दिल्ली NCR

दिल्ली में क्रिसमस की चमक, बाजारों से चर्च तक उत्सव का रंग, यहां देखें तस्वीरें

क्रिसमस से पहले ही राजधानी दिल्ली उत्सव के रंग में रंग चुकी है. बाजारों में रौनक है, चर्चों में तैयारियां पूरी हैं और लोग सजावट से लेकर मिठाइयों तक की जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली  | Updated at : 24 Dec 2025 07:43 AM (IST)
क्रिसमस से पहले ही राजधानी दिल्ली उत्सव के रंग में रंग चुकी है. बाजारों में रौनक है, चर्चों में तैयारियां पूरी हैं और लोग सजावट से लेकर मिठाइयों तक की जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में क्रिसमस का माहौल साफ नजर आने लगा है. लोग स्टार, क्रिसमस ट्री, डेकोरेटिव आइटम्स, सांता कैप, कैंडल्स और केक की खरीदारी में जुटे हुए हैं. हर बाजार में क्रिसमस से जुड़ी चीजों की भरमार दिखाई दे रही है.

1/6
वहीं, शालीमार बाग में आयोजित स्नो स्पार्क कार्निवल लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है. मास्टर्स ऑफ मिरैकल्स फाउंडेशन की ओर से यहां होम बेकरी के तैयार केक, कप केक और कुकीज का स्वाद लिया जा सकता है. जबकि साकेत स्थित सिलेक्ट सिटी वॉक में लगे क्रिसमस कार्निवल बाजार में लोग ट्री, सांता सेटा, डेकोरेटिव और गिफ्ट आइटम्स की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं.
वहीं, शालीमार बाग में आयोजित स्नो स्पार्क कार्निवल लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है. मास्टर्स ऑफ मिरैकल्स फाउंडेशन की ओर से यहां होम बेकरी के तैयार केक, कप केक और कुकीज का स्वाद लिया जा सकता है. जबकि साकेत स्थित सिलेक्ट सिटी वॉक में लगे क्रिसमस कार्निवल बाजार में लोग ट्री, सांता सेटा, डेकोरेटिव और गिफ्ट आइटम्स की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं.
2/6
कनॉट प्लेस स्थित सेक्रेड हार्ट कैथिड्रल क्रिसमस के दौरान दिल्ली की सबसे चर्चित जगहों में शामिल है. 24 दिसंबर की मिडनाइट मास में शामिल होने के लिए यहां दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं.
कनॉट प्लेस स्थित सेक्रेड हार्ट कैथिड्रल क्रिसमस के दौरान दिल्ली की सबसे चर्चित जगहों में शामिल है. 24 दिसंबर की मिडनाइट मास में शामिल होने के लिए यहां दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं.
Published at : 24 Dec 2025 07:43 AM (IST)
DELHI NEWS Christmas 2025

