हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहिमाचल प्रदेशशहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, भावुक कर देंगी तस्वीरें

शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, भावुक कर देंगी तस्वीरें

Sirmaur News: हिमाचल के सिरमौर जिले में शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने भाई की जिम्मेदारी निभाई.

By : पराक्रम चन्द  | Updated at : 03 Oct 2025 07:23 PM (IST)
Sirmaur News: हिमाचल के सिरमौर जिले में शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने भाई की जिम्मेदारी निभाई.

आशीष कुमार 19 ग्रेनेडियर बटालियन में अरुणाचल प्रदेश में सेवारत थे. 27 अगस्त 2024 को 'ऑपरेशन अलर्ट' के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे.

सिरमौर के आंजभोज क्षेत्र के भरली गांव में शहीद ग्रेनेडियर आशीष कुमार की बहन आराधना (पूजा) के विवाह समारोह में सेना की रेजिमेंटल भावना और सैन्य सौहार्द का अद्भुत दृश्य देखने को मिला.
सिरमौर के आंजभोज क्षेत्र के भरली गांव में शहीद ग्रेनेडियर आशीष कुमार की बहन आराधना (पूजा) के विवाह समारोह में सेना की रेजिमेंटल भावना और सैन्य सौहार्द का अद्भुत दृश्य देखने को मिला.
अपने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले आशीष की रेजिमेंट के सैनिक और पांवटा–शिलाई भूतपूर्व सैनिक संगठन के सदस्य दुल्हन के भाई बनकर खड़े हुए.
अपने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले आशीष की रेजिमेंट के सैनिक और पांवटा–शिलाई भूतपूर्व सैनिक संगठन के सदस्य दुल्हन के भाई बनकर खड़े हुए.
शादी के अवसर पर रेजिमेंट से आए सैनिकों ने बहन को बैंक एफडी के रूप में सम्मान भेंट किया. वहीं पूर्व सैनिक संगठन ने शगुन और स्मृति चिन्ह अर्पित किया.
शादी के अवसर पर रेजिमेंट से आए सैनिकों ने बहन को बैंक एफडी के रूप में सम्मान भेंट किया. वहीं पूर्व सैनिक संगठन ने शगुन और स्मृति चिन्ह अर्पित किया.
यह सिर्फ एक पारिवारिक रस्म नहीं थी बल्कि एक संदेश था कि भारतीय सेना अपने वीरों और उनके परिजनों को कभी अकेला नहीं छोड़ती.
यह सिर्फ एक पारिवारिक रस्म नहीं थी बल्कि एक संदेश था कि भारतीय सेना अपने वीरों और उनके परिजनों को कभी अकेला नहीं छोड़ती.
दुल्हन ने भावुक होकर सैनिक भाइयों से आशीर्वाद लिया और बाद में सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों ने विवाह बाद उसे ससुराल तक छोड़कर भाई की पूरी जिम्मेदारी निभाई.
दुल्हन ने भावुक होकर सैनिक भाइयों से आशीर्वाद लिया और बाद में सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों ने विवाह बाद उसे ससुराल तक छोड़कर भाई की पूरी जिम्मेदारी निभाई.
इस मौके पर भूतपूर्व सैनिक संगठन ने कहा कि सैनिक का बलिदान उसके परिवार के संघर्षों से अलग नहीं किया जा सकता. शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा रहना ही सच्ची देशभक्ति है.
इस मौके पर भूतपूर्व सैनिक संगठन ने कहा कि सैनिक का बलिदान उसके परिवार के संघर्षों से अलग नहीं किया जा सकता. शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा रहना ही सच्ची देशभक्ति है.
Published at : 03 Oct 2025 07:23 PM (IST)
Sirmaur HIMACHAL NEWS

