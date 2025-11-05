एक्सप्लोरर
वाराणसी: देव दीपावली में शामिल हुए CM योगी, 15 लाख से ज्यादा दीयों से घाट जगमग, देखें तस्वीरें
Varanasi Dev Deepawali: वाराणसी में देव दीपावली का भव्य आयोजन किया गया. इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. काशी के घाट 15 लाख से ज्यादा दीयों से जगमग दिखे.
वाराणसी में बुधवार (5 नवंबर) को भव्य देव दीपावली का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की. लगभग 15 लाख दीयों की रोशनी से गंगा नदी के घाट जगमग नजर आए. हजारों की तादाद में श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान जय जयकारे और घंटियों की आवाज से वातावरण भक्ति में सराबोर हो गया.
Published at : 05 Nov 2025 07:30 PM (IST)
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
वाराणसी: देव दीपावली में शामिल हुए CM योगी, 15 लाख से ज्यादा दीयों से घाट जगमग, देखें तस्वीरें
