BMC की मेयर होगी महिला, उद्धव ठाकरे की उम्मीदों को झटका, अब सवाल - कौन?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित बृहन्मुंबई महानगर पालिका का मेयर किस वर्ग का होगा, इस संदर्भ में लॉटरी जारी हो गई है. मुंबई में Open केटेगरी लॉटरी आई है. इसका मतलब यह है कि मुंबई का मेयर होने के लिए आरक्षण वाले नगरसेवक की जरूरत नहीं है. जानकारी के अनुसार बीएमसी की मेयर महिला होगी.

मुंबई की लॉटरी ओपन कैटेगरी में आने के बाद शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे की उम्मीदों को झटका लगा है. उन्होंने मतगणना के बाद बयान दिया था कि भगवान की इच्छा हुई तो मेयर यूबीटी का बनेगा. उन्हें उम्मीद थी कि इस बार एसटी वर्ग का आरक्षण आ सकता है.

BMC का मेयर कौन?

वहीं उद्धव को इस झटके बीच अब सवाल महायुति की ओर घूम गया है कि बीएमसी का मेयर कौन और किसका होगा? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और शिवेसना शिंदे के बीच वार्ता के बाद नाम फाइनल होगा.

Maharashtra Reservation List: सभी 29 महानगर पालिकाओं की आरक्षण सूची देखें यहां

Maharashtra Reservation List: सामान्य वर्ग

- बृहन्मुंबई (BMC)

- नवी मुंबई

- वसई-विरार

- मीरा-भाईंदर

- पुणे

- नागपुर

- नाशिक

- छत्रपती संभाजीनगर

- अमरावती

- नांदेड-वाघाला

- धुले

- मालेगाव

- सांगली-मिरज-कुपवाड

- सोलापूर

- परभणी

Maharashtra Reservation List: सामान्य वर्ग में महिला आरक्षण:

- भिवंडी-निजामपूर

- पिंपरी-चिंचवड

Maharashtra Reservation List: अनुसूचित जाति / जनजाति(SC/ST)

- ठाणे – अनुसूचित जाति (SC)

- कल्याण-डोंबिवली – अनुसूचित जमाती (ST) पुरुष

- लातूर – अनुसूचित जाति (SC) महिला

- जालना – अनुसूचित जाति (SC) महिला

Maharashtra Reservation List: ओबीसी (OBC)

- उल्हासनगर – ओबीसी महिला या पुरुष

- अहिल्यानगर – ओबीसी महिला

- अकोला – ओबीसी महिला

- चंद्रपुर – ओबीसी महिला

- जलगाव – ओबीसी महिला

- कोल्हापुर – ओबीसी महिला या पुरुष

- इचलकरंजी – ओबीसी महिला या पुरुष

- पनवेल – ओबीसी महिला या पुरुष