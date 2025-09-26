एक्सप्लोरर
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
Vikramaditya Singh Wife Amreen Sekhon: हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उनकी पत्नी अमरीन कौर ने शुक्रवार (26 सितंबर) को बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लिया.
22 सितंबर को हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ की डॉक्टर अमरीन कौर के साथ शादी के बंधन में बंधे.
Published at : 26 Sep 2025 06:18 PM (IST)
Tags :Vikramaditya Singh HIMACHAL NEWS
