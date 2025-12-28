हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIN Pics: कोहरे की सफेद चादर में ढकी धर्मनगरी हरिद्वार, ठंड की वजह से हर की पौड़ी में घटे श्रद्धालु

IN Pics: कोहरे की सफेद चादर में ढकी धर्मनगरी हरिद्वार, ठंड की वजह से हर की पौड़ी में घटे श्रद्धालु

Haridwar News: हरिद्वार समेत प्रदेश के कई जिले कड़ाके की ठंड और कोहरे से खासे प्रभावित दिखाई पड़ रहे है. कोहरे और ठंड की वजह से हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है.

By : रोहित सिखौला  | Updated at : 28 Dec 2025 01:22 PM (IST)
Haridwar News: हरिद्वार समेत प्रदेश के कई जिले कड़ाके की ठंड और कोहरे से खासे प्रभावित दिखाई पड़ रहे है. कोहरे और ठंड की वजह से हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है.

कोहरे की सफेद चादर से ढकी धर्म नगरी हरिद्वार

1/5
धर्म नगरी हरिद्वार में इन दिनों कड़ाके की ठंड और कोहरे का साफ असर देखा जा रहा है.
धर्म नगरी हरिद्वार में इन दिनों कड़ाके की ठंड और कोहरे का साफ असर देखा जा रहा है.
2/5
हर की पौड़ी समेत आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड घने कोहरे की सफेद चादर में ढके नजर आ रहे है.
हर की पौड़ी समेत आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड घने कोहरे की सफेद चादर में ढके नजर आ रहे है.
Published at : 28 Dec 2025 01:22 PM (IST)
Tags :
Haridwar News UTTARAKHAND NEWS

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग, घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा, खर्च जानकार रह जाएंगे हैरान
चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग, घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा, खर्च जानकार रह जाएंगे हैरान
राजस्थान
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
बॉलीवुड
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

'Naushad Siddiqui और AIMIM के साथ लड़ूंगा चुनाव', चुनाव को लेकर Humayun Kabir का बड़ा एलान |
'RSS से सीखने की जरूरत नहीं..', Digvijay Singh के बयान पर बोले Salman Khurshid | Breaking
Top News: आज की बड़ी खबरें | UP SIR | Digvijaya Singh | Maharashtra | Unnao Case | Aravali Hills
MP News: Barwani पतंगबाजी को लेकर दो पक्षों में टकराव, कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
PM Modi Man ki Baat: भारत की प्रगति, युवा नेतृत्व और सांस्कृतिक विरासत पर दिया जोर...

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग, घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा, खर्च जानकार रह जाएंगे हैरान
चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग, घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा, खर्च जानकार रह जाएंगे हैरान
राजस्थान
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
बॉलीवुड
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
शिक्षा
UGC NET Admit Card 2025 जारी, 31 दिसंबर की परीक्षा का हॉल टिकट ऐसे करें डाउनलोड
UGC NET Admit Card 2025 जारी, 31 दिसंबर की परीक्षा का हॉल टिकट ऐसे करें डाउनलोड
हेल्थ
Fast Food Health Risks: क्या ज्यादा पिज्जा-बर्गर खाने से हो जाती है मौत, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
क्या ज्यादा पिज्जा-बर्गर खाने से हो जाती है मौत, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget