लखनऊ की वो जगह जहां कभी जमा था लाखों टन कूड़ा, अब बना राष्ट्र प्रेरणा स्थल, सामने आईं 7 खास तस्वीरें

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ की वो जगह जहां कभी जमा था लाखों टन कूड़ा, अब बना राष्ट्र प्रेरणा स्थल, सामने आईं 7 खास तस्वीरें

By : विवेक राय  | Updated at : 10 Dec 2025 02:42 PM (IST)
राष्ट्र प्रेरणा स्थल

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ दौरे पर आएंगे. इस दौरान वह हरदोई रोड स्थित नवनिर्मित ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का भव्य उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही तीन महापुरुषों के जीवन पर आधारित संग्रहालय का भी लोकार्पण होगा.
इन तीनों मूर्तियां की प्रोजेक्शन मेपिंग भी होगी जिसमें रात के वक्त तीनों को अलग-अलग वेशभूषा में देखा जा सकेगा.
कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें करीब एक लाख लोगों की मौजूदगी रहने की संभावना है.
राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी,पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 65-65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. करीब 65 एकड़ में बने इस परिसर में म्यूजियम ब्लॉक, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर, एम्फीथियेटर, पार्किंग और हरियाली से सजे पाथवे तैयार किए गए हैं. यहां के मंच पर चढ़ने एक हाइड्रॉलिक लिफ्ट भी बनाई गई है.
इस पार्क मे एक एम्पीथिएटर भी बनाया गया है जिसमें 3000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है जहां अलग-अलग कार्यक्रम हो सकते हैं
यह स्थान पहले शहर का बड़ा कूड़ा डंपिंग ग्राउंड था, जहां लाखों टन कचरा जमा था. कूड़ा निस्तारण के बाद इस क्षेत्र को भव्य स्मारक स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जहां अब हरियाली और आधुनिक सुविधाएं दिखाई दे रही हैं.
प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया है. सुरक्षा के लिए तीन हेलीपैड तैयार किए गए हैं और ठंड को देखते हुए जर्मन हैंगर लगाए जा रहे हैं.
Published at : 10 Dec 2025 02:42 PM (IST)
Narendra Modi BJP Up News Lucknow News

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फोटो गैलरी

