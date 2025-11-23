एक्सप्लोरर
विंग कमांडर नमांश स्याल पंचतत्व में विलीन, पत्नी अफशां की तस्वीरें कर देंगी भावुक
Himachal News: विंग कमांडर नमांश स्याल दुबई एयर शो के दौरान फाइटर प्लेन क्रैश होने से शहीद हो गए थे. नम आंखों से उनके पर्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई.
दुबई एयर शो में शुक्रवार (21 नवंबर) को तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में पायलट विंग कमांडर नमांश ने अपनी जान गंवा दी थी. तकनीकी खराबी आने की वजह से विमान उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 23 Nov 2025 10:33 PM (IST)
Tags :Kangra News HIMACHAL NEWS
हिमाचल प्रदेश
9 Photos
विंग कमांडर नमांश स्याल पंचतत्व में विलीन, पत्नी अफशां की तस्वीरें कर देंगी भावुक
हिमाचल प्रदेश
6 Photos
शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, भावुक कर देंगी तस्वीरें
हिमाचल प्रदेश
10 Photos
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
हिमाचल प्रदेश
10 Photos
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की हुई शादी, दुल्हन अमरीन संग 10 तस्वीरें
हिमाचल प्रदेश
11 Photos
हिमाचल में मानसून से तबाही, अब तक 62 मौतें, 56 लोग लापता, करोड़ों की संपति का नुकसान
हिमाचल प्रदेश
7 Photos
हिमाचल के शक्तिपीठों में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, देखें तस्वीरें
हिमाचल प्रदेश
9 Photos
आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने बढ़ाए विधायकों के वेतन, जानें कितना बढ़ा भत्ता
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बदले जाने पर प्रतिभा सिंह की पहली प्रतिक्रिया, कह दी ये बड़ी बात
विश्व
'3 बच्चों की मां, अपना दिन बर्तन धोने...." अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी ने शादी में तनाव की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
ओटीटी
टाइमलेस हैं हॉलीवुड के ये हॉरर शोज, एक-एक एपिसोड है परफेक्ट, सभी हैं ओटीटी पर अवेलेबल
Advertisement
हिमाचल प्रदेश
9 Photos
विंग कमांडर नमांश स्याल पंचतत्व में विलीन, पत्नी अफशां की तस्वीरें कर देंगी भावुक
हिमाचल प्रदेश
6 Photos
शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, भावुक कर देंगी तस्वीरें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion