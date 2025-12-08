दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कैबिनेट संग स्वर्ण मंदिर में की सेवा, धोए झूठे बर्तन, देखें तस्वीरें

अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है. दुनिया भर से लाखों लोग यहां हर दिन मत्था टेकने आते हैं. स्वर्ण मंदिर की ख़ासियत यह है कि यहां सभी धर्मों, जातियों के लोगों का खुले दिल से स्वागत किया जाता है. लंगर सेवा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां रोज़ाना हजारों लोगों को मुफ्त प्रसाद (भोजन) कराया जाता है. गुरु घर में सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है और मुख्यमंत्री ने भी अपने संदेश में इसी पर जोर दिया.