संसद में मनाया गया सोनिया गांधी का जन्मदिन, अखिलेश यादव ने शेयर की खास तस्वीर, साथ दिखे ये सांसद

संसद में मनाया गया सोनिया गांधी का जन्मदिन, अखिलेश यादव ने शेयर की खास तस्वीर, साथ दिखे ये सांसद

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी का जन्मदिन संसद में मनाया गया. इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका समेत कई सांसद मौजूद रहे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 09 Dec 2025 06:13 PM (IST)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी का जन्मदिन संसद में मनाया गया. इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका समेत कई सांसद मौजूद रहे.

संसद में सोनिया गांधी का मनाया जन्मदिन

1/6
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन संसद में मनाया गया. इस दौरान कांग्रेस और सपा समेत अन्य विपक्षी दलों के सांसद मौजूद रहे.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन संसद में मनाया गया. इस दौरान कांग्रेस और सपा समेत अन्य विपक्षी दलों के सांसद मौजूद रहे.
2/6
सपा नेता अखिलेश यादव ने सोनिया के जन्मदिन पर आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम की तस्वीर शेयर की.
सपा नेता अखिलेश यादव ने सोनिया के जन्मदिन पर आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम की तस्वीर शेयर की.
3/6
कन्नौज सांसद ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- सोनिया गांधी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई के साथ-साथ स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन की अनंत शुभकामनाएँ! चलो मिलजुलकर बाँटें मुस्कान!
कन्नौज सांसद ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- सोनिया गांधी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई के साथ-साथ स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन की अनंत शुभकामनाएँ! चलो मिलजुलकर बाँटें मुस्कान!
4/6
अखिलेश के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क, धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया मौजूद रहे.
अखिलेश के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क, धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया मौजूद रहे.
5/6
इसके बाद सोनिया, संसद से अपने आवास को रवाना हुईं. संसद परिसर में ही जब सोनिया गांधी से जब पूछा गया कि क्या उनके जन्मदिन पर देश के लिए कोई मैसेज है, तो उन्होंने कहा, 'वंदे मातरम्'.
इसके बाद सोनिया, संसद से अपने आवास को रवाना हुईं. संसद परिसर में ही जब सोनिया गांधी से जब पूछा गया कि क्या उनके जन्मदिन पर देश के लिए कोई मैसेज है, तो उन्होंने कहा, 'वंदे मातरम्'.
6/6
संसद सदस्यों ने संसद में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के ऑफिस में CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी,
संसद सदस्यों ने संसद में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के ऑफिस में CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी,
Published at : 09 Dec 2025 06:06 PM (IST)
