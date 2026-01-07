एक्सप्लोरर
तुर्कमान गेट: अतिक्रमण का मलबा 250-300 ट्रकों में आएगा, पूरी सफाई में कितना समय लगेगा? MCD ने बताया
Turkman Gate Demolition: एसपी जोन (सीएसपीजेड) के उपायुक्त विवेक अग्रवाल ने बताया कि यह एक जटिल अभियान था. इसका मलबा लगभग 250 से 300 ट्रकों में भरा जाएगा.
दिल्ली की फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण को ध्वस्त करने के बाद इतना मलबा इकट्ठा हुआ है जो कि 250 से 300 ट्रकों में आएगा
Published at : 07 Jan 2026 05:37 PM (IST)
