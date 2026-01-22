‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन

प्रभास स्टारर फिल्म 'द राजा साब' में संजय दत्त, मालविका मोहन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और ने अहमर रोल प्ले किया है. 9 जनवरी, 2026 को रिलीज हुई 'द राजा साब' से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन इसे क्रिटिक्श और दर्शकों से मिक्स्ड से निगेटिव रिव्यू मिले और इसी के साथ इसकी शुरुआत निराशाजनक रही. फिर सिनेमाघरों में इसका दो हफ्ते का कलेक्शन भी काफी ठंडा रहा. वहीं अब इसका हिंदी में थिएट्रिकल सफर भी खत्म हो गया है इसी के साथ जानते हैं इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में कितना लाइटाइम कलेक्शन किया है?

'द राजा साब' का हिंदी में लाइफटाइम कलेक्शन कितना रहा?

सैकनिल्क के मुताबिक, प्रभास स्टारर फिल्म ने सिनेमाघरों में अपना थिएट्रिकल रन पूरा कर लिया है और हिंदी बॉक्स ऑफिस पर इसका कुल कलेक्शन मात्र 23 करोड़ रुपये रहा है. फिल्म ने पहले हफ्ते में हिंदी में 21.8 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके बाद, दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई में लगभग 90 फीसदी की की भारी गिरावट दर्ज की गई और इसने बॉक्स ऑफिस पर केवल 2.01 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ हिंदी में इस फिल्म का दो हफ्ते का कुल कलेक्शन 23.81 करोड़ रुपये रहा.

वहीं, 'द राजा साहब' ने तेलुगु में 115.98 करोड़ रुपये से ज्यादा और तमिल में 1.09 करोड़ रुपये कमाए हैं. कन्नड़ और मलयालम फिल्मों से इसकी कमाई में कोई खास इजाफा नहीं हुआ, इनसे क्रमशः सिर्फ 39 लाख और 23 लाख रुपये की कमाई की है.

प्रभास की हिंदी बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस

‘बाहुबली’ फिल्मों के बाद से प्रभास को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली है. हालांकि, ये सक्सेस ज्यादातर एक्शन फिल्मों या धार्मिक भावनाओं से भरी फिल्मों तक ही लिमिटेड रही है. इन दो फिल्मों के अलावा, उन्हें सफलता नहीं मिली है. उनकी पहले राधे श्याम और अब द राजा साब हिंदी में बुरी तरह फ्लॉप रही हैं.

वहीं पीपल मीडिया फैक्ट्री के भारी बजट पर बनी द राजा साब बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई. अब सबकी निगाहें अभिनेता की अगली फिल्म फौजी पर टिकी हैं. खबरों के मुताबिक, यह पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म स्वतंत्रता दिवस 2026 को रिलीज होने वाली है.