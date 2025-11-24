नीतीश कुमार ने लगातार दौरा कर यह साफ कर दिया है कि बिहार के विकास कार्य में वो जुट गए हैं. दूसरी ओर विपक्ष की ओर से बयानबाजी जारी है. कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं.