संसद में मनाया गया सोनिया गांधी का जन्मदिन, अखिलेश यादव ने शेयर की खास तस्वीर, साथ दिखे ये सांसद
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी का जन्मदिन संसद में मनाया गया. इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका समेत कई सांसद मौजूद रहे.
संसद में सोनिया गांधी का मनाया जन्मदिन
09 Dec 2025 06:06 PM (IST)
