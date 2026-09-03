Nothing के इस फोन पर 39 हजार का डिस्काउंट, कैसे मिलेगी बेस्ट डील?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 1.5K AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 50MP कैमरे हैं.

Nothing Phone (3) खरीदने की योजना बना रहे यूजर्स के लिए फिलहाल एक खास डील सामने आई है. ई-कॉमर्स साइट Amazon पर Nothing के इस फोन की कीमत में अच्छा डिस्काउंट देखने को मिला रहा है. इसके साथ बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी लिया जा सकता है. जिस फोन को पिछले साल 89,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, उसका 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट अब काफी कम कीमत में उपलब्ध है. फोन में 50MP कैमरों के साथ 1.5K AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon प्रोसेसर और 5,500mAh की बैटरी जैसे फीचर्स मिलते हैं. तो आइए जानते हैं कि Nothing के इस फोन पर 39 हजार का डिस्काउंट वाली बेस्ट डील कैसे मिलेगी.

Nothing के इस फोन पर बेस्ट डील कैसे मिलेगी?

Nothing Phone (3) का 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट Amazon पर 51,999 में लिस्ट किया गया है. इसके अलावा Axis Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 2.5 परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है, जो अधिकतम 1,299 तक है. इस बैंक ऑफर के बाद फोन की प्रभावी कीमत 50,700 हो जाती है. फोन को पिछले साल जुलाई में 89,999 की कीमत पर लॉन्च किया गया था. ऐसे में मौजूदा लिस्टेड कीमत पर करीब 39,299 की बचत हो रही है. इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी लिया जा सकता है.

Nothing Phone (3) के फीचर्स

Nothing Phone (3) में 6.67 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले दी गई है. इसका रेजोल्यूशन 1260x2800 पिक्सल है और इसमें 120Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है. परफॉर्मेंस के लिए फोन में Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. यह स्मार्टफोन Android 15 पर आधारित Nothing OS 3.5 पर काम करता है.

50MP के चार कैमरे

फोन के पीछे OIS सपोर्ट वाला 50MP प्राइमरी कैमरा, 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो और 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. पावर के लिए Nothing Phone (3) में 5,500mAh की बैटरी दी गई है, जो 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है.

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कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी भी बेस्ट

कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 और NFC का सपोर्ट दिया गया है. इसमें GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS और NavIC जैसे नेविगेशन सिस्टम भी मिलते हैं. फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और इसकी बॉडी IP68 रेटिंग के साथ आती है, जिससे यह धूल और पानी से सुरक्षा देती है. इसके अलावा फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और दो हाई-डेफिनिशन माइक्रोफोन भी दिए गए हैं.

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