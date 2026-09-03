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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPCB चीफ मोहसिन नकवी ने 7 खिलाड़ी और 2 कोच बदलने पर तोड़ी चुप्पी

PCB चीफ मोहसिन नकवी ने 7 खिलाड़ी और 2 कोच बदलने पर तोड़ी चुप्पी

पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हाल ही में 7 खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी गई. 2 कोच भी निकाले गए. इस पूरे मामले पर PCB के चेयरमें मोहसिन नकवी ने चुप्पी तोड़ी है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Sep 2026 08:11 AM (IST)
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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने 7 खिलाड़ी और 2 कोचों को टीम से बाहर करने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया है और कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को इस बदलाव की सख्त जरूरत थी. दरअसल पाक टीम अभी इंग्लैंड टूर पर है, जहां पहले 2 टेस्ट मैचों में शर्मनाक हार के बाद पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान सहित 7 खिलाड़ी और 2 कोचों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था. 

पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कहा कि इंग्लैंड टूर के दौरान लिए गए फैसले जरूरी थे. उन्होंने यह भी बताया कि वे टीम के प्रदर्शन के अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार कर रहे हैं.

किसी इंटरनेशनल सीरीज के दौरान 7 खिलाड़ियों और 2 कोचों को वापस घर भेज देना सामान्य नहीं है. बोर्ड के इस फैसले की क्रिकेट एक्सपर्ट्स से लेकर फैंस ने जमकर आलोचना की. मगर नकवी का कहना है कि उन्हें आलोचनाओं से कभी घबराहट नहीं हुई. उन्होंने अपने आलोचकों को पहले और अब की रैंकिंग देखने की सलाह दी.

उन्होंने कहा, "मैं कभी आलोचनाओं से नहीं डरा हूं और ना ही कभी ऐसा होगा. जो लोग कह रहे हैं कि मेरे आने के बाद क्रिकेट बर्बाद हो गया है, पहले की रैंकिंग्स पर नजर डालिए." उन्होंने माना कि टेस्ट टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, लेकिन उन्होंने व्हाइट बॉल टीम में किए गए सुधारों को गिनवाया.

क्यों मचा है बवाल?

पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पारी और 103 रनों की हार मिली थी. दूसरे टेस्ट मैच में भी परिणाम नहीं बदला और इस बार पाक टीम को 194 रनों की शिकस्त झेलनी पड़ी. बल्लेबाजी प्रदर्शन इतना खराब रहा है कि टीम एक भी पारी में 200 रन नहीं बना सकी है.

9 सितंबर से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट मैच से पहले PCB ने बड़ा फैसला लेते हुए 7 खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया था. इन 7 खिलाड़ियों के नाम मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक, आमिर जमाल, अली उस्मान, सलमान आगा, अवैस जफर और खुर्रम शहजाद हैं.

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रिप्लेसमेंट के रूप में सैम अयूब, अब्दुल्लाह फजल और 5 अनकैप्ड खिलाड़ियों को चुना है. इन सभी खिलाड़ियों के पास 10 मैचों का अनुभव है. मामला यहीं शांत नहीं हुआ, क्योंकि टेस्ट के हेड कोच रहे सरफराज अहमद को भी हटा दिया गया है, वहीं गेंदबाजी कोच उमर गुल की भी छुट्टी हो गई है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Sep 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
PCB Mohsin Naqvi PAKISTAN CRICKET TEAM
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