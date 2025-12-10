लखनऊ की वो जगह जहां कभी जमा था लाखों टन कूड़ा, अब बना राष्ट्र प्रेरणा स्थल, सामने आईं 7 खास तस्वीरें

राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी,पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 65-65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. करीब 65 एकड़ में बने इस परिसर में म्यूजियम ब्लॉक, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर, एम्फीथियेटर, पार्किंग और हरियाली से सजे पाथवे तैयार किए गए हैं. यहां के मंच पर चढ़ने एक हाइड्रॉलिक लिफ्ट भी बनाई गई है.