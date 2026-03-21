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Bihar News: ईद पर पटना में उमड़ा जनसैलाब, गांधी मैदान में निशांत कुमार बने आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें
Bihar News In Hindi: पटना में ईद उल फितर के मौके पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. इस मौके पर बच्चे और युवाओं सहित कई लोग खास अंदाज में दिखे. देखें तस्वीरें.
पटना में ईद उल फितर पर 60 ईदगाहों में नमाज अदा की गई, गांधी मैदान मुख्य केंद्र रहा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह पहली बार उनके बेटे निशांत कुमार शामिल हुए.
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Published at : 21 Mar 2026 01:40 PM (IST)
Tags :Eid-ul-fitr BIHAR NEWS
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प्रेम कुमारJournalist
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