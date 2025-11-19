गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Govt Oath Ceremony: नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना गया था.

By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 19 Nov 2025 10:53 PM (IST)
रोशनी से नहाया पटना का गांधी मैदान

1/9
बिहार के लिए गुरुवार (20 नवंबर, 2025) का दिन ऐतिहासिक होगा. नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.
2/9
शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा. कार्यक्रम सुबह 11.30 बजे से तय है. इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आदि हिस्सा लेंगे.
3/9
वीआईपी मेहमानों के रुकने के लिए पटना के होटल मौर्या में व्यवस्था की गई है. यह होटल गांधी मैदान से सटा हुआ है तो मेहमानों को यहां से जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. कुछ मेहमान सीधे गांधी मैदान पहुंच सकते हैं.
4/9
वीआईपी मेहमान गांधी मैदान के गेट नंबर एक से प्रवेश करेंगे. दिन में ही कार्यक्रम तय है तो ज्यादातर मेहमान लौट जाएंगे. कुछ जो रहेंगे उनके खाने-पीने का इंतजाम मौर्या होटल में ही रखा गया है. भोजन में बिहारी व्यंजन को खास रूप में रखा जाएगा. लिट्टी-चोखा होगा. मखाना खीर की व्यवस्था है. खाना पूरी तरह से शाकाहारी रहेगा.
5/9
कार्यक्रम में पीएम मोदी को शामिल होना है तो वह दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए वे सीधा गांधी मैदान पहुंचेंगे.
6/9
गांधी मैदान में हेलीपैड का निर्माण कराया गया है. शपथ ग्रहण समारोह में आने वाली भीड़ की सुविधा का ख्याल रखते हुए यह फैसला लिया गया है.
7/9
बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से महिलाओं के आने की संभावना है. करीब दो से तीन लाख लोग जुटेंगे. प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट से अगर सड़क मार्ग से गांधी मैदान जाते तो ट्रैफिक को बाधित करना पड़ता.
8/9
गुरुवार को एनडीए विधायक दल की बैठक हुई और इसमें नीतीश कुमार को नेता चुना गया. बीजेपी के विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी को चुना गया है. उप नेता विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है.
9/9
एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पटना की सड़कों पर पोस्टर भी लग गया है. एक पर लिखा गया है,
एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पटना की सड़कों पर पोस्टर भी लग गया है. एक पर लिखा गया है, "बिहार की जनता का आभार, अब बनेगा विकसित बिहार".
Published at : 19 Nov 2025 09:55 PM (IST)
