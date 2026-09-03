कांग्रेस की 'टुकड़े-टुकड़े' वाली सोच, राम मंदिर CEO पर मचे बवाल के बीच BJP का पलटवार

भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का नया सीईओ बनाया गया है. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के सीईओ बनने पर कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा कोई सच छुपा रह गया है जो उन्हें ट्रस्ट का सीईओ बनाया है. इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पलटवार किया है.

सशस्त्र बलों से दिल से नफरत करती है

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी सशस्त्र बलों से दिल से नफ़रत करती है! कांग्रेस अभी भी इस बात को पचा नहीं पा रही है कि भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तानी आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया!

कांग्रेस कहती है- "ऑपरेशन सिंदूर के हीरो को CEO क्यों बनाया?" सिर्फ़ "टुकड़े-टुकड़े" वाली सोच ही उन सैनिकों का विरोध कर सकती है जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवाद को हराया!

Congress party hates armed forces to the core!



Congress is still not able to recover from the fact that India gave Pakistani terror a befitting reply in Operation Sindoor!



Congress says-" Why make Operation Sindoor hero CEO"



Only "Tukde Tukde" mindset can oppose soldiers who… pic.twitter.com/bwJQdwkrRR — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) September 3, 2026

राशिद अल्वी ने कही ये बात

राशिद अल्वी ने कहा, मौजूदा बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजों को गवर्नर या राज्यसभा का सदस्य बना रही है; इससे लोगों के मन में शक पैदा होता है. और अब, आपने एक रिटायर्ड एयर चीफ को राम मंदिर ट्रस्ट का CEO बना दिया है. उनका इससे क्या लेना-देना है? ... मुझे हैरानी है कि क्या 'ऑपरेशन सिंदूर' के पीछे कोई छिपा हुआ सच है, जिसकी वजह से उन्हें यहां CEO बनाया गया.

बीजेपी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की यह नीति देश को बर्बाद कर देगी. आज तक, राम मंदिर में डकैती करने वालों की पहचान उजागर नहीं हुई है, और न ही सभी दोषियों को गिरफ्तार किया गया है.

कौन हैं एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा?

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिल्ली स्थित वायुसेना की पश्चिमी कमान के एयर ऑफिसर कमांडिग इन चीफ के पद पर तैनात थे. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिल्ली पर हुए पाकिस्तानी हमले को विफल कर दिया था. पाकिस्तान ने दिल्ली पर फतह मिसाइल से हमले की कोशिश की थी, लेकिन वायुसेना ने मिसाइल को सिरसा के आसमान में मार गिराया था.

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