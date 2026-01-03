एक्सप्लोरर
In Pics: प्रयागराज माघ मेले में पहले दिन उमड़ा आस्था का सैलाब, सुबह 10 बजे तक 9 लाख लोगों ने लगाई डुबकी
Magh Mela 2026: संगम नगरी में माघ मेले की आज पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ शुरुआत हो गई है. धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के इस मेले पहले दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे आर आस्था की डुबकी लगाई.
प्रयागराज माघ मेले की आज से शुरुआत
Published at : 03 Jan 2026 10:36 AM (IST)
UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS Magh Mela 2026
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज माघ मेले में पहले दिन उमड़ा आस्था का सैलाब, सुबह 10 बजे तक 9 लाख लोगों ने लगाई डुबकी
