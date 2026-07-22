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धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पटना में फूटा छात्रों का गुस्सा, तस्वीरों में देखिए प्रदर्शन, RJD बोली- 'इतिहास…'

Patna AISA Protest: आइसा के प्रदर्शन पर आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है. पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि लाठीचार्ज, वॉटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है.

Written By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 22 Jul 2026 04:05 PM (IST)
Patna AISA Protest: आइसा के प्रदर्शन पर आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है. पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि लाठीचार्ज, वॉटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है.

(पटना में छात्रों का प्रदर्शन)

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राजधानी पटना में बुधवार (22 जुलाई, 2026) को छात्र संगठन आइसा (AISA) की ओर से लोकभवन मार्च निकाला गया. हालांकि पुलिस ने बीच में ही इस मार्च को रोक दिया.
राजधानी पटना में बुधवार (22 जुलाई, 2026) को छात्र संगठन आइसा (AISA) की ओर से लोकभवन मार्च निकाला गया. हालांकि पुलिस ने बीच में ही इस मार्च को रोक दिया.
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नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में 20 जुलाई को संसद भवन मार्च निकाला गया था. उस दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था. आंसू गैस के गोले दागे गए थे. इसी के विरोध और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पटना में ये मार्च निकाला गया था.
नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में 20 जुलाई को संसद भवन मार्च निकाला गया था. उस दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था. आंसू गैस के गोले दागे गए थे. इसी के विरोध और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पटना में ये मार्च निकाला गया था.
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पुलिस ने जब छात्रों को रोका तो ये उग्र हो गए. इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया. आंसू गैस के गोल छोड़े. वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया.
पुलिस ने जब छात्रों को रोका तो ये उग्र हो गए. इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया. आंसू गैस के गोल छोड़े. वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया.
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इस पर आरजेडी ने सरकार को घेरा है. आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि दिल्ली के बाद अब पटना की सड़कों पर भी इस अहंकारी सत्ता की तानाशाही का प्रदर्शन चालू है.
इस पर आरजेडी ने सरकार को घेरा है. आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि दिल्ली के बाद अब पटना की सड़कों पर भी इस अहंकारी सत्ता की तानाशाही का प्रदर्शन चालू है.
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शक्ति यादव ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ और नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जायज मांग कर रहे छात्रों पर पटना के जेपी गोलंबर और गांधी मैदान में लाठीचार्ज, वॉटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है.
शक्ति यादव ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ और नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जायज मांग कर रहे छात्रों पर पटना के जेपी गोलंबर और गांधी मैदान में लाठीचार्ज, वॉटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है.
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आरजेडी नेता ने कहा कि शिक्षा माफिया के सामने घुटने टेकने वाले ये बड़बोले सत्ताधीश अब अपने हक के लिए लड़ रहे नौजवानों की आवाज को पुलिसिया गुंडाराज के दम पर कुचलना चाहते हैं. सत्ता के नशे में चूर बीजेपी और एनडीए की सरकार कान खोलकर सुन ले- छात्रों के सवालों का जवाब तुम्हारी लाठियां और पानी की बौछारें कभी नहीं हो सकतीं.
आरजेडी नेता ने कहा कि शिक्षा माफिया के सामने घुटने टेकने वाले ये बड़बोले सत्ताधीश अब अपने हक के लिए लड़ रहे नौजवानों की आवाज को पुलिसिया गुंडाराज के दम पर कुचलना चाहते हैं. सत्ता के नशे में चूर बीजेपी और एनडीए की सरकार कान खोलकर सुन ले- छात्रों के सवालों का जवाब तुम्हारी लाठियां और पानी की बौछारें कभी नहीं हो सकतीं.
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शक्ति यादव ने कहा कि इतिहास गवाह है, देश के नौजवानों की जिस आवाज़ को तुम लाठियों और दमन से दबाने की कोशिश कर रहे हो, वही सैलाब तुम्हारी सत्ता का गुरूर बहुत जल्द चकनाचूर कर देगा.
शक्ति यादव ने कहा कि इतिहास गवाह है, देश के नौजवानों की जिस आवाज़ को तुम लाठियों और दमन से दबाने की कोशिश कर रहे हो, वही सैलाब तुम्हारी सत्ता का गुरूर बहुत जल्द चकनाचूर कर देगा.
Published at : 22 Jul 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan AISA Patna BIHAR NEWS

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