IN Pics: बर्फबारी ने बढ़ाई केदार वैली की भव्यता, बर्फ की सफेद चादर ओढ़े चांदी की तरह चमक रहा धाम
Kedarnath Dham: केदारनाथ धाम में हुई हालिया बर्फबारी के बाद केदार घाटी और भी ज्यादा खूब सूरत और मनोरम दिखाई देने लगी है. बर्फ की सफेद चादर ओढ़े धाम चांदी की तरह चमक रहा है.
केदारनाथ धाम में बर्फबारी
Published at : 04 Jan 2026 10:42 AM (IST)
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बर्फबारी ने बढ़ाई केदार वैली की भव्यता, बर्फ की सफेद चादर ओढ़े चांदी की तरह चमक रहा धाम
