IN Pics: कोहरे की सफेद चादर में ढकी धर्मनगरी हरिद्वार, ठंड की वजह से हर की पौड़ी में घटे श्रद्धालु
Haridwar News: हरिद्वार समेत प्रदेश के कई जिले कड़ाके की ठंड और कोहरे से खासे प्रभावित दिखाई पड़ रहे है. कोहरे और ठंड की वजह से हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है.
कोहरे की सफेद चादर से ढकी धर्म नगरी हरिद्वार
Published at : 28 Dec 2025 01:22 PM (IST)
Tags :Haridwar News UTTARAKHAND NEWS
