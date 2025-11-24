हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
PHOTOS: इधर विपक्ष बना रहा माहौल… उधर काम में लगे नीतीश कुमार, बिस्कुट से लेकर जूता फैक्ट्री घूम रहे

PHOTOS: इधर विपक्ष बना रहा माहौल… उधर काम में लगे नीतीश कुमार, बिस्कुट से लेकर जूता फैक्ट्री घूम रहे

Bihar CM Nitish Kumar: नीतीश कुमार सोमवार को हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे. बीते रविवार को उन्होंने नवनिर्मित एमएलए आवास का निरीक्षण किया था. जेपी गंगा पथ के सौंदर्गीकरण कार्य का जायजा लिया था.

By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 24 Nov 2025 12:59 PM (IST)

By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 24 Nov 2025 12:59 PM (IST)
Bihar CM Nitish Kumar: नीतीश कुमार सोमवार को हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे. बीते रविवार को उन्होंने नवनिर्मित एमएलए आवास का निरीक्षण किया था. जेपी गंगा पथ के सौंदर्गीकरण कार्य का जायजा लिया था.

फैक्ट्री में कामकाज को देखने पहुंचे नीतीश कुमार

1/8
बिहार में एनडीए की फिर से बनी नई सरकार में कामकाज शुरू हो गया है. एक तरफ शपथ लेने वाले मंत्री अपने विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में आ गए हैं.
बिहार में एनडीए की फिर से बनी नई सरकार में कामकाज शुरू हो गया है. एक तरफ शपथ लेने वाले मंत्री अपने विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में आ गए हैं.
2/8
चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है. एनडीए की जीत को साजिश बताने में लगा है तो वहीं नीतीश कुमार इन सबसे अलग होकर अपने काम में जुट गए हैं.
चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है. एनडीए की जीत को साजिश बताने में लगा है तो वहीं नीतीश कुमार इन सबसे अलग होकर अपने काम में जुट गए हैं.
3/8
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार (24 नवंबर, 2025) को हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे. औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने जाकर देखा कि कैसे काम हो रहा है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार (24 नवंबर, 2025) को हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे. औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने जाकर देखा कि कैसे काम हो रहा है.
4/8
नीतीश कुमार ब्रिटानिया बिस्कुट फैक्ट्री गए. जूता बनाने वाली फैक्ट्री में गए. कैसे क्या कुछ काम हो रहा है इन सबको देखा. इस दौरान मौके पर उनके साथ मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.
नीतीश कुमार ब्रिटानिया बिस्कुट फैक्ट्री गए. जूता बनाने वाली फैक्ट्री में गए. कैसे क्या कुछ काम हो रहा है इन सबको देखा. इस दौरान मौके पर उनके साथ मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.
5/8
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्यू जील फैशन वियर पहुंचे. यहां काम करने वाली महिलाओं से उन्होंने बातचीत. महिलाओं के मन में भी जो था उन्होंने बताया.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्यू जील फैशन वियर पहुंचे. यहां काम करने वाली महिलाओं से उन्होंने बातचीत. महिलाओं के मन में भी जो था उन्होंने बताया.
6/8
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कामकाज को देखकर खुश हुए. यहां कैसे क्या कुछ काम हो रहा है इसके बारे में भी मुख्यमंत्री को बताया गया.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कामकाज को देखकर खुश हुए. यहां कैसे क्या कुछ काम हो रहा है इसके बारे में भी मुख्यमंत्री को बताया गया.
7/8
इसके पहले बीते रविवार को पटना के दारोगा राय पथ स्थित नवनिर्मित एमएलए आवास (डुप्लेक्स बंगला) का नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया था. मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ के सौंदर्गीकरण कार्य का भी जायजा लिया था.
इसके पहले बीते रविवार को पटना के दारोगा राय पथ स्थित नवनिर्मित एमएलए आवास (डुप्लेक्स बंगला) का नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया था. मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ के सौंदर्गीकरण कार्य का भी जायजा लिया था.
8/8
नीतीश कुमार ने लगातार दौरा कर यह साफ कर दिया है कि बिहार के विकास कार्य में वो जुट गए हैं. दूसरी ओर विपक्ष की ओर से बयानबाजी जारी है. कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं.
नीतीश कुमार ने लगातार दौरा कर यह साफ कर दिया है कि बिहार के विकास कार्य में वो जुट गए हैं. दूसरी ओर विपक्ष की ओर से बयानबाजी जारी है. कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं.
Published at : 24 Nov 2025 12:59 PM (IST)
बिहार फोटो गैलरी

