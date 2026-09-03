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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPM मोदी-पेजेशकियन की मीटिंग से भड़का US, बोला- 'ईरान की मदद की तो...'

PM मोदी-पेजेशकियन की मीटिंग से भड़का US, बोला- 'ईरान की मदद की तो...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बिश्केक में मुलाकात के बाद अमेरिका ने भारत समेत अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 03 Sep 2026 07:00 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात के कुछ दिन बाद अमेरिका ने भारत समेत उन सभी देशों को चेतावनी दी है, जो ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं या अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में तेहरान की मदद कर सकते हैं. 

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि कोई भी देश ईरान को प्रतिबंधों से बचने में मदद नहीं कर सकता. अगर कोई देश ईरान के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने में मदद करता है, जिससे वह पैसा कमा सके और उस धन का इस्तेमाल आतंकवाद को समर्थन देने या परमाणु हथियार बनाने में हो, तो अमेरिका ऐसे देशों पर भी प्रतिबंध लगाएगा.

रुबियो ने यह बयान ब्रायन किलमीड के शो द ब्रायन किलमीड शो में इंटरव्यू के दौरान दिया. उनसे प्रधानमंत्री मोदी की पेजेशकियन से मुलाकात और भारत-ईरान के बीच किसी नए व्यापार समझौते की संभावना को लेकर सवाल पूछा गया था.

रुबियो बोले- भारत और ईरान के बीच कोई ट्रेड डील नहीं

रुबियो ने कहा, मुझे नहीं लगता कि भारत और ईरान के बीच कोई ट्रेड डील है. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि देशों को अपनी विदेश नीति तय करने और ईरान के साथ संबंध बनाए रखने का अधिकार है. यह बयान ऐसे समय आया है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर आर्थिक दबाव काफी बढ़ा दिया है. अमेरिका ने उन देशों और कंपनियों को भी सेकेंडरी प्रतिबंधों की चेतावनी दी है, जो तेहरान के साथ कारोबार जारी रखते हैं.

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 24 अगस्त को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किया था. उन्होंने इस अभियान को ईरान की बची हुई आर्थिक जीवनरेखाओं को रोकने के लिए इकोनॉमिक डी-डे बताया था.

भारत समेत दूसरे देशों के लिए रुबियो का सीधा संदेश

रुबियो ने कहा कि अमेरिका को पता है कि दुनिया के कई देश ईरान के संपर्क में हैं. उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका ने खुद भी पहले हुई चर्चाओं के दौरान ईरानी प्रतिनिधियों से संपर्क किया है.

उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भी ईरानी शासन के कुछ प्रतिनिधियों के साथ बातचीत और संपर्क किया है. लेकिन रुबियो ने आर्थिक गतिविधियों को लेकर स्पष्ट सीमा खींच दी.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी देश को ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद नहीं करनी चाहिए. किसी देश को ऐसी व्यवस्था बनाने में मदद नहीं करनी चाहिए, जिसके जरिए ईरान पैसा कमाए और फिर उस धन का इस्तेमाल आतंकवाद को समर्थन देने या परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में करे. रुबियो ने साफ कहा कि अगर कोई देश ऐसा करता है तो अमेरिका को उस देश पर भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा.

बिश्केक में मोदी-पेजेशकियन की मुलाकात

रुबियो का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की बिश्केक में हुई मुलाकात के बाद आया है. दोनों नेताओं की मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से इतर हुई थी.

बैठक में भारत और ईरान के संबंधों पर चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और उसमें विविधता लाने की योजनाओं पर विचार किया. इसके अलावा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वाणिज्यिक जहाजों तथा नाविकों की सुरक्षा पर भी बातचीत हुई.

यह भी पढ़िएः ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 07:00 AM (IST)
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