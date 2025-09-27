एक्सप्लोरर
दिल्ली की रामलीला में वनवास के प्रसंगों ने दर्शकों को किया भावविभोर, भजन संध्या ने बांधा समां
Delhi Ramlila: दिल्ली में रामलीला मंचन में श्रीराम के वनवास प्रसंगों का भावपूर्ण प्रदर्शन हुआ. लाल किला और द्वारका में आयोजित लीलाओं में कलाकारों ने त्याग, सेवा और धर्मनिष्ठा का संदेश दिया.
रामलीला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की जीवित धरोहर है. यही कारण है कि दिल्ली में आयोजित रामलीला मंचनों में जब-जब श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रसंग जीवंत होते हैं, पूरा वातावरण भक्ति और भावनाओं से सराबोर हो उठता है.
Published at : 27 Sep 2025 09:47 PM (IST)
