एक्सप्लोरर
Bihar Oath Ceremony: गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू, जुटेंगे 40 हजार लोग, बेंगलुरु से आ रहे फूल
Bihar NDA Government Formation: 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक है. पटना के डीएम एसएम त्यागराजन और एसएसपी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं.
गांधी मैदान में तैयारी का नजारा
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 17 Nov 2025 02:05 PM (IST)
बिहार
9 Photos
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
बिहार
15 Photos
बिहार चुनाव में पहले फेज की वोटिंग, CM नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत दिग्गजों ने डाला वोट
बिहार
7 Photos
PHOTOS: लालू परिवार ने डाला वोट, राजश्री यादव भी दिखीं, तेजस्वी बोले- रोजगार के लिए वोट करिए
बिहार
7 Photos
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
बिहार
8 Photos
शीतला मंदिर से लेकर पटनदेवी तक… महाअष्टमी पर नीतीश कुमार ने किया मां भगवती का दर्शन, देखें तस्वीरें
बिहार
7 Photos
मुख्यमंत्री नीतीश ने महासप्तमी पर की मां दुर्गा की पूजा, तस्वीरों में देखें आस्था के पल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
बिहार
नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement
बिहार
9 Photos
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion