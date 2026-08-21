जलभराव के बीच नालों से निकला घरेलू सामान, प्रयागराज DM ने की अपील

प्रयागराज में भारी बारिश और जलभराव को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने एक वीडियो शेयर करते हुए लोगों से अपील की है. उन्होंने बताया कि ड्रेन्स को क्लियर कर दिया गया है, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात सामने आ रही है. पानी बहने वाले नालों से बड़े-बड़े गद्दे और बाल्टी जैसे घरेलू सामान मिल रहे हैं, जो नालों में फंसे हुए हैं.

इसको लेकर प्रयागराज जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जनपदवासियों से अपील की है कि घर का उपयोगी कचरा नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी में ही डालें और उसे सड़क पर न फेंकें. उन्होंने कहा कि अगर लोग कूड़ा सड़क पर फेंकते हैं तो कई बार नगर निगम की गाड़ियां भी उसे उठा नहीं पाती हैं. यही कचरा बारिश के पानी के साथ बहकर सीवर और नालों में पहुंच जाता है और उन्हें चोक कर देता है.

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स्वास्थ्य और नगर निगम की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में कर रही भ्रमण

जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वक्त सभी चोक प्वाइंट्स को क्लियर करवा दिया गया है और बाकी प्वाइंट्स को भी क्लियर कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि आगे ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए सभी को जागरूक रहने की जरूरत है.

वहीं, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें भी प्रभावित क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रही हैं और छिड़काव, फॉगिंग आदि का काम कराया जा रहा है. आशा और एएनएम की टीमें भी प्रभावित इलाकों में लगी हुई हैं. जिन घरों में पानी घुस गया है या कहीं कचरा जमा रह गया है, वहां सफाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी तरह का संक्रमण न फैल सके.

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