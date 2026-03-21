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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारBihar News: ईद पर पटना में उमड़ा जनसैलाब, गांधी मैदान में निशांत कुमार बने आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

Bihar News: ईद पर पटना में उमड़ा जनसैलाब, गांधी मैदान में निशांत कुमार बने आकर्षण का केंद्र, देखें तस्वीरें

Bihar News In Hindi: पटना में ईद उल फितर के मौके पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. इस मौके पर बच्चे और युवाओं सहित कई लोग खास अंदाज में दिखे. देखें तस्वीरें.

By : परमानंद सिंह  | Updated at : 21 Mar 2026 01:40 PM (IST)
Bihar News In Hindi: पटना में ईद उल फितर के मौके पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. इस मौके पर बच्चे और युवाओं सहित कई लोग खास अंदाज में दिखे. देखें तस्वीरें.

पटना में ईद उल फितर पर 60 ईदगाहों में नमाज अदा की गई, गांधी मैदान मुख्य केंद्र रहा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह पहली बार उनके बेटे निशांत कुमार शामिल हुए.

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मुस्लिम भाइयों का प्रमुख त्योहार ईद उल फितर को लेकर पटना में गजब का उत्साह देखा गया. पटना के करीब 60 ईदगाहों पर मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की.
मुस्लिम भाइयों का प्रमुख त्योहार ईद उल फितर को लेकर पटना में गजब का उत्साह देखा गया. पटना के करीब 60 ईदगाहों पर मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की.
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गांधी मैदान हर साल की तरह इस बार भी ईद की नमाज का मुख्य केंद्र बना रहा. पिछले करीब 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां नमाज के अवसर पर पहुंचते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही.
गांधी मैदान हर साल की तरह इस बार भी ईद की नमाज का मुख्य केंद्र बना रहा. पिछले करीब 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां नमाज के अवसर पर पहुंचते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही.
Published at : 21 Mar 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Eid-ul-fitr BIHAR NEWS

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