नींद की कमी को लेकर अब ठोस सबूत सामने आ रहे हैं. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि नींद का बिगड़ा पैटर्न शरीर की जैविक घड़ी को प्रभावित करता है. इससे मेलाटोनिन हार्मोन, एस्ट्रोजन संतुलन, इम्युनिटी और डीएनए रिपेयर पर असर पड़ता है, जो कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है.