शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, भावुक कर देंगी तस्वीरें
Sirmaur News: हिमाचल के सिरमौर जिले में शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने भाई की जिम्मेदारी निभाई.
आशीष कुमार 19 ग्रेनेडियर बटालियन में अरुणाचल प्रदेश में सेवारत थे. 27 अगस्त 2024 को 'ऑपरेशन अलर्ट' के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे.
Published at : 03 Oct 2025 07:23 PM (IST)
Tags :Sirmaur HIMACHAL NEWS
