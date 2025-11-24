हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहार'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द

'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द

Sima Kushwaha News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों और महागठबंधन को मिली हार के बाद RJD की नेता सीमा कुशवाहा हैरान हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क  | Updated at : 24 Nov 2025 05:37 PM (IST)
Sima Kushwaha News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों और महागठबंधन को मिली हार के बाद RJD की नेता सीमा कुशवाहा हैरान हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया.

(आरजेडी की नेता सीमा कुशवाहा का सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है.)

1/9
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को मिली हार के बाद RJD नेता सीमा कुशवाहा ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया है. (फाइल फोटो)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को मिली हार के बाद RJD नेता सीमा कुशवाहा ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया है. (फाइल फोटो)
2/9
महागठबंधन की करारी हार के बाद सीमा कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए हैं, जिसमें उनका दर्द छलक रहा है.(फाइल फोटो)
महागठबंधन की करारी हार के बाद सीमा कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए हैं, जिसमें उनका दर्द छलक रहा है.(फाइल फोटो)
3/9
आरजेडी नेता सीमा कुशवाहा ने एक्स हैंडल पर अपने पोस्ट में लिखा, ''जो भी बद्दुआ दे रहा है, बस कर दो अब मैं बर्बाद हो चूकी हूं.''(फाइल फोटो)
आरजेडी नेता सीमा कुशवाहा ने एक्स हैंडल पर अपने पोस्ट में लिखा, ''जो भी बद्दुआ दे रहा है, बस कर दो अब मैं बर्बाद हो चूकी हूं.''(फाइल फोटो)
4/9
बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों से सीमा कुशवाहा भी हैरान हैं और साथ ही दुखी भी हैं.(फाइल फोटो)
बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों से सीमा कुशवाहा भी हैरान हैं और साथ ही दुखी भी हैं.(फाइल फोटो)
5/9
उन्होंने बिना नाम लिए इशारों में एनडीए पर जमकर हमला बोला. कुशवाहा ने एक पोस्ट में लिखा, ''जब रिश्वत रास्ता बन जाए, तो न्याय सिर्फ किताबों में रह जाए.'' माना जा रहा है कि चुनाव के दौरान महिलाओं को 10000 रुपये दिए गए थे, उसी को लेकर कुशवाहा ने हमला बोला है.(फाइल फोटो)
उन्होंने बिना नाम लिए इशारों में एनडीए पर जमकर हमला बोला. कुशवाहा ने एक पोस्ट में लिखा, ''जब रिश्वत रास्ता बन जाए, तो न्याय सिर्फ किताबों में रह जाए.'' माना जा रहा है कि चुनाव के दौरान महिलाओं को 10000 रुपये दिए गए थे, उसी को लेकर कुशवाहा ने हमला बोला है.(फाइल फोटो)
6/9
RJD की नेता ने एक अन्य पोस्ट में अपना दर्द बयां करते हुए लिखा, ''भगवान का लिखा सब कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि परेशानियां बेची नहीं जाती और सुकून कभी खरीदा नहीं जाता.''(फाइल फोटो)
RJD की नेता ने एक अन्य पोस्ट में अपना दर्द बयां करते हुए लिखा, ''भगवान का लिखा सब कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि परेशानियां बेची नहीं जाती और सुकून कभी खरीदा नहीं जाता.''(फाइल फोटो)
7/9
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमा कुशवाहा भी टिकट लेने की रेस में शामिल थीं लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया था. (फाइल फोटो)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमा कुशवाहा भी टिकट लेने की रेस में शामिल थीं लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया था. (फाइल फोटो)
8/9
बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बावजूद सीमा कुशवाहा आरजेडी के लिए प्रचार-प्रसार करती रहीं थीं.(फाइल फोटो)
बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बावजूद सीमा कुशवाहा आरजेडी के लिए प्रचार-प्रसार करती रहीं थीं.(फाइल फोटो)
9/9
सीमा कुशवाहा ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, ''सैंडल पहन कर चला जा सकता है लेकिन जब जिंदगी में दौड़ लगानी होती है तो औरत को भी जूता ही पहनना पड़ता है.''(फाइल फोटो)
सीमा कुशवाहा ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, ''सैंडल पहन कर चला जा सकता है लेकिन जब जिंदगी में दौड़ लगानी होती है तो औरत को भी जूता ही पहनना पड़ता है.''(फाइल फोटो)
Published at : 24 Nov 2025 05:28 PM (IST)
RJD Sima Kushwaha BIHAR NEWS

बिहार फोटो गैलरी

