Delhi Blast में लाल किला मेट्रो को हुए ये नुकसान, इन 8 तस्वीरों ने बयान की धमाके के बाद की हालत
Delhi में लाल किले के पास ब्लास्ट का असर मेट्रो के बाहर भी देखने को मिला. धमाके के बाद मेट्रो के बाहरी हिस्से की कुछ तस्वीरें सामने आईं हैं.
दिल्ली में धमाके के बाद लाल किला मेट्रो को पहुंचा नुकसान
Published at : 10 Nov 2025 10:11 PM (IST)
Delhi Blast में लाल किला मेट्रो को हुए ये नुकसान, इन 8 तस्वीरों ने बयान की धमाके के बाद की हालत
दिल्ली NCR
