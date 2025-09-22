एक्सप्लोरर
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की हुई शादी, दुल्हन अमरीन संग 10 तस्वीरें
Vikramaditya Singh Marriage: हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अमरीन कौर सोमवार (22 सितंबर) को परिणय सूत्र में बंध गए.
विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पर शादी की तस्वीरें शेयर की और लोगों से आशीर्वाद मांगा.
Published at : 22 Sep 2025 07:15 PM (IST)
