हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थBreast Cancer: सावधान! क्या आप भी रात भर जागती हैं? सिर्फ गांठ ही नहीं, ये भी हैं ब्रेस्ट कैंसर के बड़े कारण

Early Detection Of Breast Cancer: ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में तेजी से फैल रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि इसके कौन से लक्षण आपकी लाइफस्टाइल में दिखाई देते हैं और इसको लेकर क्या खुलासा हुआ है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Jan 2026 11:12 AM (IST)
भारत में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले हर साल करीब 6 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है. हालिया स्टडी के मुताबिक, खराब नींद, लगातार तनाव और बढ़ता मोटापा इसके बड़े कारण बनते जा रहे हैं. इसका असर यह है कि अब कम उम्र की महिलाएं भी ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में आ रही हैं.

आईसीएमआर की एक स्टडी के अनुसार, ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे लाइफस्टाइल में आए बदलाव अहम भूमिका निभा रहे हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि सिर्फ मैमोग्राफी पर निर्भर रहने के बजाय अब जोखिम के आधार पर जांच और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, खासकर युवा महिलाओं में.
नींद की कमी को लेकर अब ठोस सबूत सामने आ रहे हैं. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि नींद का बिगड़ा पैटर्न शरीर की जैविक घड़ी को प्रभावित करता है. इससे मेलाटोनिन हार्मोन, एस्ट्रोजन संतुलन, इम्युनिटी और डीएनए रिपेयर पर असर पड़ता है, जो कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है.
Published at : 22 Jan 2026 11:12 AM (IST)
