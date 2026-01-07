एक्सप्लोरर
दिल्ली पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, ABP के पास Exclusive तस्वीरें
Delhi Turkman Gate: दिल्ली में 6 जनवरी की आधी रात तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई. 7 जनवरी तड़के इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए.
दिल्ली में 6 जनवरी की आधी रात तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव से माहौल तनावपूर्ण. फिलहाल भारी पुलिस बल की तैनाती. बीएनएस की धारा 163 के लागू, जिसके तहत इलाके में 4 लोगों से अधिक लोगों के खड़े होने पर रोक है.
Published at : 07 Jan 2026 07:46 AM (IST)
