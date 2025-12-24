एक्सप्लोरर
दिल्ली में क्रिसमस की चमक, बाजारों से चर्च तक उत्सव का रंग, यहां देखें तस्वीरें
क्रिसमस से पहले ही राजधानी दिल्ली उत्सव के रंग में रंग चुकी है. बाजारों में रौनक है, चर्चों में तैयारियां पूरी हैं और लोग सजावट से लेकर मिठाइयों तक की जमकर खरीदारी कर रहे हैं.
दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में क्रिसमस का माहौल साफ नजर आने लगा है. लोग स्टार, क्रिसमस ट्री, डेकोरेटिव आइटम्स, सांता कैप, कैंडल्स और केक की खरीदारी में जुटे हुए हैं. हर बाजार में क्रिसमस से जुड़ी चीजों की भरमार दिखाई दे रही है.
Published at : 24 Dec 2025 07:43 AM (IST)
