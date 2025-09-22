हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की हुई शादी, दुल्हन अमरीन संग 10 तस्वीरें

अपने पोस्ट में उन्होंने आगे कहा, "मेरे पूज्य पिता राजा साहेब का आशीर्वाद और उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता रहेगा. उनकी विरासत को दिल में संजोकर आगे बढ़ना मेरा संकल्प है. मेरी इस यात्रा में हिमाचल का हर नागरिक मुझे अपने परिवार का सदस्य मानकर प्रेम और दुआ दे, यही मेरी शुभकामना है. शादी के इस पावन अवसर पर हिमाचल की इस बड़ी परिवार से दुआएं, आशीर्वाद और प्रेम की कामना करता हूं."