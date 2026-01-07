हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, ABP के पास Exclusive तस्वीरें

दिल्ली पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, ABP के पास Exclusive तस्वीरें

Delhi Turkman Gate: दिल्ली में 6 जनवरी की आधी रात तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई. 7 जनवरी तड़के इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़  | Updated at : 07 Jan 2026 07:46 AM (IST)
Delhi Turkman Gate: दिल्ली में 6 जनवरी की आधी रात तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई. 7 जनवरी तड़के इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए.

दिल्ली में 6 जनवरी की आधी रात तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव से माहौल तनावपूर्ण. फिलहाल भारी पुलिस बल की तैनाती. बीएनएस की धारा 163 के लागू, जिसके तहत इलाके में 4 लोगों से अधिक लोगों के खड़े होने पर रोक है.

1/9
दिल्ली में 6 जनवरी की आधी रात तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई. 7 जनवरी तड़के करीब 10 बुलडोजर मौके पर लगाए गए, जिसके दौरान इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए.
दिल्ली में 6 जनवरी की आधी रात तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई. 7 जनवरी तड़के करीब 10 बुलडोजर मौके पर लगाए गए, जिसके दौरान इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए.
2/9
दर्जनों बुलडोजर लेकर पुलिस और MCD की टीमें आधी रात मौके पर पहुंचीं. मस्जिद और दरगाह के बाहर बने अवैध कब्जों को हटाने का काम सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ.
दर्जनों बुलडोजर लेकर पुलिस और MCD की टीमें आधी रात मौके पर पहुंचीं. मस्जिद और दरगाह के बाहर बने अवैध कब्जों को हटाने का काम सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ.
Published at : 07 Jan 2026 07:46 AM (IST)
