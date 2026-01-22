एक्सप्लोरर
Breast Cancer: सावधान! क्या आप भी रात भर जागती हैं? सिर्फ गांठ ही नहीं, ये भी हैं ब्रेस्ट कैंसर के बड़े कारण
Early Detection Of Breast Cancer: ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में तेजी से फैल रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि इसके कौन से लक्षण आपकी लाइफस्टाइल में दिखाई देते हैं और इसको लेकर क्या खुलासा हुआ है.
भारत में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले हर साल करीब 6 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है. हालिया स्टडी के मुताबिक, खराब नींद, लगातार तनाव और बढ़ता मोटापा इसके बड़े कारण बनते जा रहे हैं. इसका असर यह है कि अब कम उम्र की महिलाएं भी ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में आ रही हैं.
