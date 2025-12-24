दिल्ली में क्रिसमस की चमक, बाजारों से चर्च तक उत्सव का रंग, यहां देखें तस्वीरें

वहीं, शालीमार बाग में आयोजित स्नो स्पार्क कार्निवल लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है. मास्टर्स ऑफ मिरैकल्स फाउंडेशन की ओर से यहां होम बेकरी के तैयार केक, कप केक और कुकीज का स्वाद लिया जा सकता है. जबकि साकेत स्थित सिलेक्ट सिटी वॉक में लगे क्रिसमस कार्निवल बाजार में लोग ट्री, सांता सेटा, डेकोरेटिव और गिफ्ट आइटम्स की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं.