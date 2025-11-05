हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी: देव दीपावली में शामिल हुए CM योगी, 15 लाख से ज्यादा दीयों से घाट जगमग, देखें तस्वीरें

वाराणसी: देव दीपावली में शामिल हुए CM योगी, 15 लाख से ज्यादा दीयों से घाट जगमग, देखें तस्वीरें

Varanasi Dev Deepawali: वाराणसी में देव दीपावली का भव्य आयोजन किया गया. इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. काशी के घाट 15 लाख से ज्यादा दीयों से जगमग दिखे.

By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 07:41 PM (IST)
वाराणसी में बुधवार (5 नवंबर) को भव्य देव दीपावली का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की. लगभग 15 लाख दीयों की रोशनी से गंगा नदी के घाट जगमग नजर आए. हजारों की तादाद में श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान जय जयकारे और घंटियों की आवाज से वातावरण भक्ति में सराबोर हो गया.

दुनियाभर में मशहूर इस देव दीपावली पर लोगों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया. नमो घाट से लेकर अस्सी घाट तक श्रद्धालुओं, वॉलंटियर, महिलाओं के समूह और स्थानीय लोगों ने 88 घाटों पर दीप जलाए.
सीएम योगी के साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया. दोनों ही नेता नदी किनारे दीप जलाकर पूजा करते नजर आए. सीएम योगी और पर्यटन मंत्री कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालुओं से भी मिले.
पर्यटन मंत्री ने कहा कि काशी पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में आस्था, संस्कृति और नवाचार का वैश्विक केंद्र बना है. उन्होंने कहा कि देव दीपावली सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि यह एकता का प्रतीक है.
काशी के 8 मुख्य घाटों पर गंगा आरती का आयोजन हुआ. इसमें दशाश्वमेध, नमोघाट, अस्सी, पंचगंगा और तुलसी शामिल हैं. इस खास उत्सव के रूप में शहर के 97 स्थलों को रोशनी से जगमग किया गया.
काशी को इस पर्व के दौरान रोशनी ने सजाया गया है. शहर की खूबसूरती के लिए लेजर शो से लेकर लाखों दीये जलाए गए. काशीवासियों के अलावा देशभर के श्रद्धालुओं के अलावा पर्यटक भी इस पर्व का हिस्सा बने.
इस कार्यक्रम में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है. इस पर्व पर काशी में आस्था का संगम दिखाई दिया. भारी संख्या में बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों ने उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया.
इस अवसर पर राज्यमंत्री रविन्द्र जयसवाल, पर्यटन विभाग के सचिव अमरित अभीजीत, मुख्य सचिव ईशा प्रिया के अलावा वाराणसी के मेयर अशोक शुक्ला और पर्यटन विभाग के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे.
Published at : 05 Nov 2025 07:30 PM (IST)
