क्या खरीदना चाहिए Wi-Fi वाला AC, जानें क्या हैं इसके फायदे?

गर्मियों में ज्यादातर लोग एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें उमस भरी गर्मी से छुटकारा मिल सके. लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ अब डिवाइसेज भी काफी एडवांस हो चुके हैं. अब मार्केट में स्मार्ट होम डिवाइसेज का क्रेज लोगों के बीच बढ़ रहा है. ऐसे में बाजार में वाई-फाई वाला एसी भी आ चुका है. लेकिन सवाल ये आता है कि क्या सच में वाई-फाई वाला एसी खरीदने में कस्टमर का फायदा है या नुकसान. आज हम आपको वाई-फाई वाला एसी खरीदना चाहिए या नहीं, इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

घर से बाहर रहते हुए भी कर सकते हैं AC कंट्रोल

आपको बता दें कि Wi-Fi AC का सबसे बड़ा फायदा रिमोट कंट्रोल है. अगर आप ऑफिस या बाजार से घर लौट रहे हैं तो स्मार्टफोन ऐप के जरिए AC पहले ही ऑन कर सकते हैं जिससे घर पहुंचने से पहले ही एसी आपके लिए रूम को ठंड़ा करके रखेगा.

इसी तरह अगर गलती से AC चलता छोड़ दिया है तो बाहर से ही उसे बंद भी किया जा सकता है. ये सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है जो अक्सर घर से बाहर रहते हैं.

बिजली की खपत पर रख सकते हैं नजर

इसके अलावा कुछ स्मार्ट AC ऐप में इसके इस्तेमाल और बिजली की खपत से जुड़ी जानकारी भी दिखाई जाती है. इससे यूजर समझ सकता है कि AC कितनी देर चल रहा है और उसके इस्तेमाल का पैटर्न कैसा है.

हालांकि, सिर्फ Wi-Fi होने से AC बिजली कम खर्च नहीं करता है. बिजली की बचत मेनली AC की स्टार रेटिंग, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, कमरे के साइज और इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करता है.

टाइमर और स्मार्ट शेड्यूलिंग का फायदा

Wi-Fi AC में नॉर्मल रिमोट से आगे बढ़कर शेड्यूलिंग जैसे ऑप्शन मिलते हैं. जैसे आप तय कर सकते हैं कि AC रात में एक समय पर बंद हो जाए या सुबह कमरे को पहले से ठंडा करना शुरू कर दे.

इससे AC को जरूरत के अनुसार चलाना आसान होता है और बिना वजह के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है.

हर किसी के लिए जरूरी नहीं है Wi-Fi फीचर

आपको बता दें कि अगर आपका बजट कम है और आपको सिर्फ कमरे को ठंडा करने के लिए AC चाहिए तो Wi-Fi फीचर के लिए एक्सट्रा पैसा खर्च सही ऑप्शन नहीं माना जाता है. नॉर्मल इन्वर्टर AC भी आपको कम बिजली में अच्छी कूलिंग देने में सक्षम होता है. खासकर ऐसे यूजर्स के लिए जो AC को हमेशा नॉर्मल रिमोट से ही चलाते हैं, उनके लिए Wi-Fi फीचर का इस्तेमाल न के बराबर होता है.

खरीदने से पहले इन बातों पर दें ध्यान

Wi-Fi AC खरीदते समय सिर्फ स्मार्ट फीचर्स देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. पहले AC की स्टार रेटिंग, ISEER वैल्यू, पावर, कंप्रेसर, वारंटी और सर्विस नेटवर्क को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए. इसके साथ ही ये भी चेक करना चाहिए कि जिस ऐप से AC चलता है, वह आपके फोन के साथ अच्छी तरह काम करता है या नहीं.

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