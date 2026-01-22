क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए

What Is the Controversy About Number 69 In Cricket: क्रिकेट में नंबर 69 पर प्रतिबंध नहीं है और ना ही इस पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) का कोई आधिकारिक बैन है. हालांकि कुछ नेशनल क्रिकेट बोर्ड इस नंबर के उपयोग करने की अनुमति नहीं देती है. इसके पीछे की वजह इस नंबर के दोहरे अर्थ और यौन संदर्भों का होना है. कुछ क्रिकेट बोर्ड इसे अनुचित मानते हैं. आमतौर पर खिलाड़ी अपनी पसंद या विश्वास के आधार पर नंबर चुनते हैं, बशर्ते वो नंबर टीम में किसी अन्य खिलाड़ी के पास न हो. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्रिकेट में नंबर 69 को लेकर क्या विवाद है और क्यों कुछ क्रिकेट बोर्ड इस नंबर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देती हैं.

क्रिकेट में नंबर 69 का क्या है विवाद?

क्रिकेट में नंबर 69 पर कोई आधिकारिक इंटरनेशनल बैन नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जैसे कुछ नेशनल बोर्ड इस नंबर के इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देता है. इस नंबर के यौन संदर्भ में दोहरे अर्थ के कारण विवादित माना जाता. आमतौर पर खिलाड़ियों को 1 से 99 के बीच कोई भी नंबर चुनने की अनुमति होती है, बशर्ते वो नंबर पहले से किसी अन्य सक्रिय खिलाड़ी को दिया ना गया हो.

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का नंबर 69 पर क्या है रूख?

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड उन बोर्डों में से एक है जो इस नंबर को बैन करके रखा है. तेज़ गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन अपने घरेलू करियर में 69 नंबर की जर्सी पहनते थे, लेकिन जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज़ीलैंड के लिए पदार्पण किया, तो उन्हें ये नंबर बदलने के लिए कहा गया. बोर्ड ने स्पष्ट किया कि 1 से 99 तक के बीच 69 ही एकमात्र ऐसा नंबर है, जिसपर इसके यौन संदर्भों के कारण प्रतिबंध लगाया गया है.

अन्य क्रिकेट बोर्ड की नंबर-69 पर क्या है नीति?

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के अलावा, किसी अन्य क्रिकेट बोर्ड ने सार्वजनिक रूप से 69 नंबर पर बैन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कई खिलाड़ी विवाद से बचने के लिए स्वेच्छा से इस नंबर का उपयोग नहीं करते हैं. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी ये नंबर शायद ही कभी देखा जाता है, लेकिन भारतीय क्रिकेट में इसको लेकर कोई विवाद नहीं है. वर्तमान में भारतीय खिलाड़ी करुण नायर नंबर 69 का जर्सी उपयोग करते हैं.