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अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी का अन्नप्राशन, यूजर्स बोले- 'तेजू भइया पर गई है...'
Anushka Yadav Daughter Ujjaini First Photo: आकाश यादव ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें अनुष्का के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी दिख रहे हैं. तस्वीरें उज्जैन की हैं.
(उज्जैनी को गोद में लिए अनुष्का के भाई आकाश यादव)
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Published at : 06 Aug 2026 01:44 PM (IST)
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