दिल्ली की रामलीला में वनवास के प्रसंगों ने दर्शकों को किया भावविभोर, भजन संध्या ने बांधा समां

नव श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा आयोजित मंचन में वनवास काल की भावनात्मक झांकियां प्रस्तुत की गयी. श्रीराम की प्रजा से विदाई, निषादराज गुह से भेंट, राम-केवट संवाद, भरत-केकई संवाद, पंचवटी प्रसंग और शूर्पणखा नासिका छेदन जैसे प्रसंगों ने दर्शकों को मर्यादा पुरुषोत्तम के त्याग, सेवा और धर्मनिष्ठा का संदेश दिया. भव्य पोशाकों, संगीतमय संवादों और प्रकाश व्यवस्था ने लीला को अलौकिक बना दिया.