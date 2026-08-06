मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारअनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी का अन्नप्राशन, यूजर्स बोले- 'तेजू भइया पर गई है...'

अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी का अन्नप्राशन, यूजर्स बोले- 'तेजू भइया पर गई है...'

Anushka Yadav Daughter Ujjaini First Photo: आकाश यादव ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें अनुष्का के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी दिख रहे हैं. तस्वीरें उज्जैन की हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 06 Aug 2026 01:50 PM (IST)
Anushka Yadav Daughter Ujjaini First Photo: आकाश यादव ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें अनुष्का के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी दिख रहे हैं. तस्वीरें उज्जैन की हैं.

(उज्जैनी को गोद में लिए अनुष्का के भाई आकाश यादव)

1/7
जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव आज अपने परिवार से अगर दूर हैं तो इसका कारण अनुष्का यादव हैं. यह हम नहीं कह रहे है बल्कि अनुष्का के साथ तस्वीर जब तेज प्रताप ने खुद शेयर की थी तो काफी विवाद हुआ था जिसके बाद पिता लालू यादव ने ना सिर्फ उन्हें परिवार से बाहर किया था बल्कि पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था.
जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव आज अपने परिवार से अगर दूर हैं तो इसका कारण अनुष्का यादव हैं. यह हम नहीं कह रहे है बल्कि अनुष्का के साथ तस्वीर जब तेज प्रताप ने खुद शेयर की थी तो काफी विवाद हुआ था जिसके बाद पिता लालू यादव ने ना सिर्फ उन्हें परिवार से बाहर किया था बल्कि पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था.
2/7
इस बीच काफी विवाद हुआ. अनुष्का के भाई आकाश यादव मामले को संभालते रहे. मीडिया में आकर बयान देते रहे. विवादों के बीच अनुष्का यादव ने बेटी को जन्म दिया. इसकी एक तस्वीर आकाश यादव ने शेयर की थी लेकिन उस वक्त बच्ची (उज्जैनी) का चेहरा सामने नहीं आया था.
इस बीच काफी विवाद हुआ. अनुष्का के भाई आकाश यादव मामले को संभालते रहे. मीडिया में आकर बयान देते रहे. विवादों के बीच अनुष्का यादव ने बेटी को जन्म दिया. इसकी एक तस्वीर आकाश यादव ने शेयर की थी लेकिन उस वक्त बच्ची (उज्जैनी) का चेहरा सामने नहीं आया था.
3/7
हालांकि तेज प्रताप यादव ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि उज्जैनी उनकी बेटी नहीं है. इस तरह तमाम विवादों के बीच अब करीब छह महीने के बाद उज्जैनी की पहली तस्वीर सामने आई है. इसमें उनकी कथित प्रेमिका अनुष्का यादव भी दिख रही हैं.
हालांकि तेज प्रताप यादव ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि उज्जैनी उनकी बेटी नहीं है. इस तरह तमाम विवादों के बीच अब करीब छह महीने के बाद उज्जैनी की पहली तस्वीर सामने आई है. इसमें उनकी कथित प्रेमिका अनुष्का यादव भी दिख रही हैं.
4/7
तस्वीर को अनुष्का के भाई आकाश यादव ने फेसबुक पर शेयर की है. यह तस्वीरें उज्जैन की हैं. उज्जैन में ही बच्ची का अन्नप्राशन हुआ है.
तस्वीर को अनुष्का के भाई आकाश यादव ने फेसबुक पर शेयर की है. यह तस्वीरें उज्जैन की हैं. उज्जैन में ही बच्ची का अन्नप्राशन हुआ है.
5/7
आकाश यादव ने फेसबुक पर कई तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है,
आकाश यादव ने फेसबुक पर कई तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है, "हमारी उज्जैनी ने अपने छह महीने पूर्ण होने के शुभ अवसर पे अपना पहला अन्न बाबा महाकाल के पवित्र प्रांगण में उनके भोग प्रसाद को ग्रहण किया. बाबा महाकाल उज्जैनी को हमेशा खुश रखे और नकारात्मक शक्तियों से दूर रखें. जय श्री महाकाल"
6/7
अब तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स एक से एक कमेंट कर रहे हैं. कोई मामा आकाश यादव की तारीफ कर रहा है तो वहीं एक यूजर ने लिखा है कि बच्ची बिल्कुल पापा तेजू भैया पर गई है.
अब तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स एक से एक कमेंट कर रहे हैं. कोई मामा आकाश यादव की तारीफ कर रहा है तो वहीं एक यूजर ने लिखा है कि बच्ची बिल्कुल पापा तेजू भैया पर गई है.
7/7
बता दें कि फरवरी 2026 में अनुष्का यादव को बेटी हुई थी. इसके बाद चर्चा होने लगी कि बच्ची के पिता तेज प्रताप यादव हैं तो इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर तेज प्रताप और अनुष्का को बधाई भी दे दी थी. इसके बाद ही तेज प्रताप यादव ने जयचंदों का खुलासा किया था.
बता दें कि फरवरी 2026 में अनुष्का यादव को बेटी हुई थी. इसके बाद चर्चा होने लगी कि बच्ची के पिता तेज प्रताप यादव हैं तो इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर तेज प्रताप और अनुष्का को बधाई भी दे दी थी. इसके बाद ही तेज प्रताप यादव ने जयचंदों का खुलासा किया था.
Published at : 06 Aug 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Akash Yadav BIHAR NEWS Anushka Yadav

बिहार फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राज्य
'ये शिवभक्त नहीं, आतंकवादी हैं', कांवड़ यात्रा पर मौलाना रशीदी का विवादित बयान
'ये शिवभक्त नहीं, आतंकवादी हैं', कांवड़ यात्रा पर मौलाना रशीदी का विवादित बयान
राज्य
मां करती रही बेटे का इंतजार, मौत के बाद भी नहीं आया, इंसानियत ने निभाया धर्म
मां करती रही बेटे का इंतजार, मौत के बाद भी नहीं आया, इंसानियत ने निभाया धर्म
राज्य
नागपुर: नाबालिग के रेप का आरोपी कस्टडी में मांग रहा पिज्जा और मुलायम बिस्तर
नागपुर: नाबालिग के रेप का आरोपी कस्टडी में मांग रहा पिज्जा और मुलायम बिस्तर
राज्य
'हमसे वादा किया गया था कि...', सदन की कार्यवाही पर बोलीं सपा सांसद इकरा हसन
'हमसे वादा किया गया था कि...', सदन की कार्यवाही पर बोलीं सपा सांसद इकरा हसन
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
Opinion: गजब होई गवा! Gen Z ने बदल दी विरोध की भाषा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में किस बात पर किरेन रिजिजू से भिड़ गए खरगे, बोले- 'ये मेरा अधिकार...'
राज्यसभा में किस बात पर किरेन रिजिजू से भिड़ गए खरगे, बोले- 'ये मेरा अधिकार...'
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल का इंस्टाग्राम भी ब्लॉक! AAP चीफ बोले- 'मोदी सरकार के सामने घुटने न टेके META'
अरविंद केजरीवाल का इंस्टाग्राम भी ब्लॉक! AAP चीफ बोले- 'मोदी सरकार के सामने घुटने न टेके META'
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत
क्रिकेट
रिटायरमेंट के बाद रहाणे का तीखा बयान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर कह गए बड़ी बात
रिटायरमेंट के बाद रहाणे का तीखा बयान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर कह गए बड़ी बात
बॉलीवुड
Ramayana Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
इंडिया
Gen Z पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, 'सरकार को पता है कि...'
Gen Z पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, 'सरकार को पता है कि...'
इंडिया
FCRA बिल पर शशि थरूर सरकार के साथ या खिलाफ? बोले- 'रिश्ता पूरी तरह...'
FCRA बिल पर शशि थरूर सरकार के साथ या खिलाफ? बोले- 'रिश्ता पूरी तरह...'
इंडिया
Xप्लेन: क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम? जानें सबकुछ
क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम?
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget