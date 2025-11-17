हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Oath Ceremony: गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू, जुटेंगे 40 हजार लोग, बेंगलुरु से आ रहे फूल

Bihar Oath Ceremony: गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू, जुटेंगे 40 हजार लोग, बेंगलुरु से आ रहे फूल

Bihar NDA Government Formation: 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक है. पटना के डीएम एसएम त्यागराजन और एसएसपी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं.

By : परमानंद सिंह  | Updated at : 17 Nov 2025 02:06 PM (IST)
Bihar NDA Government Formation: 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक है. पटना के डीएम एसएम त्यागराजन और एसएसपी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं.

गांधी मैदान में तैयारी का नजारा

1/8
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजे आने के बाद अब नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने के लिए पुरजोर तैयारी की जा रही है.
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजे आने के बाद अब नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने के लिए पुरजोर तैयारी की जा रही है.
2/8
पटना के डीएम एसएम त्यागराजन, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी गांधी मैदान का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं.
पटना के डीएम एसएम त्यागराजन, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी गांधी मैदान का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं.
3/8
टेंट-पंडाल और मंच सजाने के लिए कारीगर पहुंच चुके हैं. 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक है. हालांकि पटना के डीएम ने मीडिया से अभी बहुत कुछ नहीं बताया है.
टेंट-पंडाल और मंच सजाने के लिए कारीगर पहुंच चुके हैं. 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक है. हालांकि पटना के डीएम ने मीडिया से अभी बहुत कुछ नहीं बताया है.
4/8
जिलाधिकारी ने कहा है कि इसके लिए अधिकृत जो वरीय पदाधिकारी हैं वही कुछ बताएंगे कि कब और कितने बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा. उन्होंने कहा कि वे लोग सिर्फ जायजा ले रहे हैं.
जिलाधिकारी ने कहा है कि इसके लिए अधिकृत जो वरीय पदाधिकारी हैं वही कुछ बताएंगे कि कब और कितने बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा. उन्होंने कहा कि वे लोग सिर्फ जायजा ले रहे हैं.
5/8
दूसरी ओर इस शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की बात सामने आई है.
दूसरी ओर इस शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की बात सामने आई है.
6/8
कारीगर शाहिद हुसैन ने कहा कि 40 हजार लोगों की क्षमता वाला पंडाल बन रहा है. 30 हजार कुर्सियां लगेंगी. 1500 सोफा लगाया जाएगा, जो वीआईपी लोगों के लिए होगा.
कारीगर शाहिद हुसैन ने कहा कि 40 हजार लोगों की क्षमता वाला पंडाल बन रहा है. 30 हजार कुर्सियां लगेंगी. 1500 सोफा लगाया जाएगा, जो वीआईपी लोगों के लिए होगा.
7/8
पूरे मंच को और उसके आसपास फूलों से सजाया जाएगा. इसके लिए बेंगलुरु से फूल आने वाले है. 20 नवंबर की सुबह तक सब काम रेडी हो जाएगा.
पूरे मंच को और उसके आसपास फूलों से सजाया जाएगा. इसके लिए बेंगलुरु से फूल आने वाले है. 20 नवंबर की सुबह तक सब काम रेडी हो जाएगा.
8/8
लाइट का काम करने वाले विजय कुमार ने कहा कि हमें एसी, पंखा और लाइट की व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है. हम लोगों ने बराबर वीआईपी नेताओं के लिए काम किया है. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आएंगे इसके हिसाब से व्यवस्था करनी है.
लाइट का काम करने वाले विजय कुमार ने कहा कि हमें एसी, पंखा और लाइट की व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है. हम लोगों ने बराबर वीआईपी नेताओं के लिए काम किया है. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आएंगे इसके हिसाब से व्यवस्था करनी है.
Published at : 17 Nov 2025 02:05 PM (IST)
बिहार फोटो गैलरी

ABP Premium

वीडियोज

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

