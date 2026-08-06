अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी का अन्नप्राशन, यूजर्स बोले- 'तेजू भइया पर गई है...'

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव आज अपने परिवार से अगर दूर हैं तो इसका कारण अनुष्का यादव हैं. यह हम नहीं कह रहे है बल्कि अनुष्का के साथ तस्वीर जब तेज प्रताप ने खुद शेयर की थी तो काफी विवाद हुआ था जिसके बाद पिता लालू यादव ने ना सिर्फ उन्हें परिवार से बाहर किया था बल्कि पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था.