गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम

वीआईपी मेहमान गांधी मैदान के गेट नंबर एक से प्रवेश करेंगे. दिन में ही कार्यक्रम तय है तो ज्यादातर मेहमान लौट जाएंगे. कुछ जो रहेंगे उनके खाने-पीने का इंतजाम मौर्या होटल में ही रखा गया है. भोजन में बिहारी व्यंजन को खास रूप में रखा जाएगा. लिट्टी-चोखा होगा. मखाना खीर की व्यवस्था है. खाना पूरी तरह से शाकाहारी रहेगा.