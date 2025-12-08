एक्सप्लोरर
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कैबिनेट संग स्वर्ण मंदिर में की सेवा, धोए झूठे बर्तन, देखें तस्वीरें
Delhi News: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने अपनी कैबिनेट के साथ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और देश की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी समागम का उल्लेख किया.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवार (8 दिसंबर) सुबह अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अमृतसर पहुंचीं. पदभार संभालने के बाद यह उनका पहला अमृतसर दौरा था. मुख्यमंत्री ने श्री हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) में नतमस्तक होकर मत्था टेका और देश व दिल्ली की जनता की सुख-शांति के लिए अरदास की. उनके साथ दिल्ली सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे और गुरु घर में सिर झुकाया.
Published at : 08 Dec 2025 08:49 PM (IST)
