PHOTOS: शपथ ग्रहण की तैयारियों का नीतीश कुमार ने लिया जायजा, कई मंत्री भी रहे साथ, तस्वीरें देखिए

PHOTOS: शपथ ग्रहण की तैयारियों का नीतीश कुमार ने लिया जायजा, कई मंत्री भी रहे साथ, तस्वीरें देखिए

Bihar Government Formation: 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में एनडीए की नई सरकार के गठन को लेकर शपथ ग्रहण होना है. विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में लोग इस महत्वपूर्ण पल के साक्षी बनेंगे.

By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 18 Nov 2025 05:44 PM (IST)
Bihar Government Formation: 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में एनडीए की नई सरकार के गठन को लेकर शपथ ग्रहण होना है. विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में लोग इस महत्वपूर्ण पल के साक्षी बनेंगे.

गांधी मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का गठन होना है. इसकी तैयारी पटना के गांधी मैदान में हो रही है.
बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का गठन होना है. इसकी तैयारी पटना के गांधी मैदान में हो रही है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को खुद अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के लिए गांधी मैदान पहुंचे. उन्होंने व्यवस्था को देखा और कई सुझाव दिए.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को खुद अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के लिए गांधी मैदान पहुंचे. उन्होंने व्यवस्था को देखा और कई सुझाव दिए.
इस मौके पर उनके साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद रहे. सबने अपने-अपने अनुसार से व्यवस्था को देखा.
इस मौके पर उनके साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद रहे. सबने अपने-अपने अनुसार से व्यवस्था को देखा.
बांकीपुर विधानसभा सीट से पांचवीं बार ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितिन नवीन ने कहा कि शपथ ग्रहण न केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया है, बल्कि बिहार के लिए एक नए विकास पथ की शुरुआत का प्रतीक भी है.
बांकीपुर विधानसभा सीट से पांचवीं बार ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितिन नवीन ने कहा कि शपथ ग्रहण न केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया है, बल्कि बिहार के लिए एक नए विकास पथ की शुरुआत का प्रतीक भी है.
नितिन नवीन ने कहा कि समारोह की सभी तैयारियां पूरी तेजी और गंभीरता से की जा रही हैं. विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में लोग इस महत्वपूर्ण पल के साक्षी बनने पटना पहुंचने वाले हैं.
नितिन नवीन ने कहा कि समारोह की सभी तैयारियां पूरी तेजी और गंभीरता से की जा रही हैं. विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में लोग इस महत्वपूर्ण पल के साक्षी बनने पटना पहुंचने वाले हैं.
बीजेपी विधायक के अनुसार, देशभर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, अनेक केंद्रीय मंत्री और अन्य राष्ट्रीय स्तर के अतिथि भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे.
बीजेपी विधायक के अनुसार, देशभर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, अनेक केंद्रीय मंत्री और अन्य राष्ट्रीय स्तर के अतिथि भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे.
नितिन नवीन ने कहा कि हालिया चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनता का भरोसा आज भी एनडीए पर अटूट और दृढ़ है. इस चुनाव में मतदाताओं ने अफवाह, भ्रम और परिवारवाद की राजनीति को नकारते हुए विकास, पारदर्शिता और सुशासन के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है.
नितिन नवीन ने कहा कि हालिया चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनता का भरोसा आज भी एनडीए पर अटूट और दृढ़ है. इस चुनाव में मतदाताओं ने अफवाह, भ्रम और परिवारवाद की राजनीति को नकारते हुए विकास, पारदर्शिता और सुशासन के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है.
नितिन नवीन ने कहा कि जनता ने अच्छी नीयत, मजबूत नैरेटिव और प्रभावी नीतियों वाली एनडीए सरकार को पुनः भारी समर्थन देकर यह संदेश दिया है कि बिहार आगे बढ़ना चाहता है नए दृष्टिकोण के साथ, नई उम्मीदों के साथ.
नितिन नवीन ने कहा कि जनता ने अच्छी नीयत, मजबूत नैरेटिव और प्रभावी नीतियों वाली एनडीए सरकार को पुनः भारी समर्थन देकर यह संदेश दिया है कि बिहार आगे बढ़ना चाहता है नए दृष्टिकोण के साथ, नई उम्मीदों के साथ.
Published at : 18 Nov 2025 05:43 PM (IST)
