Delhi Blast में लाल किला मेट्रो को हुए ये नुकसान, इन 8 तस्वीरों ने बयान की धमाके के बाद की हालत

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीदिल्ली NCRDelhi Blast में लाल किला मेट्रो को हुए ये नुकसान, इन 8 तस्वीरों ने बयान की धमाके के बाद की हालत

Delhi में लाल किले के पास ब्लास्ट का असर मेट्रो के बाहर भी देखने को मिला. धमाके के बाद मेट्रो के बाहरी हिस्से की कुछ तस्वीरें सामने आईं हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 10 Nov 2025 10:17 PM (IST)
दिल्ली में धमाके के बाद लाल किला मेट्रो को पहुंचा नुकसान

1/8
दिल्ली में लाल किले के पास आई 20 कार में हुए धमाके का असर मेट्रो तक भी पहुंचा.
2/8
ब्लास्ट मेट्रो स्टेशन के गेट के थोड़ी दूरी पर हुआ. इस धमाके का असर ये हुआ कि मेट्रो के बाहर लगे शीशे टूट गए.
3/8
कुछ शीशे क्रैक हो गए तो कुछ पूरी तरह टूट कर जमीन पर बिखर गए.
4/8
धमाके के तुरंत बाद मेट्रो स्टेशन के बाहर और अंदर सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा बढ़ा दिए गए.
5/8
धमाके वाली जगह पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की एक टीम भी पहुंची.
6/8
समाचार लिखे जाने तक धमाके में 11 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है.
7/8
धमाके के बारे में पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है. गाड़ी के मालिक का पता लगाने के लिए गा़ड़ी के पुर्जों से गा़ड़ी नंबर पता करने की कोशिश की जा रही है.
8/8
धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. इसके बाद वह अस्पताल में घायलों से भी मिलने गए.
Published at : 10 Nov 2025 10:11 PM (IST)
