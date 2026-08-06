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दीपक प्रकाश के MLC बनने पर पत्नी साक्षी ने खिलाई मिठाई, आरती उतारी

Deepak Prakash News: आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश अब एमएलसी बन गए हैं. गुरुवार को उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली. सरकार में वे पंचायती राज मंत्री हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 06 Aug 2026 09:29 PM (IST)
Deepak Prakash News: आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश अब एमएलसी बन गए हैं. गुरुवार को उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली. सरकार में वे पंचायती राज मंत्री हैं.

आरती उतारने के साथ मिठाई खिलातीं साक्षी मिश्रा

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राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश आखिरकार एमएलसी बन ही गए. बिना किसी सदन के सदस्य रहे वे कई महीनों से मंत्री बने हुए थे.
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश आखिरकार एमएलसी बन ही गए. बिना किसी सदन के सदस्य रहे वे कई महीनों से मंत्री बने हुए थे.
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गुरुवार (06 अगस्त, 2026) को उन्होंने एमएलसी की शपथ ली. विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
गुरुवार (06 अगस्त, 2026) को उन्होंने एमएलसी की शपथ ली. विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
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इस तस्वीर में दीपक प्रकाश विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण का पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं. शपथ ग्रहण के मौके पर उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे.
इस तस्वीर में दीपक प्रकाश विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण का पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं. शपथ ग्रहण के मौके पर उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे.
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दीपक प्रकाश ने शपथ ग्रहण के अलावा परिवार के साथ और भी तस्वीरें अपने एक्स हैंडल से शेयर की हैं. इसमें उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा भी दिख रही हैं.
दीपक प्रकाश ने शपथ ग्रहण के अलावा परिवार के साथ और भी तस्वीरें अपने एक्स हैंडल से शेयर की हैं. इसमें उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा भी दिख रही हैं.
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साक्षी मिश्रा ने पति दीपक की आरती उतारी और उसके बाद मिठाई भी खिलाई. विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद दीपक प्रकाश ने अपने आवास पर अपने साथियों, शुभचिंतकों से भी मुलाकात की.
साक्षी मिश्रा ने पति दीपक की आरती उतारी और उसके बाद मिठाई भी खिलाई. विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद दीपक प्रकाश ने अपने आवास पर अपने साथियों, शुभचिंतकों से भी मुलाकात की.
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दीपक प्रकाश ने कहा,
दीपक प्रकाश ने कहा, "मैं आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. विश्वास दिलाता हूं कि पंचायतों के सशक्तिकरण, प्रदेश के विकास और जनकल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ निभाता रहूंगा."
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बता दें कि दीपक प्रकाश सरकार में मंत्री हैं. उनके पास पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी है. नीतीश सरकार में पहली बार उन्होंने मंत्री की शपथ ली थी. इसके बाद सम्राट सरकार में भी उन्हें मंत्री बनाया गया.
बता दें कि दीपक प्रकाश सरकार में मंत्री हैं. उनके पास पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी है. नीतीश सरकार में पहली बार उन्होंने मंत्री की शपथ ली थी. इसके बाद सम्राट सरकार में भी उन्हें मंत्री बनाया गया.
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शपथ ग्रहण के मौके पर विधान परिषद के उपसभापति डॉ. रामवचन राय, उपेंद कुशवाहा, पार्टी के विधायक दल के नेता माधव आनंद, विधायक रामेश्वर महतो सहित गठबंधन दलों के कई साथी भी उपस्थित रहे. दीपक प्रकाश ने कहा कि वे इस नई जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जनसेवा की भावना के साथ करेंगे और बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे.
शपथ ग्रहण के मौके पर विधान परिषद के उपसभापति डॉ. रामवचन राय, उपेंद कुशवाहा, पार्टी के विधायक दल के नेता माधव आनंद, विधायक रामेश्वर महतो सहित गठबंधन दलों के कई साथी भी उपस्थित रहे. दीपक प्रकाश ने कहा कि वे इस नई जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जनसेवा की भावना के साथ करेंगे और बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे.
Published at : 06 Aug 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha Deepak Prakash BIHAR NEWS

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