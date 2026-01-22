हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी5 बार तोड़े ट्रैफिक रूल्स तो सस्पेंड हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, घर से निकलने से पहले जान लें नया नियम

5 बार तोड़े ट्रैफिक रूल्स तो सस्पेंड हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, घर से निकलने से पहले जान लें नया नियम

Motor Vehicle Rules: सरकार ने ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. मोटर व्हीकल रूल्स में हुए बदलाव के बाद अब ड्राइवरों पर पहले से ज्यादा कड़ी नजर रखी जाएगी. जान लें नए नियम की अपडेट.

By : वरुण भसीन | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 22 Jan 2026 12:01 PM (IST)
Motor Vehicle Rules:  सड़कों पर गाड़ियां चलाने के लिए मोटर व्हीकल रूल्स बनाए गए हैं, जिनका पालन करना हर वाहन चालक के लिए जरूरी होता है. इन्हें नजरअंदाज करने पर न सिर्फ भारी जुर्माना लगता है. बल्कि कई मामलों में सजा तक का प्रावधान है. इन नियमों का मकसद है सड़कें सुरक्षित रहें और लोग जिम्मेदारी से वाहन चलाएं.अब इसी के लिएएक बड़ा बदलाव किया गया है.

Motor Vehicles Rules में बदलाव करते हुए सरकार ने आदतन ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है. नए नियम के तहत अगर कोई ड्राइवर बार बार लापरवाही करता है, तो अब सिर्फ चालान काटकर नहीं छोड़ा जाएगा. सीधे उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई होगी. यह कदम सड़क हादसों पर लगाम लगाने और लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति डर और जिम्मेदारी दोनों पैदा करने के लिए उठाया गया है.

5 नियम तोड़े तो 3 महीने का बैन 

मोटर व्हीकल रूल्स में सरकार के नए संशोधन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति एक साल के भीतर पांच या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है. तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है. यानी बार बार ओवरस्पीड, रेड लाइट जंप, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट वाहन चलाने वाली गलतियां अब सीधे लाइसेंस पर भारी पड़ेंगी. हालांकि कार्रवाई तुरंत नहीं होगी पहले संबंधित ड्राइवर को नोटिस भेजा जाएगा.

उसे मौका मिलेगा कि वह अपनी सफाई पेश करे और सबूतों के साथ बताए कि उस पर लगाए गए आरोप गलत हैं या किसी मजबूरी में नियम टूटा. अगर अधिकारी ड्राइवर की बातों से सहमत हो जाते हैं. तो लाइसेंस सस्पेंड नहीं होगा. लेकिन जवाब कमजोर रहा तो तीन महीने तक गाड़ी चलाने पर पूरी तरह रोक लग सकती है.

1 जनवरी से लागू नियम

इस नए प्रावधान में सिर्फ पिछले एक साल के अंदर हुए ट्रैफिक उल्लंघन ही गिने जाएंगे. एक साल से पुराने मामलों को इस गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा. इसका मतलब कि हालिया व्यवहार के आधार पर तय होगा कि ड्राइवर आदतन नियम तोड़ने वाला है या नहीं. सरकार ने यह नियम 1 जनवरी से लागू कर दिया है. 

अधिकारियों का कहना है कि इससे लापरवाह ड्राइवरों में डर बनेगा और लोग चालान को हल्के में लेने के बजाय अपनी ड्राइविंग आदतों पर ध्यान देंगे. सरकार को उम्मीद है कि इस सख्ती से सड़क हादसों में कमी आएगी. ट्रैफिक सिस्टम बेहतर होगा. घर से निकलने से पहले इन नियमों को जानना जरूरी है.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Published at : 22 Jan 2026 11:57 AM (IST)
Traffic Rules Motor Vehicle Rules Utility News
