शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें

शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें

Vikramaditya Singh Wife Amreen Sekhon: हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उनकी पत्नी अमरीन कौर ने शुक्रवार (26 सितंबर) को बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लिया.

By : सनातन कुमार  | Updated at : 26 Sep 2025 06:25 PM (IST)
Vikramaditya Singh Wife Amreen Sekhon: हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उनकी पत्नी अमरीन कौर ने शुक्रवार (26 सितंबर) को बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लिया.

22 सितंबर को हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ की डॉक्टर अमरीन कौर के साथ शादी के बंधन में बंधे.

1/10
इस बैडमिंटन टूर्नामेंट की तस्वीरे विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की हैं.
इस बैडमिंटन टूर्नामेंट की तस्वीरे विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की हैं.
2/10
शादी के बाद ये पहला मौका था जब मंत्री विक्रमादित्य किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शरीक हुए.
शादी के बाद ये पहला मौका था जब मंत्री विक्रमादित्य किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शरीक हुए.
3/10
मंत्री विक्रमादित्य सिंह की पत्नी का कार्यक्रम में हिमाचल की टोपी पहनाकर सम्मान किया गया.
मंत्री विक्रमादित्य सिंह की पत्नी का कार्यक्रम में हिमाचल की टोपी पहनाकर सम्मान किया गया.
4/10
फेसबुक पर फोटो शेयर करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा,
फेसबुक पर फोटो शेयर करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा, ""आज हमने दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह जी स्मृति बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लिया, जो कुमारहट्टी, जिला सोलन में आयोजित हुआ."
5/10
कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया.
कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया.
6/10
उन्होंने कहा कि खेलकूद युवाओं ही नहीं, बल्कि उम्रदराज लोगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है.
उन्होंने कहा कि खेलकूद युवाओं ही नहीं, बल्कि उम्रदराज लोगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है.
7/10
विक्रमादित्य सिंह की पत्नी अमरीन कौर चंडीगढ़ में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं.
विक्रमादित्य सिंह की पत्नी अमरीन कौर चंडीगढ़ में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं.
8/10
कार्यक्रम में मौजूग लोगों ने मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट की.
कार्यक्रम में मौजूग लोगों ने मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट की.
9/10
फूलों की माला पहनाकर मंत्री और उनकी पत्नी का स्वागत किया गया.
फूलों की माला पहनाकर मंत्री और उनकी पत्नी का स्वागत किया गया.
10/10
डॉ अमरीन कौर ने दीपक प्रज्वलित की.
डॉ अमरीन कौर ने दीपक प्रज्वलित की.
Published at : 26 Sep 2025 06:18 PM (IST)
Photo Gallery

Embed widget