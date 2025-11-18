एक्सप्लोरर
PHOTOS: शपथ ग्रहण की तैयारियों का नीतीश कुमार ने लिया जायजा, कई मंत्री भी रहे साथ, तस्वीरें देखिए
Bihar Government Formation: 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में एनडीए की नई सरकार के गठन को लेकर शपथ ग्रहण होना है. विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में लोग इस महत्वपूर्ण पल के साक्षी बनेंगे.
गांधी मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 18 Nov 2025 05:43 PM (IST)
बिहार
8 Photos
शपथ ग्रहण की तैयारियों का नीतीश कुमार ने लिया जायजा, कई मंत्री भी रहे साथ, तस्वीरें देखिए
बिहार
9 Photos
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
बिहार
15 Photos
बिहार चुनाव में पहले फेज की वोटिंग, CM नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत दिग्गजों ने डाला वोट
बिहार
7 Photos
PHOTOS: लालू परिवार ने डाला वोट, राजश्री यादव भी दिखीं, तेजस्वी बोले- रोजगार के लिए वोट करिए
बिहार
7 Photos
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
बिहार
8 Photos
शीतला मंदिर से लेकर पटनदेवी तक… महाअष्टमी पर नीतीश कुमार ने किया मां भगवती का दर्शन, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
बिहार
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टेलीविजन
बॉयफ्रेंड ने इस हसीना संग की घटिया हरकत, बर्बाद हुआ पूरा करियर
Advertisement
बिहार
8 Photos
शपथ ग्रहण की तैयारियों का नीतीश कुमार ने लिया जायजा, कई मंत्री भी रहे साथ, तस्वीरें देखिए
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion