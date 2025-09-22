हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की हुई शादी, दुल्हन अमरीन संग 10 तस्वीरें

हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की हुई शादी, दुल्हन अमरीन संग 10 तस्वीरें

Vikramaditya Singh Marriage: हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अमरीन कौर सोमवार (22 सितंबर) को परिणय सूत्र में बंध गए.

By : सनातन कुमार  | Updated at : 22 Sep 2025 07:33 PM (IST)
Vikramaditya Singh Marriage: हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अमरीन कौर सोमवार (22 सितंबर) को परिणय सूत्र में बंध गए.

विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पर शादी की तस्वीरें शेयर की और लोगों से आशीर्वाद मांगा.

फेसबुक पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज डॉक्टर अमरीन कौर के साथ जीवन के एक अहम नए अध्याय की शुरुआत करते हुए विवाह के पावन बंधन में प्रवेश कर रहा हूं. इस शुभ अवसर पर मेरे पूज्य पिता राजा वीरभद्र सिंह जी की अनुपस्थिति हमेशा मेरे मन में रहेगी, उनका आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है.
फेसबुक पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज डॉक्टर अमरीन कौर के साथ जीवन के एक अहम नए अध्याय की शुरुआत करते हुए विवाह के पावन बंधन में प्रवेश कर रहा हूं. इस शुभ अवसर पर मेरे पूज्य पिता राजा वीरभद्र सिंह जी की अनुपस्थिति हमेशा मेरे मन में रहेगी, उनका आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए हिमाचल के 75 लाख लोगों से बढ़कर कोई और परिवार नहीं, जीवन के हर पड़ाव पर आपका प्रेम, सम्मान और सहयोग मेरी सबसे बड़ी शक्ति रहा है. आज जब मैं जीवनसाथी के साथ एक नया सफर शुरू कर रहा हूं, मैं समस्त हिमाचलवासियों से अपनी खुशियों में भागीदारी की कामना, शुभकामनाएं और आशीर्वाद चाहता हूं.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए हिमाचल के 75 लाख लोगों से बढ़कर कोई और परिवार नहीं, जीवन के हर पड़ाव पर आपका प्रेम, सम्मान और सहयोग मेरी सबसे बड़ी शक्ति रहा है. आज जब मैं जीवनसाथी के साथ एक नया सफर शुरू कर रहा हूं, मैं समस्त हिमाचलवासियों से अपनी खुशियों में भागीदारी की कामना, शुभकामनाएं और आशीर्वाद चाहता हूं.
अपने पोस्ट में उन्होंने आगे कहा,
अपने पोस्ट में उन्होंने आगे कहा, "मेरे पूज्य पिता राजा साहेब का आशीर्वाद और उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता रहेगा. उनकी विरासत को दिल में संजोकर आगे बढ़ना मेरा संकल्प है. मेरी इस यात्रा में हिमाचल का हर नागरिक मुझे अपने परिवार का सदस्य मानकर प्रेम और दुआ दे, यही मेरी शुभकामना है. शादी के इस पावन अवसर पर हिमाचल की इस बड़ी परिवार से दुआएं, आशीर्वाद और प्रेम की कामना करता हूं."
विक्रमादित्य और अमरीन की शादी पंजाब में हुई. अमरीन कौर चंडीगढ़ में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवा दे रही हैं.
विक्रमादित्य और अमरीन की शादी पंजाब में हुई. अमरीन कौर चंडीगढ़ में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवा दे रही हैं.
हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बधाई देते हुए कहा,
हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बधाई देते हुए कहा, "हिमाचल प्रदेश सरकार के लोकनिर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी को परिणय सूत्र में बंधने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मैं ईश्वर से आपके सुखमय दांपत्य जीवन की कामना करता हूं. मां भीमाकाली जी आप पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाएं रखें."
शादी के रस्म गुरुद्वारा में सिख रिवाज से संपन्न हुई और इस समारोह में परिवार के सदस्य और खास मेहमान शामिल हुए.
शादी के रस्म गुरुद्वारा में सिख रिवाज से संपन्न हुई और इस समारोह में परिवार के सदस्य और खास मेहमान शामिल हुए.
हिमाचल के पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने भी बधाई देते हुए कहा,
हिमाचल के पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने भी बधाई देते हुए कहा, "लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी को परिणय सूत्र में बंधने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आज चण्डीगढ़ में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होकर उन्हें आगामी जीवन के लिए मंगलमय, सुखद एवं समृद्ध भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित कीं."
विक्रमादित्य सिंह की ये दूसरी शादी है. 2019 में उनकी शादी सुदर्शना सिंह के साथ हुई थी. बाद में दोनों के बीच तलाक हो गया.
विक्रमादित्य सिंह की ये दूसरी शादी है. 2019 में उनकी शादी सुदर्शना सिंह के साथ हुई थी. बाद में दोनों के बीच तलाक हो गया.
हिमाचल के पूर्व सीएम दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे हैं. उनकी मां प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं. वीरभद्र सिंह छह बार हिमाचल के सीएम रह चुके हैं.
हिमाचल के पूर्व सीएम दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे हैं. उनकी मां प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं. वीरभद्र सिंह छह बार हिमाचल के सीएम रह चुके हैं.
डॉ अमरीन कौर का परिवार चंडीगढ़ का रहने वाला है. उनके पिता का नाम जोतिंदर सिंह सेखों और मां का नाम ओपिंदर कौर है.
डॉ अमरीन कौर का परिवार चंडीगढ़ का रहने वाला है. उनके पिता का नाम जोतिंदर सिंह सेखों और मां का नाम ओपिंदर कौर है.
Published at : 22 Sep 2025 07:15 PM (IST)
Embed widget