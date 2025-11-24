एक्सप्लोरर
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
Sima Kushwaha News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों और महागठबंधन को मिली हार के बाद RJD की नेता सीमा कुशवाहा हैरान हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया.
(आरजेडी की नेता सीमा कुशवाहा का सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है.)
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 24 Nov 2025 05:28 PM (IST)
Tags :RJD Sima Kushwaha BIHAR NEWS
बिहार
8 Photos
इधर विपक्ष बना रहा माहौल… उधर काम में लगे नीतीश कुमार, बिस्कुट से लेकर जूता फैक्ट्री घूम रहे
बिहार
9 Photos
गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे PM मोदी, कहां रुकेंगे VIP मेहमान? खाने में है ये खास इंतजाम
बिहार
8 Photos
शपथ ग्रहण की तैयारियों का नीतीश कुमार ने लिया जायजा, कई मंत्री भी रहे साथ, तस्वीरें देखिए
बिहार
9 Photos
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
बिहार
15 Photos
बिहार चुनाव में पहले फेज की वोटिंग, CM नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत दिग्गजों ने डाला वोट
बिहार
7 Photos
PHOTOS: लालू परिवार ने डाला वोट, राजश्री यादव भी दिखीं, तेजस्वी बोले- रोजगार के लिए वोट करिए
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा'
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
क्या गुवाहाटी टेस्ट जीत पाएगी टीम इंडिया? टेस्ट क्रिकेट में कितने रनों का है सबसे बड़ा सफल रन चेज
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
Advertisement
बिहार
8 Photos
इधर विपक्ष बना रहा माहौल… उधर काम में लगे नीतीश कुमार, बिस्कुट से लेकर जूता फैक्ट्री घूम रहे
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion