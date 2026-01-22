अपनी ही शादी में नोट लूटने लगा दूल्हा, यूजर्स बोले- लगता है कर्जा ज्यादा होगा; देखें वीडियो

आपने अक्सर शादियों में देखा होगा कि कई लोग शादियों में उड़ाए जाने वाले पैसे को लूटने में लग जाते हैं. इसके अलावा आपने शादी में अक्सर मेहमानों को भी स्टेज पर नोट लुटाते हुए देखा होगा, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जो कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है. सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल हो रहे एक वीडियो में शादी में दूल्हा ऐसा काम करता दिखाई देता है कि लोग हंसते-हंसते हैरान रह गए. वीडियो में नजर आता है कि एक दूल्हा अपनी ही शादी के स्टेज पर पैसे लूटने लगता है. इसके बाद यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और यूजर्स इस पर जमकर मजेदार रिएक्शन देने लगे हैं.



वीडियो में क्या दिखाई दिया?



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर @MasalaaMinds नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शादी का जश्न पूरे जोरों पर है. लेकिन शादी के जश्न के बीच ही ऐसा कुछ होता है, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. दरअसल वायरल हो रहे एक वीडियो में नजर आता है कि दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर खड़े होते हैं, वहीं एक महिला स्टेज पर आकर नोटों से दूल्हा-दुल्हन की नजर उतारती है और बाद में वह पैसे उड़ा देती है. लेकिन अगले ही पल स्टेज पर खड़ा दूल्हा ही महिला के उड़ाए नोटों को लूटने लगता है. वीडियो में दूल्हा कभी जमीन से नोट उठाता दिखता है, तो कभी हाथ बढ़ाकर पैसे समेटता है. वहीं दूल्हे का यह अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग भी मुस्कुराते नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज और कमेंट्स आ चुके हैं.

Bro's financial condition is poor 😭 pic.twitter.com/o6HCN6f6DK — Vishakha 🌟 (@MasalaaMinds) January 21, 2026

वीडियो देख सोशल मीडिया पर लोगों के आए जमकर रिएक्शन



यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर यूजर्स ने मजेदार और तंज भरे कमेंट्स किए. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा लगता है, काफी कर्ज हो रहा रखा है. वहीं दूसरे ने मजाक में कहा शादी का खर्च भी तो रिकवर करना है. इसके अलावा एक कमेंट आता है, लगता है ज्यादा ही खर्च हो गया इसका. एक और यूजर कमेंट करता है कि भाई की शादी है, लेकिन भाई आदत से भी मजबूर होगा. वहीं एक यूजर ने तंज करते हुए कहा नाक कटवा दी परिवार की ससुराल में, तो किसी ने हंसते हुए लिखा इसने पहले भी शादियों में खूब नोट लूटे होंगे, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया शायद.

