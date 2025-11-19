एक्सप्लोरर
PHOTOS: गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
Bihar Govt Oath Ceremony: नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना गया था.
रोशनी से नहाया पटना का गांधी मैदान
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 19 Nov 2025 09:55 PM (IST)
बिहार
9 Photos
गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
बिहार
8 Photos
शपथ ग्रहण की तैयारियों का नीतीश कुमार ने लिया जायजा, कई मंत्री भी रहे साथ, तस्वीरें देखिए
बिहार
9 Photos
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
बिहार
15 Photos
बिहार चुनाव में पहले फेज की वोटिंग, CM नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत दिग्गजों ने डाला वोट
बिहार
7 Photos
PHOTOS: लालू परिवार ने डाला वोट, राजश्री यादव भी दिखीं, तेजस्वी बोले- रोजगार के लिए वोट करिए
बिहार
7 Photos
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
इंडिया
कितने अमीर हैं दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम बनने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी? जानें सब कुछ
क्रिकेट
कौन हैं लूसी डेवी? जो दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम के साथ आती हैं नजर, क्यों कहते हैं 'लकी वुमन'
बॉलीवुड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
Advertisement
बिहार
9 Photos
गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
बिहार
8 Photos
शपथ ग्रहण की तैयारियों का नीतीश कुमार ने लिया जायजा, कई मंत्री भी रहे साथ, तस्वीरें देखिए
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion