विंग कमांडर नमांश स्याल पंचतत्व में विलीन, पत्नी अफशां की तस्वीरें कर देंगी भावुक

विंग कमांडर नमांश स्याल पंचतत्व में विलीन, पत्नी अफशां की तस्वीरें कर देंगी भावुक

Himachal News: विंग कमांडर नमांश स्याल दुबई एयर शो के दौरान फाइटर प्लेन क्रैश होने से शहीद हो गए थे. नम आंखों से उनके पर्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई.

By : पीटीआई- भाषा  | Updated at : 23 Nov 2025 10:34 PM (IST)
Himachal News: विंग कमांडर नमांश स्याल दुबई एयर शो के दौरान फाइटर प्लेन क्रैश होने से शहीद हो गए थे. नम आंखों से उनके पर्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई.

दुबई एयर शो में शुक्रवार (21 नवंबर) को तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में पायलट विंग कमांडर नमांश ने अपनी जान गंवा दी थी. तकनीकी खराबी आने की वजह से विमान उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया.

1/9
एयर शो के दौरान तेजस विमान हादसे में जान गंवाने वाले विंग कमांडर नमांश स्याल का रविवार (23 नवंबर) को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अंतिम संस्कार किया गया। उनके पर्थिव शरीर को पेतृक गांव लाया गया. जहां उनको अंतिम विदाई दी गई.
एयर शो के दौरान तेजस विमान हादसे में जान गंवाने वाले विंग कमांडर नमांश स्याल का रविवार (23 नवंबर) को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अंतिम संस्कार किया गया। उनके पर्थिव शरीर को पेतृक गांव लाया गया. जहां उनको अंतिम विदाई दी गई.
2/9
इस दौरान भारतीय वायुसेना में अधिकारी उनकी पत्नी विंग कमांडर अफशां बहुत भावुक दिखीं और छह-वर्षीय बेटी मां से लिपटी रही. इस दृश्य को देखकर हर किसी की आंखे नम नजर आईं.
इस दौरान भारतीय वायुसेना में अधिकारी उनकी पत्नी विंग कमांडर अफशां बहुत भावुक दिखीं और छह-वर्षीय बेटी मां से लिपटी रही. इस दृश्य को देखकर हर किसी की आंखे नम नजर आईं.
3/9
विंग कमांडर के चचेरे भाई ने श्मशान में स्याल के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी, जबकि भारतीय वायुसेना के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, नेता और स्थानीय निवासी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित रहे. 
विंग कमांडर के चचेरे भाई ने श्मशान में स्याल के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी, जबकि भारतीय वायुसेना के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, नेता और स्थानीय निवासी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित रहे. 
4/9
स्थानीय निवासियों के लिए नमांश एक उत्कृष्ट खिलाड़ी और देशभक्त थे. स्याल की 21 नवंबर को एयर शो के दौरान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एसएसी) तेजस को उड़ाते समय हुई दुर्घटना में मौत हो गई थी.
स्थानीय निवासियों के लिए नमांश एक उत्कृष्ट खिलाड़ी और देशभक्त थे. स्याल की 21 नवंबर को एयर शो के दौरान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एसएसी) तेजस को उड़ाते समय हुई दुर्घटना में मौत हो गई थी.
5/9
 उनके पार्थव शरीर को रविवार को तमिलनाडु के सुलुर एयर फोर्स बेस लाया गया, जहां उन्हें पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई. बाद में, शव को हिमाचल प्रदेश के गग्गल हवाई अड्डे पर लाया गया और फिर सेना के एक ट्रक में फूलों से सजाकर उनके पैतृक गांव पटियालकर ले जाया गया. 
 उनके पार्थव शरीर को रविवार को तमिलनाडु के सुलुर एयर फोर्स बेस लाया गया, जहां उन्हें पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई. बाद में, शव को हिमाचल प्रदेश के गग्गल हवाई अड्डे पर लाया गया और फिर सेना के एक ट्रक में फूलों से सजाकर उनके पैतृक गांव पटियालकर ले जाया गया. 
6/9
 स्याल के पिता जगन्नाथ स्याल ने कहा, “नमांश की मृत्यु देश और मेरे लिए एक बड़ा नुकसान है.”  उन्होंने बताया कि देश में केवल चार एरोबैटिक पायलट हैं और नमांश उनमें से एक थे. 
 स्याल के पिता जगन्नाथ स्याल ने कहा, “नमांश की मृत्यु देश और मेरे लिए एक बड़ा नुकसान है.”  उन्होंने बताया कि देश में केवल चार एरोबैटिक पायलट हैं और नमांश उनमें से एक थे. 
7/9
इस दौरान सशस्त्र बलों और प्रशासनिक वाहनों का काफिला ट्रक के पीछे चल रहा था. रास्ते में सैकड़ों लोग कतार में खड़े हुए थे और ‘जब तक सूरज चांद रहेगा, नम्मू (नमांश) तेरा नाम रहेगा’ जैसे नारे लगाए जा रहे थे. 
इस दौरान सशस्त्र बलों और प्रशासनिक वाहनों का काफिला ट्रक के पीछे चल रहा था. रास्ते में सैकड़ों लोग कतार में खड़े हुए थे और ‘जब तक सूरज चांद रहेगा, नम्मू (नमांश) तेरा नाम रहेगा’ जैसे नारे लगाए जा रहे थे. 
8/9
जब काफिला गांव पहुंचा तो स्याल के माता-पिता, वर्दी पहनीं उनकी पत्नी अफशां स्याल और छह वर्षीय बेटी गाड़ी से उतरे, जिनके चेहरों पर स्याल के निधन का शोक साफ नजर आ रहा था.
जब काफिला गांव पहुंचा तो स्याल के माता-पिता, वर्दी पहनीं उनकी पत्नी अफशां स्याल और छह वर्षीय बेटी गाड़ी से उतरे, जिनके चेहरों पर स्याल के निधन का शोक साफ नजर आ रहा था.
9/9
नमांश और अफशां की पहली मुलाकात पठानकोट में उनकी पहली पोस्टिंग के दौरान हुई थी और बाद में 2014 में उनकी शादी हुई.हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री अनिल गोमा, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली, भाजपा नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, वायुसेना और सेना के अधिकारी, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक अंतिम संस्कार में उपस्थित थे.
नमांश और अफशां की पहली मुलाकात पठानकोट में उनकी पहली पोस्टिंग के दौरान हुई थी और बाद में 2014 में उनकी शादी हुई.हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री अनिल गोमा, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली, भाजपा नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, वायुसेना और सेना के अधिकारी, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक अंतिम संस्कार में उपस्थित थे.
Published at : 23 Nov 2025 10:33 PM (IST)
Kangra News HIMACHAL NEWS

हिमाचल प्रदेश फोटो गैलरी

और देखें
