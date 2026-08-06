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दीपक प्रकाश के MLC बनने पर पत्नी साक्षी ने खिलाई मिठाई, आरती उतारी
Deepak Prakash News: आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश अब एमएलसी बन गए हैं. गुरुवार को उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली. सरकार में वे पंचायती राज मंत्री हैं.
आरती उतारने के साथ मिठाई खिलातीं साक्षी मिश्रा
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Published at : 06 Aug 2026 09:28 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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