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धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पटना में फूटा छात्रों का गुस्सा, तस्वीरों में देखिए प्रदर्शन, RJD बोली- 'इतिहास…'
Patna AISA Protest: आइसा के प्रदर्शन पर आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है. पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि लाठीचार्ज, वॉटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है.
(पटना में छात्रों का प्रदर्शन)
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Published at : 22 Jul 2026 04:04 PM (IST)
Tags :Dharmendra Pradhan AISA Patna BIHAR NEWS
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धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पटना में फूटा छात्रों का गुस्सा, तस्वीरों में देखिए प्रदर्शन, RJD बोली- 'इतिहास…'
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