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पलटवार किया है.

सशस्त्र बलों से दिल से नफरत करती है
बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी सशस्त्र बलों से दिल से नफ़रत करती है! कांग्रेस अभी भी इस बात को पचा नहीं पा रही है कि भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तानी आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया!

कांग्रेस कहती है- "ऑपरेशन सिंदूर के हीरो को CEO क्यों बनाया?" सिर्फ़ "टुकड़े-टुकड़े" वाली सोच ही उन सैनिकों का विरोध कर सकती है जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवाद को हराया!

राशिद अल्वी ने कही ये बात
राशिद अल्वी ने कहा, मौजूदा बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजों को गवर्नर या राज्यसभा का सदस्य बना रही है; इससे लोगों के मन में शक पैदा होता है. और अब, आपने एक रिटायर्ड एयर चीफ को राम मंदिर ट्रस्ट का CEO बना दिया है. उनका इससे क्या लेना-देना है? ... मुझे हैरानी है कि क्या 'ऑपरेशन सिंदूर' के पीछे कोई छिपा हुआ सच है, जिसकी वजह से उन्हें यहां CEO बनाया गया.

बीजेपी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की यह नीति देश को बर्बाद कर देगी. आज तक, राम मंदिर में डकैती करने वालों की पहचान उजागर नहीं हुई है, और न ही सभी दोषियों को गिरफ्तार किया गया है.

कौन हैं एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा?
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिल्ली स्थित वायुसेना की पश्चिमी कमान के एयर ऑफिसर कमांडिग इन चीफ के पद पर तैनात थे. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिल्ली पर हुए पाकिस्तानी हमले को विफल कर दिया था. पाकिस्तान ने दिल्ली पर फतह मिसाइल से हमले की कोशिश की थी, लेकिन वायुसेना ने मिसाइल को सिरसा के आसमान में मार गिराया था.

ये भी पढ़ें: राजस्थान HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने CJI को भेजे सबूत, बोले- 'आरोप झूठे'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 03 Sep 2026 09:28 AM (IST)
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Rashid Alvi RAM MANDIR Pradeep Bhandari Jitendra Mishra
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