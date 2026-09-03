Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीNothing के इस फोन पर 39 हजार का डिस्काउंट, कैसे मिलेगी बेस्ट डील?

Nothing के इस फोन पर 39 हजार का डिस्काउंट, कैसे मिलेगी बेस्ट डील?

फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है और कीमत बजट से कम रखना चाहते हैं, तो Nothing Phone पर मिल रही मौजूदा डील ध्यान खींच सकती है. आपको करीब 39 हजार तक की बचत का मौका मिल रहा है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 03 Sep 2026 08:57 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 1.5K AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 50MP कैमरे हैं.

Nothing Phone (3) खरीदने की योजना बना रहे यूजर्स के लिए फिलहाल एक खास डील सामने आई है. ई-कॉमर्स साइट Amazon पर Nothing के इस फोन की कीमत में अच्छा डिस्काउंट देखने को मिला रहा है. इसके साथ बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी लिया जा सकता है. जिस फोन को पिछले साल 89,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, उसका 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट अब काफी कम कीमत में उपलब्ध है. फोन में 50MP कैमरों के साथ 1.5K AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon प्रोसेसर और 5,500mAh की बैटरी जैसे फीचर्स मिलते हैं. तो आइए जानते हैं कि Nothing के इस फोन पर 39 हजार का डिस्काउंट वाली बेस्ट डील कैसे मिलेगी. 

Nothing के इस फोन पर बेस्ट डील कैसे मिलेगी?

Nothing Phone (3) का 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट Amazon पर 51,999 में लिस्ट किया गया है. इसके अलावा Axis Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 2.5 परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है, जो अधिकतम 1,299 तक है. इस बैंक ऑफर के बाद फोन की प्रभावी कीमत 50,700 हो जाती है. फोन को पिछले साल जुलाई में 89,999 की कीमत पर लॉन्च किया गया था. ऐसे में मौजूदा लिस्टेड कीमत पर करीब 39,299 की बचत हो रही है. इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी लिया जा सकता है. 

Nothing Phone (3) के फीचर्स

Nothing Phone (3) में 6.67 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले दी गई है. इसका रेजोल्यूशन 1260x2800 पिक्सल है और इसमें 120Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है. परफॉर्मेंस के लिए फोन में Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. यह स्मार्टफोन Android 15 पर आधारित Nothing OS 3.5 पर काम करता है.

50MP के चार कैमरे

फोन के पीछे OIS सपोर्ट वाला 50MP प्राइमरी कैमरा, 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो और 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. पावर के लिए Nothing Phone (3) में 5,500mAh की बैटरी दी गई है, जो 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. 

यह भी पढ़ें - HEPA Filter से CADR तक, Air Purifier खरीदने से पहले समझें हर पॉइंट 

कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी भी बेस्ट

कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 और NFC का सपोर्ट दिया गया है. इसमें GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS और NavIC जैसे नेविगेशन सिस्टम भी मिलते हैं. फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और इसकी बॉडी IP68 रेटिंग के साथ आती है, जिससे यह धूल और पानी से सुरक्षा देती है. इसके अलावा फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और दो हाई-डेफिनिशन माइक्रोफोन भी दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें - अब AI Agent करेगा UPI Payment, जानें कैसे बदलेगा GPay-PhonePe Transaction?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
Technology Amazon Offers Nothing Phone 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Nothing के इस फोन पर 39 हजार का डिस्काउंट, कैसे मिलेगी बेस्ट डील?
Nothing के इस फोन पर 39 हजार का डिस्काउंट, कैसे मिलेगी बेस्ट डील?
टेक्नोलॉजी
एक प्लान से चलेंगे 4 SIM, Calling और 5G डेटा फ्री! जानें पूरा फायदा
एक प्लान से चलेंगे 4 SIM, Calling और 5G डेटा फ्री! जानें पूरा फायदा
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Burn-In, जानिए सभी TV में क्यों बना रहता है ये खतरा?
क्या होता है Burn-In, जानिए सभी TV में क्यों बना रहता है ये खतरा?
टेक्नोलॉजी
AI का ज्यादा इस्तेमाल बना देगा आपको रोबोट! स्टडी में हैरान करने वाला खुलासा
AI का ज्यादा इस्तेमाल बना देगा आपको रोबोट! स्टडी में हैरान करने वाला खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने रिटायर्ड एयर मार्शल, विपक्ष बोला- 'चौंकिए मत, वक्त...'
राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने रिटायर्ड एयर मार्शल, विपक्ष बोला- 'चौंकिए मत, वक्त...'
महाराष्ट्र
गणेशोत्सव में रात 12 बजे तक चलेगा DJ, AIMIM के विरोध पर मंत्री बोले- 'दंगा भड़काना चाहते हैं?'
गणेशोत्सव में रात 12 बजे तक चलेगा DJ, AIMIM के विरोध पर मंत्री बोले- 'दंगा भड़काना चाहते हैं?'
इंडिया
आसमान से दुश्मनों पर मौत बरसाएगा भारत, ग्लाइड बम टेस्ट, जानें पावर
आसमान से दुश्मनों पर मौत बरसाएगा भारत, ग्लाइड बम टेस्ट, जानें पावर
क्रिकेट
PCB चीफ मोहसिन नकवी ने 7 खिलाड़ी और 2 कोच बदलने पर तोड़ी चुप्पी
PCB चीफ मोहसिन नकवी ने 7 खिलाड़ी और 2 कोच बदलने पर तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
कम फिल्में, लेकिन अरबों की दौलत...कहां-कहां से पैसा कमाते हैं विवेक ओबेरॉय?
कम फिल्में, लेकिन अरबों की दौलत...कहां-कहां से कमाते हैं विवेक ओबेरॉय?
दिल्ली NCR
दिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट
विश्व
'युद्ध लंबा नहीं चलेगा, हमले को फिर तैयार', ईरान की तबाही के बाद बोले ट्रंप
'युद्ध लंबा नहीं चलेगा, हमले को फिर तैयार', ईरान की तबाही के बाद बोले ट्रंप
रिलेशनशिप
Best Friend In Love: इन इशारों से समझें, आपसे प्यार करने लगी है आपकी स्कूल वाली दोस्त
इन इशारों से समझें, आपसे प्यार करने लगी है आपकी स्कूल वाली दोस्त
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget